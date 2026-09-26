Asiad 20 còn một tuần: Ba tấm HCV còn thiếu của Việt Nam có thể đến từ đâu?

TPO - Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 18 huy chương nhưng mới có một HCV trong khi mục tiêu là từ 4 HCV. Cầu mây, bắn súng, điền kinh và những bất ngờ từ các môn khác sẽ quyết định khả năng chạm mục tiêu trong tuần cuối.

Đoàn Thể thao Việt Nam mới có 1 HCV của môn karate. Ảnh: Trọng Đạt

Trước Asiad 20, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên, vượt qua 3 HCV của kỳ Asiad 19 năm 2023 ở Hàng Châu. Tính đến hết ngày 26/9, đoàn mới có một HCV của bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate.

Chiến thắng 5-0 trước Iran ngày 22/9 vẫn là tấm HCV duy nhất, bên cạnh thành tích 1 HCB, 16 HCĐ đưa Việt Nam đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp. Như vậy, thể thao Việt Nam phải cần thêm ba HCV mới chạm ngưỡng thấp nhất trong chỉ tiêu.

Trong những ngày cuối, câu hỏi quan trọng không phải là môn nào được kỳ vọng, mà là nội dung nào còn thi đấu và có cơ sở thực tế để tranh ngôi đầu. Một số cơ hội vàng đã chuyển thành bạc, đồng: đội súng ngắn hơi nữ giành HCĐ đồng đội 10m, còn tiếp sức hỗn hợp 4x400m của điền kinh về thứ ba. Những kết quả ấy làm cuộc đua tới mốc bốn HCV thêm gấp gáp.

Cầu mây nữ có hai cơ hội

Cầu mây là hướng có nhiều cơ sở nhất, bởi đội nữ còn hai nội dung riêng là đôi và đồng đội bốn người (quadrant). Tại King’s Cup 2026 hồi tháng 8, tuyển Việt Nam giành HCV đôi nữ sau khi thắng Myanmar 2-0, đồng thời vào chung kết 4 nữ và nhận HCB sau thất bại trước Thái Lan. Ở Asiad 19, Việt Nam từng vô địch nội dung 4 nữ, nên nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu vẫn là mục tiêu có căn cứ.

Tuy nhiên, kết quả tại King’s Cup cũng cho thấy rào cản lớn nhất: Thái Lan. Đội Việt Nam đã thắng set đầu ở trận chung kết 4 người nhưng không giữ được lợi thế. Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt nhận định muốn giành HCV cầu mây, Việt Nam phải vượt qua đối thủ này.

Tiếp sức điền kinh cần bứt phá

Ở điền kinh, tâm điểm còn lại là tiếp sức 4x400m nữ với chung kết diễn ra ngày 29/9. Đội hình dự kiến có những gương mặt giàu kinh nghiệm như Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng.

Bộ tứ Việt Nam vừa vô địch giải tiếp sức châu Á 2026 với thành tích 3 phút 31 giây 16. Ở Asiad 2018, đội từng giành HCĐ với thời gian 3 phút 33 giây 23. Đó là nền tảng để nghĩ đến một cuộc đua huy chương thực sự.

Dẫu vậy đội nữ Việt Nam đối mặt với thách thức lớn. Bahrain, Ấn Độ, Trung Quốc và các đội mạnh khác đều có chiều sâu lực lượng. Chung kết 4x100m nữ ngày 28/9 cũng là dịp tìm thêm huy chương, song khả năng giành vàng cao hơn nằm ở nội dung 4x400m nữ.

Trước đó, đội tiếp sức hỗn hợp nam nữ đã giành HCĐ và phá kỷ lục quốc gia với thời gian 3 phút 14 giây 54, chỉ kém đội Ấn Độ đoạt HCB 0,08 giây. Đây là tín hiệu tích cực về sức cạnh tranh của các VĐV, dù hai nội dung có đội hình và cuộc đua riêng.

Bắn súng chờ thời cơ ở nội dung 25m

Bắn súng vẫn còn một cửa đáng chú ý ở nội dung súng ngắn thể thao 25m nữ. Nguyễn Thùy Trang từng giành HCV nội dung này tại giải vô địch châu Á hồi tháng 2, sau khi vượt qua xạ thủ chủ nhà Ấn Độ ở loạt bắn quyết định.

Thành tích châu Á gần đây khiến Thùy Trang trở thành cái tên có thể theo dõi sát, nhưng Asiad quy tụ một dàn đối thủ mạnh hơn và áp lực khác hẳn. Bắn súng vì thế là một cửa vàng có cơ sở, đồng thời cũng là nơi chỉ một loạt bắn thiếu ổn định có thể khiến cơ hội tuột khỏi tay. Tại Asiad 20, Trang cũng đã cùng đồng đội giành HCĐ 10m súng ngắn hơi nữ.

Ngoài ba hướng chính, Esports cũng còn khả năng làm thay đổi tổng huy chương. Ngoài Liên Minh Huyền Thoại, PUBG Mobile là một ẩn số đáng chú ý: đội Việt Nam giành HCV tại giải Thể thao điện tử châu Á năm nay và đứng thứ ba ở vòng loại Asiad, với ba lần dẫn đầu trong 18 trận.

Taekwondo, jiu-jitsu, vật, kurash và judo là nhóm môn võ có tính biến động cao. Những gương mặt như Bạc Thị Khiêm ở taekwondo hay Phùng Thị Huệ ở jiu-jitsu có thể tạo ra bất ngờ nếu vượt qua được các đối thủ mạnh ở nhánh đấu của mình.

Quyền Anh cũng đặt hy vọng vào Nguyễn Thị Tâm, người đã mở màn bằng chiến thắng 5-0 trước đối thủ Nepal. Cô từng giành HCB giải vô địch thế giới năm 2023 nên vẫn là cái tên đáng chờ ở chặng đường tiếp theo.