Trực tiếp Việt Nam vs Philippines (19h30 ngày 26/9): Thử thách bắt đầu

TPO - Đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận gặp Philippines. Màn so tài này hứa hẹn sẽ rất thú vị khi đối thủ vốn là một đội tuyển khó lường trong nhiều năm qua.

report Những thông số phản ánh phong độ đáng sợ của tuyển Việt Nam Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Đội tuyển đã đi trên hành trình đầy thuyết phục sau khi đánh bại kình địch Thái Lan ở chung kết với tổng tỷ số 4-2 (thắng 2-0 lượt đi tại Bangkok và hòa 2-2 lượt về tại Mỹ Đình).

Đội tuyển đã đi trên hành trình đầy thuyết phục sau khi đánh bại kình địch Thái Lan ở chung kết với tổng tỷ số 4-2 (thắng 2-0 lượt đi tại Bangkok và hòa 2-2 lượt về tại Mỹ Đình). Thành tích bất bại trọn vẹn tại ASEAN Cup: Suốt hành trình giải đấu khu vực, đoàn quân áo đỏ bất bại cả 8 trận (thắng 6, hòa 2), ghi tới 21 bàn và chỉ thủng lưới 3 bàn.

Suốt hành trình giải đấu khu vực, đoàn quân áo đỏ bất bại cả 8 trận (thắng 6, hòa 2), ghi tới 21 bàn và chỉ thủng lưới 3 bàn. Giành vé dự VCK Asian Cup 2027: Toàn thắng các trận đấu then chốt ở bảng F vòng loại, trong đó có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ trực tiếp Malaysia để chính thức góp mặt tại giải đấu lớn nhất châu lục vào đầu năm 2027.

Toàn thắng các trận đấu then chốt ở bảng F vòng loại, trong đó có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ trực tiếp Malaysia để chính thức góp mặt tại giải đấu lớn nhất châu lục vào đầu năm 2027. Sự bùng nổ của hàng công: Hiệu suất ghi bàn bình quân đạt hơn 2,6 bàn/trận. Đây là con số cao nhất khu vực. Với sự xuất sắc của Nguyễn Xuân Son cùng phong độ cao của Nguyễn Đình Bắc, Việt Nam đang khiến mọi đối thủ phải e sợ. report 12 năm bất bại của tuyển Việt Nam trước Philippines Đội tuyển Việt Nam duy trì chuỗi bất bại trước Philippines kể từ năm 2014 đến nay. Lần gần nhất tuyển Việt Nam để thua đối thủ là thất bại 0-1 tại vòng bảng AFF Cup 2012. report Đội tuyển Việt Nam đưa ra sân 6 nhân tố có dòng máu ngoại Đội tuyển Việt Nam thể hiện quyết tâm giành chiến thắng rất cao thông qua đội hình xuất phát trước Philippines. Có tới 6 nhân tố mang dòng máu ngoại được sử dụng, nhiều nhất trong lịch sử. Đó là Lê Giang, Adou Minh, Quang Vinh, Xuân Son, Hoàng Hên, William Hoàng.

Lịch sử từng ghi nhận một trong những cú sốc lớn nhất của giải vô địch khu vực vào năm 2010, khi Philippines đánh bại đội tuyển Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình. Đây là cột mốc lịch sử thường được truyền thông Philippines nhắc đến với cái tên "Phép màu Hà Nội", mở ra kỷ nguyên trỗi dậy của bóng đá đảo quốc. Tuy nhiên, kể từ bước ngoặt ấy, cán cân đối đầu đã dần nghiêng hẳn về phía những Chiến binh Sao Vàng.

Đội tuyển Việt Nam những năm qua xây dựng bản sắc dựa trên tính kỷ luật, sự gắn kết nội tại và lối chơi ban bật giàu kỹ thuật. Lực lượng nòng cốt được tôi luyện qua các giải đấu quốc nội và các cấp độ trẻ giúp Việt Nam duy trì sự ổn định, khả năng chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.

Những chiến thắng thuyết phục tại bán kết AFF Cup 2018 hay các vòng loại World Cup gần đây đã chứng minh sự vượt trội về mặt tổ chức lẫn chiều sâu đội hình của đội bóng áo đỏ. 8 trận đối đầu gần nhất, Việt Nam thắng tới 7, chỉ hoà 1.

Trong lần gặp nhau gần nhất hồi 2024, đội tuyển Philippines đã thua Việt Nam

Ở chiều ngược lại, Philippines từ lâu đã chọn con đường tận dụng tối đa nguồn lực cầu thủ mang hai dòng máu gốc Âu và Mỹ. Lối tiếp cận này mang lại cho họ ưu thế rõ rệt về thể hình, thể lực và tư duy bóng đá hiện đại. Khi đối đầu với Việt Nam, The Azkals luôn là thử thách gai góc nhờ khả năng tranh chấp bóng bổng mạnh mẽ và các pha phản công trực diện sắc bén.

Dẫu vậy, sự thiếu ổn định về mặt nhân sự cùng việc các cầu thủ thi đấu rải rác ở nhiều đấu trường thường khiến Philippines gặp khó khăn trong việc xây dựng sự gắn kết dài hạn qua từng giải đấu.

Mỗi cuộc chạm trán giữa hai nền bóng đá vì thế luôn biến thành màn so tài hấp dẫn giữa sự ăn ý, uyển chuyển của lối chơi tập thể Việt Nam và nét thực dụng, va chạm quyết liệt của dàn cầu thủ nhập tịch Philippines. Dù hiện tại Việt Nam vẫn giữ được vị thế cửa trên nhờ bản lĩnh vượt trội, Philippines chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục, luôn sẵn sàng tạo nên bất ngờ mỗi khi hai bên giáp mặt trên sân cỏ.