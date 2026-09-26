Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót, ngay trước giờ Việt Nam đấu Philippines

TPO - Ngay trước giờ đội tuyển Việt Nam ra quân gặp tuyển Philippines tại FIFA Asean Cup 2026, một số đơn vị truyền hình bất ngờ thông báo đã có được bản quyền phát sóng giải đấu này tại Việt Nam. Theo đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ theo dõi trực tiếp FIFA ASEAN Cup trên các nền tảng phát sóng của FPT Play, TV360, MyTV.

Thông tin Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào những trận đấu quan trọng tại giải.

Cách đây ít phút, các đơn vị đã tuyên bố mua thành công gói bản quyền này. Khán giả có thể xem trên FPT Play, TV360, MyTV. Việc các đơn vị chung tay mua bản quyền mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ.

Theo thỏa thuận bản quyền, khán giả trong nước có thể theo dõi các trận đấu của FIFA ASEAN Cup thông qua các nền tảng được cấp quyền. Việc sở hữu bản quyền giúp người hâm mộ có thêm lựa chọn theo dõi các trận đấu một cách chính thức, thay vì phải tìm kiếm những nguồn phát không rõ bản quyền.

FIFA ASEAN Cup quy tụ các đội tuyển hàng đầu khu vực Đông Nam Á và là một trong những giải đấu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá. Sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam càng khiến nhu cầu theo dõi trực tiếp các trận đấu tăng cao.

Theo lịch thi đấu, vào 19h30 hôm nay (26/9), đội tuyển Việt Nam gặp Philippines trên sân ở Bandung (Indonesia). HLV Kim Sang-sik tuyên bố trước giải: "Ở giải đấu lần này, mục tiêu của chúng tôi trước mắt là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu một. Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch”.