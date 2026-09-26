Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thắng đậm Pakistan, Thái Lan lấy đà gặp Việt Nam

Nguyễn Khánh

TPO - Dù cất ngôi sao số một Chanathip Songkrasin trên băng ghế dự bị, Thái Lan vẫn dễ dàng đánh bại Pakistan 4-0 ở trận ra quân bảng B - FIFA ASEAN Cup 2026. Chiến thắng với màn trình diễn nổi bật của Teerasak Poeiphimai giúp “Voi chiến” có màn chạy đà thuận lợi trước cuộc đối đầu Việt Nam ngày 29/9.

Trước một Pakistan bị đánh giá thấp hơn đáng kể, Thái Lan bước vào trận đấu tại sân Si Jalak Harupat với mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó mở màn chiến dịch tại bảng B một cách suôn sẻ. Các học trò HLV Anthony Hudson hiểu rằng, những đối thủ tiếp theo khó chơi hơn rất nhiều so với Pakistan, nên chiến thắng ở trận này là mệnh lệnh, đặc biệt khi ngay lượt đấu sau, họ đã phải chạm trán đại kình địch Việt Nam.

Cũng chính vì sẽ gặp Việt Nam ở trận tiếp theo nên HLV Hudson đã phải cất ngôi sao quan trọng nhất Chanathip Songkrasin trên ghế dự bị. Nhưng dù như vậy, Thái Lan - với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng những gương mặt đang được kỳ vọng trên hàng công - vẫn nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục đẩy Pakistan về phần sân nhà.

anh-chinh.jpg
Teerasak Poeiphimai (số 14) đã lập một hat-trick trong chiến thắng 4-0 của Thái Lan trước Pakistan.

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ ở các phút 10 và 25, sức ép mà “Voi chiến” tạo ra về phía khung thành Pakistan cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 31. Suphanan Bureerat thực hiện quả tạt vào vòng cấm, Jude Soonsup-Bell bật cao đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn Butt Yusuf. Bóng bật ra đúng vị trí của Teerasak Poeiphimai và tiền đạo này nhanh chóng đá bồi, mở tỷ số cho Thái Lan.

Bàn thắng giúp đội bóng của HLV Hudson chơi thanh thoát hơn. Đến phút 41, khoảng cách được nhân đôi sau một pha phối hợp ở cánh phải. Seksan Ratree thoát xuống rồi chuyền ngang thuận lợi để Jude Soonsup-Bell dứt điểm trong tư thế trống trải, đưa Thái Lan bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0.

Nếu hiệp một cho thấy sự vượt trội của Thái Lan, hiệp hai chứng kiến thế trận gần như hoàn toàn thuộc về đội bóng Đông Nam Á. Pakistan không thể tạo đủ sức ép để kéo Thái Lan vào một cuộc giằng co, trong khi hàng công “Voi chiến” tiếp tục tìm được khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Phút 64, Supachai Chaided thực hiện đường chuyền bổng đầy tinh tế, đưa Teerasak Poeiphimai thoát xuống. Tiền đạo này khống chế rồi dứt điểm bằng chân trái, nâng tỷ số lên 3-0. Đó là bàn thắng thứ hai của Teerasak trong trận đấu và cũng là dấu hiệu cho thấy Pakistan hoàn toàn không thể chống đỡ nổi trước sức ép liên tục từ Thái Lan.

Teerasak chưa dừng lại ở đó. Phút 83, Peeradon Chamratsamee thực hiện pha bấm bóng vượt qua hàng thủ Pakistan để Teerasak băng xuống đối mặt thủ môn. Chân sút của Thái Lan xử lý gọn gàng trước khi hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 4-0.

Ba bàn thắng của Teerasak đến ở ba thời điểm khác nhau và theo những cách khác nhau, từ đá bồi, thoát xuống dứt điểm bằng chân trái cho tới xử lý trong tình huống đối mặt. Màn trình diễn này giúp tiền đạo số 14 của đội tuyển Thái Lan trở thành điểm sáng lớn nhất trong chiến thắng trước Pakistan.

Với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +4, Thái Lan có màn khởi đầu thuận lợi tại bảng B - FIFA ASEAN Cup. Quan trọng hơn, HLV Hudson có thể hài lòng khi đội bóng của ông giành chiến thắng mà chưa cần đến sự xuất hiện của Chanathip, cầu thủ được xem là điểm tựa lớn nhất của Thái Lan tại giải đấu năm nay.

Thế nhưng, sẽ là lạc quan “tếu” nếu cho rằng, những gì Thái Lan thể hiện trước Pakistan sẽ được mang tới trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam vào ngày 29/9. Đúng là “Voi chiến” đã có màn khởi động hoàn hảo, nhưng Việt Nam sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác, là thử thách nặng nề mà chính những cầu thủ của HLV Hudson hiểu rõ hơn ai hết, sau những thất bại dưới tay “Các chiến binh Sao Vàng” hai năm qua.

Xem thêm

#Thái Lan #Pakistan #Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #bóng đá

Cùng chuyên mục

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót, ngay trước giờ Việt Nam đấu Philippines

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót, ngay trước giờ Việt Nam đấu Philippines

TPO - Ngay trước giờ đội tuyển Việt Nam ra quân gặp tuyển Philippines tại FIFA Asean Cup 2026, một số đơn vị truyền hình bất ngờ thông báo đã có được bản quyền phát sóng giải đấu này tại Việt Nam. Theo đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ theo dõi trực tiếp FIFA ASEAN Cup trên các nền tảng phát sóng của FPT Play, TV360, MyTV.

Kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc ấn tượng với cách Trung Quốc đầu tư cho vận động viên bơi

Kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc ấn tượng với cách Trung Quốc đầu tư cho vận động viên bơi

TPO - Sau đợt tập huấn khoảng một tháng tại Trung Quốc, kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc nhận thấy sự khác biệt về cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho vận động viên. Kình ngư Việt Nam cho rằng những điều kiện ấy giúp anh có sự chuẩn bị ký lưỡng để đạt thành tích tốt nhất ở hai nội dung 800m và 400m tại Asiad 20.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và hành trình 8 năm bền bỉ ở Asiad

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và hành trình 8 năm bền bỉ ở Asiad

TPO - Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng khép lại kỳ Asiad 2026 bằng vị trí thứ tư ở nội dung 400m tự do tại Aichi - Nagoya. Sau ba kỳ Á vận hội, kình ngư sinh năm 2000 sở hữu một HCB và ba HCĐ, trở thành VĐV bơi Việt Nam giàu thành tích nhất đường đua khắc nghiệt này.

Xem trực tiếp trận Việt Nam vs Philippines ở đâu, kênh nào?

Xem trực tiếp trận Việt Nam vs Philippines ở đâu, kênh nào?

TPO - Trận Việt Nam vs Philippines tại bảng B - FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 (giờ Việt Nam). Nhưng đến lúc này, vẫn chưa có đơn vị nào trong nước sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu. Do đó, khán giả có thể lựa chọn theo dõi bài tường thuật trận đấu này trên báo điện tử Tiền Phong.

Sống với đam mê bên sân golf 36 hố, trọn vẹn trải nghiệm cho cả gia đình tại Vinhomes Royal Island

Sống với đam mê bên sân golf 36 hố, trọn vẹn trải nghiệm cho cả gia đình tại Vinhomes Royal Island

Trong một gia đình, người yêu golf chưa chắc có cùng sở thích với những thành viên còn lại. Vì thế, chọn nhà bên sân golf cần nhiều hơn một lợi thế về khoảng cách. Tại Golf Land (Vinhomes Royal Island, Hải Phòng) sân golf 36 hố rộng 160 ha là tâm điểm của một không gian sống được tổ chức theo nhiều “gu” khác nhau, nơi người mê golf có thể theo đuổi đam mê, trong khi các thành viên vẫn tận hưởng những trải nghiệm riêng giữa thiên nhiên rộng mở.

Nhận định Pakistan vs Thái Lan, 16h00 ngày 26/9: 'Voi chiến' ra oai

Nhận định Pakistan vs Thái Lan, 16h00 ngày 26/9: 'Voi chiến' ra oai

TPO - Nhận định bóng đá Pakistan vs Thái Lan, 16h00 ngày 26/9, bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu giữa hai đội bóng lệch nhau hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA hứa hẹn sẽ là sân khấu để Thái Lan phô diễn sức mạnh. "Voi chiến" không chỉ muốn thắng, mà còn quyết tâm thắng đậm nhằm tạo đà cho trận “chung kết” bảng B gặp Việt Nam.

Nhận định Việt Nam vs Philippines, 19h30 ngày 26/9: Đối thủ khó lường

Nhận định Việt Nam vs Philippines, 19h30 ngày 26/9: Đối thủ khó lường

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Philippines, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bằng cuộc chạm trán Philippines. Đối thủ của Việt Nam mang theo 19 cầu thủ nhập tịch với rất nhiều là những gương mặt mới. Điều đó biến họ thành đối thủ khó lường.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe