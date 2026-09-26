Thắng đậm Pakistan, Thái Lan lấy đà gặp Việt Nam

TPO - Dù cất ngôi sao số một Chanathip Songkrasin trên băng ghế dự bị, Thái Lan vẫn dễ dàng đánh bại Pakistan 4-0 ở trận ra quân bảng B - FIFA ASEAN Cup 2026. Chiến thắng với màn trình diễn nổi bật của Teerasak Poeiphimai giúp “Voi chiến” có màn chạy đà thuận lợi trước cuộc đối đầu Việt Nam ngày 29/9.

Trước một Pakistan bị đánh giá thấp hơn đáng kể, Thái Lan bước vào trận đấu tại sân Si Jalak Harupat với mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó mở màn chiến dịch tại bảng B một cách suôn sẻ. Các học trò HLV Anthony Hudson hiểu rằng, những đối thủ tiếp theo khó chơi hơn rất nhiều so với Pakistan, nên chiến thắng ở trận này là mệnh lệnh, đặc biệt khi ngay lượt đấu sau, họ đã phải chạm trán đại kình địch Việt Nam.

Cũng chính vì sẽ gặp Việt Nam ở trận tiếp theo nên HLV Hudson đã phải cất ngôi sao quan trọng nhất Chanathip Songkrasin trên ghế dự bị. Nhưng dù như vậy, Thái Lan - với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng những gương mặt đang được kỳ vọng trên hàng công - vẫn nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục đẩy Pakistan về phần sân nhà.

Teerasak Poeiphimai (số 14) đã lập một hat-trick trong chiến thắng 4-0 của Thái Lan trước Pakistan.

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ ở các phút 10 và 25, sức ép mà “Voi chiến” tạo ra về phía khung thành Pakistan cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 31. Suphanan Bureerat thực hiện quả tạt vào vòng cấm, Jude Soonsup-Bell bật cao đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn Butt Yusuf. Bóng bật ra đúng vị trí của Teerasak Poeiphimai và tiền đạo này nhanh chóng đá bồi, mở tỷ số cho Thái Lan.

Bàn thắng giúp đội bóng của HLV Hudson chơi thanh thoát hơn. Đến phút 41, khoảng cách được nhân đôi sau một pha phối hợp ở cánh phải. Seksan Ratree thoát xuống rồi chuyền ngang thuận lợi để Jude Soonsup-Bell dứt điểm trong tư thế trống trải, đưa Thái Lan bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0.

Nếu hiệp một cho thấy sự vượt trội của Thái Lan, hiệp hai chứng kiến thế trận gần như hoàn toàn thuộc về đội bóng Đông Nam Á. Pakistan không thể tạo đủ sức ép để kéo Thái Lan vào một cuộc giằng co, trong khi hàng công “Voi chiến” tiếp tục tìm được khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Phút 64, Supachai Chaided thực hiện đường chuyền bổng đầy tinh tế, đưa Teerasak Poeiphimai thoát xuống. Tiền đạo này khống chế rồi dứt điểm bằng chân trái, nâng tỷ số lên 3-0. Đó là bàn thắng thứ hai của Teerasak trong trận đấu và cũng là dấu hiệu cho thấy Pakistan hoàn toàn không thể chống đỡ nổi trước sức ép liên tục từ Thái Lan.

Teerasak chưa dừng lại ở đó. Phút 83, Peeradon Chamratsamee thực hiện pha bấm bóng vượt qua hàng thủ Pakistan để Teerasak băng xuống đối mặt thủ môn. Chân sút của Thái Lan xử lý gọn gàng trước khi hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 4-0.

Ba bàn thắng của Teerasak đến ở ba thời điểm khác nhau và theo những cách khác nhau, từ đá bồi, thoát xuống dứt điểm bằng chân trái cho tới xử lý trong tình huống đối mặt. Màn trình diễn này giúp tiền đạo số 14 của đội tuyển Thái Lan trở thành điểm sáng lớn nhất trong chiến thắng trước Pakistan.

Với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +4, Thái Lan có màn khởi đầu thuận lợi tại bảng B - FIFA ASEAN Cup. Quan trọng hơn, HLV Hudson có thể hài lòng khi đội bóng của ông giành chiến thắng mà chưa cần đến sự xuất hiện của Chanathip, cầu thủ được xem là điểm tựa lớn nhất của Thái Lan tại giải đấu năm nay.

Thế nhưng, sẽ là lạc quan “tếu” nếu cho rằng, những gì Thái Lan thể hiện trước Pakistan sẽ được mang tới trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam vào ngày 29/9. Đúng là “Voi chiến” đã có màn khởi động hoàn hảo, nhưng Việt Nam sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác, là thử thách nặng nề mà chính những cầu thủ của HLV Hudson hiểu rõ hơn ai hết, sau những thất bại dưới tay “Các chiến binh Sao Vàng” hai năm qua.