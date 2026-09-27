HLV tuyển Thái Lan 'để dành' Chanathip cho trận đại chiến với Việt Nam

TPO - HLV Anthony Hudson tuyên bố không dùng Chanathip ở trận ra quân thắng Pakistan 4-0 để anh sung mãn nhất cho đại chiến với Việt Nam.

Chanathip không thi đấu ở trận gặp Pakistan

Tuyển Thái Lan có khởi đầu suôn sẻ tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi vượt qua Pakistan với tỷ số đậm 4-0. Chiến thắng này đến nhờ cú hat-trick xuất sắc của chân sút Teerasak Poeiphimai cùng pha lập công ấn tượng từ Jude Soonsup-Bell. Sau khi giành trọn 3 điểm thuyết phục, HLV trưởng Anthony Hudson ngay lập tức hướng sự chú ý của toàn đội tới màn đại chiến gặp tuyển Việt Nam.

Phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Anthony Hudson nói: "Trước hết, tôi thực sự rất tự hào về tất cả các cầu thủ. Nhìn lại, tôi cảm thấy toàn đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và giờ là lúc sự tập trung phải lập tức chuyển sang trận gặp Việt Nam. Chúng tôi sẽ bắt tay vào việc hồi phục thể lực, chuẩn bị thật chu đáo sao cho thật sẵn sàng. Nhưng nhìn chung, tôi rất tự hào về từng học trò với màn trình diễn tối nay”.

Nhà cầm quân này nhấn mạnh triết lý giải quyết từng trận đấu một nhằm duy trì sự tập trung cao độ trước sức ép: "Tôi chỉ nghĩ rằng dù phải đối đầu với Việt Nam, Philippines hay bất kỳ đội bóng nào, toàn đội phải tập thể tối đa.

Bởi một khi bạn bắt đầu xao nhãng nghĩ về những trận đấu xa hơn, điều đó có thể cản trở mục tiêu then chốt hiện tại. Điều quan trọng duy nhất từng là trận đấu hôm nay. Như tôi đã nói, với chúng tôi, trận đấu hôm nay coi như nhiệm vụ đã hoàn thành.

Ban huấn luyện sẽ tiếp tục mổ xẻ các trận đấu, và yếu tố then chốt hàng đầu ở giải này chính là hồi phục thể lực để đảm bảo khi bước vào trận kế tiếp. Chúng tôi sẽ đạt thể trạng sung mãn nhất và sẵn sàng chơi theo cách mình mong muốn với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Dù đối đầu Việt Nam hay Philippines thì trận đấu thứ 2 luôn mang tính chất sống còn. Họ là đối thủ mà chúng tôi rất tôn trọng như tôi đã đề cập hôm trước, và toàn đội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho trận đấu này”.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, bài toán xoay tua lực lượng cũng được chiến lược gia này tính toán cẩn thận. Hudson nhấn mạnh đến cái tên Chanathip Songkrasin khi ông thừa nhận sẽ “để dành” tiền vệ 33 tuổi này cho trận gặp Việt Nam.

"Do lịch thi đấu dồn dập trong khoảng thời gian ngắn nên việc xoay tua và quản trị nhân sự tối ưu là điều tối quan trọng. Tôi rất mừng vì tối nay đội không cần phải tung Chanathip Songkrasin vào sân. Bởi tôi muốn cậu ấy có thể lực sung mãn nhất cho trận gặp Việt Nam. Thành thật mà nói, tôi đặt niềm tin rất lớn vào toàn bộ cầu thủ. Tuy nhiên, cốt lõi vẫn nằm ở việc quản lý toàn bộ đội hình xuyên suốt giải đấu, phân bổ sức lực hợp lý cho từng trận”, HLV tuyển Thái Lan nói.