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Cầu mây đôi nữ Việt Nam thua ngược Lào trận ra quân Asiad: Cú sốc từ kỳ vọng vàng

Trọng Đạt

TPO - Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly thắng set đầu nhưng để Lào lội ngược dòng 2-1 ở trận mở màn vòng bảng Asiad 20. Thất bại trái dự đoán đặt đôi nữ Việt Nam dưới sức ép lớn trước cuộc chạm trán Myanmar chiều 27/9.

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Cầu mây đôi nữ Việt Nam thua ngược Lào ở trận ra quân Asiad 20.

Thất bại của cầu mây đôi nữ Việt Nam càng bất ngờ bởi Thu Trang và Khánh Ly vừa đăng quang nội dung này tại King’s Cup 2026. Ở chung kết hồi tháng 8, họ đánh bại Myanmar 2-0 để lần đầu đưa cầu mây Việt Nam lên ngôi vô địch thế giới ở nội dung đôi nữ. Trước Asiad 20, sự vắng mặt của Thái Lan - một cường quốc cầu mây - càng khiến cơ hội tranh huy chương của Việt Nam được đánh giá sáng hơn.

Nhưng tại Nagoya, nhà vô địch thế giới không giữ được lợi thế sau set mở màn. Việt Nam thắng 15-12, rồi thua 10-15 và 9-15 trong hai set tiếp theo. Tỷ số cho thấy trận đấu đổi chiều sau khi các cô gái áo đỏ vươn lên dẫn trước. Họ không thể khép lại cuộc đấu trong hai set, cũng không tìm được cách ngăn Lào tạo khoảng cách ở set quyết định.

Đá đôi vốn đòi hỏi sự ăn ý và khả năng xử lý nhanh trong không gian ít người che chắn. Trước giải, HLV Trần Thị Vui từng lưu ý rằng khối lượng công việc dồn lên mỗi vận động viên nhiều hơn so với nội dung bốn người nên một sai sót nhỏ cũng có thể lập tức trao điểm cho đối thủ.

Vì vậy, chiến thắng ở set đầu chưa đủ để bảo đảm quyền kiểm soát trận đấu. Điều quan trọng là duy trì độ chính xác và điều chỉnh khi đối phương bắt nhịp. Diễn biến trận đấu cho thấy Việt Nam chưa làm được điều đó.

Thất bại không xóa đi giá trị của chức vô địch tại King’s Cup, nhưng là lời nhắc rằng Asiad khắc nghiệt như thế nào. Lào đã tận dụng cơ hội để đảo chiều sau khi bị dẫn set; còn Việt Nam giờ phải vực dậy, bởi vòng bảng không có nhiều khoảng trống cho thêm một lần sảy chân.

Theo lịch, Việt Nam gặp Myanmar lúc 13 giờ ngày 27/9, rồi đối đầu Malaysia vào sáng 28/9. Cuộc tái đấu với Myanmar đặc biệt đáng chú ý bởi như đã nói, đây là đối thủ Thu Trang và Khánh Ly từng đánh bại ở chung kết King’s Cup. Kết quả lần gặp trước có thể tiếp thêm sự tự tin, nhưng không thể thay thế việc chuẩn bị kỹ càng cho một trận đấu mới.

Trận thua Lào khiến hành trình đôi nữ chệch khỏi kỳ vọng, chưa phải phán quyết cho toàn bộ đội tuyển cầu mây nữ. Trước mắt, Thu Trang và Khánh Ly cần chứng minh bản lĩnh bằng cách đứng dậy ngay ở trận kế tiếp.

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#cầu mây #Việt Nam #Lào #Asiad 20 #đôi nữ #King's Cup #thất bại

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