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Bóng chuyền nam Việt Nam đối mặt thử thách đầu tiên tại Asiad

Trọng Đạt

TPO - Gác lại chức vô địch SEA V Cup 2026, thầy trò HLV Rampazzo hướng tới trận ra quân gặp Ấn Độ tại Asiad 20. Đối thủ không có thứ hạng vượt trội, nhưng sở hữu lợi thế về kinh nghiệm, thể hình và lối chơi kỷ luật, hứa hẹn là thử thách không nhỏ đối với bóng chuyền nam Việt Nam.

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Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tập luyện tại Nagoya, Nhật Bản. ảnh: Trọng Đạt.

Sau chiến thắng lịch sử tại SEA V Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bước vào giải đấu thứ hai, đồng thời cũng là giải cuối cùng trong năm. Asiad là sân chơi có quy mô và sức cạnh tranh lớn hơn nhiều, vì vậy Ngọc Thuân cùng đồng đội đã nhanh chóng hướng sự tập trung về phía trước.

Ngay trận ra quân chiều nay, tuyển Việt Nam sẽ gặp thử thách mang tên Ấn Độ. Thứ hạng của hai đội không quá chênh lệch, nhưng đối thủ có ưu thế về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thể hình và khả năng tổ chức lối chơi kỷ luật. Đây sẽ là bài kiểm tra đáng kể với các chàng trai áo đỏ sao vàng.

HLV Rampazzo nhấn mạnh đội tuyển cần gác lại những gì đã đạt được để tập trung cho giải đấu mới. “Theo quan điểm của tôi, bất kể kết quả thế nào, sau khi ăn mừng xong, chúng ta cần khép lại chuyện đó. Dù là chức vô địch SEA V Cup hay bất cứ thành tích nào khác, đây vẫn là một giải đấu mới với những thử thách hoàn toàn khác".

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“Nếu cứ nghĩ về quá khứ, chúng ta sẽ không thể làm tốt hơn ở hiện tại. Điều quan trọng nhất là tập trung vào những gì đang diễn ra. Tôi không biết chúng tôi có giành chiến thắng hay không, cũng không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Điều duy nhất có thể làm là dồn toàn bộ năng lượng cho màn trình diễn của đội. Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng thắng hay thua không nên làm thay đổi cách chúng ta tiếp cận trận đấu. Điều quan trọng là phải thi đấu hết khả năng”, ông chia sẻ trước giờ ra trận.

Cuộc đối đầu với Ấn Độ có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện bảng C và cơ hội tiến sâu của tuyển Việt Nam. Đối thủ chưa phải một thế lực nổi bật của bóng chuyền châu Á, nhưng những lợi thế về thể hình và kỷ luật khiến họ trở thành thử thách không thể xem nhẹ.

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#bóng chuyền nam #Việt Nam #Asiad #thử thách #đội tuyển

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