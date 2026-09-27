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FIFA: 'Thái Lan thắng thuyết phục, sẵn sàng cho trận đỉnh cao với Việt Nam'

Hương Ly

TPO - Trang chủ FIFA nhận định Thái Lan có chiến thắng dễ dàng và thuyết phục trước Pakistan. Trong khi đó, FIFA cũng đánh giá cao cách Việt Nam vượt qua Philippines.

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Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

"Màn tỏa sáng của Teerasak và Soonsup-Bell giúp Thái Lan phô diễn sức mạnh vượt trội ở trận mở màn FIFA ASEAN Cup trước Pakistan. Về thế trận, Pakistan đã hạn chế phần nào sức mạnh của cường quốc bóng đá Đông Nam Á, nhưng cuối cùng vẫn thua Thái Lan 0-4", FIFA viết.

"Đó là chiến thắng thuyết phục của Thái Lan, giúp họ sẵn sàng cho trận đấu đỉnh cao với Việt Nam vào ngày 29/9", trang chủ FIFA kết luận.

Về trận thắng 1-0 của Việt Nam trước Philippines, FIFA viết: "Việt Nam đã đánh bại Philippines đầy ấn tượng trong trận mở màn FIFA ASEAN Cup, trong bối cảnh đội trưởng Nguyễn Xuân Son phải rời sân sớm vì chấn thương. Đó là khởi đầu tốt cho Việt Nam nhưng họ có thể sẽ mất đội trưởng Xuân Son trong phần còn lại của giải đấu".

FIFA gọi bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Đình Bắc là sự khác biệt, giúp Việt Nam thắng tối thiểu trước Philippines. Giờ đây, điều mà toàn đội Việt Nam quan tâm là kết quả kiểm tra chấn thương của Xuân Son. FIFA khẳng định nếu Xuân Son không ra sân ở phần còn lại của giải đấu là tổn thất rất lớn cho "Các chiến binh sao vàng".

Hai đội bóng mạnh nhất của bảng B thuộc khuôn khổ FIFA ASEAN Cup đã khởi đầu thuận lợi trước khi quyết đấu cùng nhau ở lượt trận 2. Đúng như dự đoán từ giới chuyên môn, Thái Lan không tốn nhiều sức để thắng Pakistan, đội đang kém họ hơn 100 bậc ở BXH FIFA.

Trong khi đó, Việt Nam vất vả để giành trọn 3 điểm trước Philippines. Nếu không có sự xuất sắc của Patrik Lê Giang và 2 lần được khung gỗ, VAR "cứu", đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã bị chia điểm. Ở giải đấu lần này, Philippines gọi 19 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài trở về và trình diễn bộ mặt khác hẳn.

Việt Nam và Thái Lan sẽ quyết chiến ở trận đấu tiếp theo để chiếm vị trí nhất bảng B. Theo thể thức của FIFA ASEAN Cup, đội nhất bảng giành vé vào thẳng trận chung kết tranh chức vô địch; đội nhì bảng chơi trận tranh hạng ba. Do đó, trận tái đấu giữa 2 đội tuyển vào ngày 29/9 sẽ có tính chất đặc biệt căng thẳng.

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