Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Tối 26/9, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X. Điểm nhấn mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối rước.

Mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối rước đại diện cho lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, các xã, phường...

Ban tổ chức cho biết, tổng lực lượng huy động tham gia lễ khai mạc khoảng 22.170 người, gồm các khối rước, diễu hành, vận động viên, trọng tài, đại biểu, khách mời, lực lượng đồng diễn...

tp-16.jpg
tp-15.jpg
tp-18.jpg
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên năm 2026 tối 26/9

Một trong những nghi thức đặc biệt của lễ khai mạc là thắp lửa truyền thống. Ngọn lửa được thắp sáng từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Thái Nguyên) do 10 vận động viên tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh rước về sân vận động tỉnh.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã nhận ngọn đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống của Đại hội.

tp-17.jpg
tp-14.jpg
tp-13.jpg
Các lực lượng vũ trang diễu binh tại lễ khai mạc
tp-11.jpg
tp-9.jpg
tp-10.jpg
34 khối rước đại diện cho lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể,

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, những năm qua, phong trào thể dục thể thao của Thái Nguyên không ngừng phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập; đóng góp tích cực vào phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao của cả nước.

tp-7.jpg
tp-8.jpg
tp-1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường thắp sáng đài lửa truyền thống của đại hội

Hiện nay, toàn tỉnh có 2.017 câu lạc bộ thể dục thể thao. Đặc biệt, thể thao thành tích cao tiếp tục khẳng định vị thế, nhiều vận động viên Thái Nguyên đã nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao tại đấu trường quốc gia, khu vực và châu lục.

tp-6.jpg
Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ

Theo Chủ tịch Nguyễn Thế Mạnh, Đại hội Thể dục thể thao Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 là dịp đánh giá lại kết quả phong trào thể dục thể thao giai đoạn 2022 - 2026. Đây cũng là cơ hội phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có triển vọng cao, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao, đồng thời tiếp tục đưa phong trào rèn luyện thân thể thành hoạt động thường xuyên, thiết thực trong đời sống nhân dân.

825278810-1664762641917245-1469783941296027749-n.jpg
tp-4.jpg
tp-5.jpg
Màn đồng diễn nghệ thuật với chủ đề: “Khát vọng Thái Nguyên - Tỏa sáng thể thao”

Chủ tịch Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, nỗ lực hết mình quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Các trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành công tâm, khách quan, chính xác. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cần đảm bảo các điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn tham dự.

Cũng trong lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề: “Khát vọng Thái Nguyên - Tỏa sáng thể thao” mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào quê hương và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Xem thêm

#Thái Nguyên #Đại hội Thể dục thể thao #Diễu binh #Diễu hành #Khai mạc #Đại hội

Cùng chuyên mục

Gần 10 năm khổ luyện, Nguyễn Thị Hương cùng đồng đội làm nên lịch sử cho canoeing Việt Nam

Gần 10 năm khổ luyện, Nguyễn Thị Hương cùng đồng đội làm nên lịch sử cho canoeing Việt Nam

TPO - Tấm HCĐ nội dung C2 đôi nữ 500 tại Asiad 20 là thành quả của quá trình dài tập luyện và phối hợp giữa Nguyễn Thị Hương với đồng đội cùng tên Diệp Thị Hương. Đây là huy chương đầu tiên của canoeing Việt Nam tại đấu trường châu lục, đồng thời mở ra mục tiêu mới hướng đến Olympic Los Angeles 2028.

HLV đội tuyển Philippines: Chúng tôi không đáng bị thua Việt Nam

HLV đội tuyển Philippines: Chúng tôi không đáng bị thua Việt Nam

TPO - Dù phải nhận thất bại sát nút trước Việt Nam trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng HLV Carles Cuadrat của đội tuyển Philippines vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn quả cảm của các học trò. Ông tuyên bố rằng kết quả trên bảng điện tử chưa phản ánh trọn vẹn diễn biến trên sân.

HLV Kim Sang-sik lo cho chấn thương của Xuân Son

HLV Kim Sang-sik lo cho chấn thương của Xuân Son

TPO - Xuân Son ôm mặt khi rời sân ở trận đối đầu Philippines. Tiền đạo mang áo số 12 nghi bị tổn thương bắp đùi và sẽ được chụp chiếu vào sáng mai để kiểm tra chính xác tình trạng chấn thương.

Học sinh tiểu học giành HCV Asiad cho chủ nhà Nhật Bản là ai?

Học sinh tiểu học giành HCV Asiad cho chủ nhà Nhật Bản là ai?

TPO - Từ món quà Giáng sinh năm lên sáu đến tấm HCV Asiad 20, Yuki Kurihara đi một hành trình đặc biệt trong thế giới eSports. Ở tuổi 11, cậu bé Nhật Bản đánh bại những tuyển thủ đàn anh để vô địch nội dung Puyo Puyo và rồi đón nhận tấm huy chương bằng sự hồn nhiên của một học sinh tiểu học.

Thắng đậm Pakistan, Thái Lan lấy đà gặp Việt Nam

Thắng đậm Pakistan, Thái Lan lấy đà gặp Việt Nam

TPO - Dù cất ngôi sao số một Chanathip Songkrasin trên băng ghế dự bị, Thái Lan vẫn dễ dàng đánh bại Pakistan 4-0 ở trận ra quân bảng B - FIFA ASEAN Cup 2026. Chiến thắng với màn trình diễn nổi bật của Teerasak Poeiphimai giúp “Voi chiến” có màn chạy đà thuận lợi trước cuộc đối đầu Việt Nam ngày 29/9.

Đình Bắc lập công, tuyển Việt Nam khó nhọc vượt qua tuyển Philippines

Đình Bắc lập công, tuyển Việt Nam khó nhọc vượt qua tuyển Philippines

TPO - Lực lượng với nhiều sự thay đổi so với khi đăng quang ASEAN Cup 2026 đã ảnh hưởng nhất định đến lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, bàn thắng trong hiệp 1 cùng những may mắn thoát thua cũng đủ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua trận mở màn chiến dịch FIFA ASEAN Cup với tỷ số 1-0 trước Philippines.

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót, ngay trước giờ Việt Nam đấu Philippines

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót, ngay trước giờ Việt Nam đấu Philippines

TPO - Ngay trước giờ đội tuyển Việt Nam ra quân gặp tuyển Philippines tại FIFA Asean Cup 2026, một số đơn vị truyền hình bất ngờ thông báo đã có được bản quyền phát sóng giải đấu này tại Việt Nam. Theo đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ theo dõi trực tiếp FIFA ASEAN Cup trên các nền tảng phát sóng của FPT Play, TV360, MyTV.

Kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc ấn tượng với cách Trung Quốc đầu tư cho vận động viên bơi

Kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc ấn tượng với cách Trung Quốc đầu tư cho vận động viên bơi

TPO - Sau đợt tập huấn khoảng một tháng tại Trung Quốc, kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc nhận thấy sự khác biệt về cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho vận động viên. Kình ngư Việt Nam cho rằng những điều kiện ấy giúp anh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt thành tích tốt nhất ở hai nội dung 800m và 400m tại Asiad 20.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe