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Nhận định Đức vs Hy Lạp, 01h45 ngày 28/9: Klopp tìm chiến thắng đầu tiên

Nguyễn Khánh

TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Hy Lạp, 01h45 ngày 28/9, lượt 2 League A - UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận hòa Hà Lan, HLV Jurgen Klopp đang quyết tâm hướng tới chiến thắng đầu tiên cùng đội tuyển Đức khi tiếp đón Hy Lạp trên sân nhà.

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Nhận định trước trận Đức vs Hy Lạp

Jurgen Klopp đã có màn ra mắt không tệ trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức khi Die Mannschaft cầm hòa Hà Lan 1-1 tại Amsterdam. Felix Nmecha đưa đội khách vượt lên dẫn trước, nhưng bàn gỡ ở phút 92 của Cody Gakpo khiến Đức chỉ có được 1 điểm trong trận đấu đầu tiên của triều đại mới.

Kết quả ấy khiến cuộc tiếp đón Hy Lạp trở nên quan trọng hơn với đội chủ nhà. Đức đang có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên, trong khi Hy Lạp đã giành trọn 3 điểm sau màn ngược dòng 2-1 trên sân Serbia. Nếu không muốn bị đối thủ bỏ xa ngay từ đầu bảng A2, thầy trò Klopp cần tận dụng lợi thế sân nhà để tìm kiếm chiến thắng.

Đây cũng là lần đầu tiên Đức trở lại sân nhà kể từ sau thất bại đáng thất vọng tại World Cup 2026. Klopp đã triệu tập một lực lượng rất hùng hậu cho đợt tập trung này, với mục tiêu tạo cơ hội cho nhiều gương mặt mới và từng bước định hình đội tuyển hướng tới EURO 2028.

Một chiến thắng trước Hy Lạp vì thế sẽ mang ý nghĩa lớn hơn 3 điểm. Nó giúp Đức tạo đà cho triều đại Klopp, đồng thời giúp đội bóng này duy trì vị thế trong cuộc đua tại bảng đấu có sự góp mặt của Hà Lan và Serbia.

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Đức (áo đen) hòa Hà Lan 1-1 trong trận ra mắt của HLV Klopp.

Ở chiều ngược lại, Hy Lạp bước vào trận đấu với tâm lý hoàn toàn khác. Đội bóng của HLV Ivan Jovanovic đã tạo ra cú ngược dòng đáng chú ý tại Belgrade. Bị Serbia dẫn trước ngay phút thứ 4, Hy Lạp vẫn kiên trì với lối chơi chặt chẽ và điềm tĩnh, trước khi ghi 2 bàn trong hiệp 2 nhờ công Christos Tzolis và Anastasios Douvikas để hoàn tất màn ngược dòng.

Sau hai lần liên tiếp thăng hạng từ League C lên League A, Hy Lạp đang có cơ hội chứng minh rằng họ đủ sức cạnh tranh ở cấp độ cao nhất của Nations League. Chuyến làm khách trên sân Đức sẽ là bài kiểm tra khó khăn nhưng cần thiết cho mục tiêu ấy của đội bóng đến từ xứ sở các vị thần.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đức vs Hy Lạp

Đức bước vào trận đấu với chuỗi 3 trận không thắng, gồm 1 trận hòa và 2 thất bại. Dù vậy, sân nhà vẫn đang là điểm tựa đáng kể của Die Mannschaft. Đức đã thắng 5 trận sân nhà liên tiếp tại các giải đấu chính thức kể từ tháng 9/2025. Thất bại gần nhất trên sân nhà của họ diễn ra vào tháng 6/2025, khi Bồ Đào Nha và Pháp lần lượt đánh bại Đức tại Nations League.

Điểm tựa đáng chú ý khác của Die Mannschaft nằm ở thành tích đối đầu. Hy Lạp chưa từng đánh bại Đức trong 10 lần chạm trán trước đây, với 3 trận hòa và 7 thất bại. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là trận giao hữu vào tháng 6/2024, khi Đức giành chiến thắng 2-1.

Ký ức đáng nhớ nhất giữa hai đội có lẽ vẫn là trận tứ kết EURO 2012. Đức đánh bại Hy Lạp 4-2 để giành quyền vào bán kết. Trước đó, hai đội cũng từng gặp nhau tại vòng loại World Cup và phần thắng đều thuộc về đội bóng xứ sở bia và xúc xích.

Với Hy Lạp, việc có 3 điểm sau chiến thắng tại Serbia không chỉ đưa họ tạm vươn lên dẫn đầu bảng A2 mà còn giúp chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng trên mọi đấu trường (gồm 3 trận hòa và 2 thất bại).

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Christos Tzolis (áo đen) là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Hy Lạp.

Chiến thắng tại Belgrade còn đặc biệt quan trọng với Hy Lạp bởi họ đã chứng tỏ được khả năng chịu đựng áp lực cực lớn trên sân khách. Bất cứ đội bóng nào đến làm khách tại Serbia đều có thể “hoảng hồn” trước những màn cổ vũ của các hooligan khét tiếng vùng Balkan.

Trong một bầu không khí đặc quánh khói pháo sáng và tiếng ồn cực đại ở Belgrade, Hy Lạp vẫn có thể bình tĩnh ngược dòng rồi đánh bại Serbia với tỷ số 2-1 là điều mà ngay cả những đội bóng lớn cũng không dễ gì làm được. Nếu phát huy được bản lĩnh sân khách đó trong chuyến ghé thăm Đức đêm nay, Hy Lạp có quyền mơ đến ít nhất 1 điểm.

Thông tin lực lượng Đức vs Hy Lạp

Đức chịu tổn thất đáng kể ngay trước và trong trận đấu với Hà Lan. Ngôi sao trẻ hay nhất nước Đức hiện tại, Jamal Musiala gặp vấn đề ở đùi trong lúc khởi động và buộc phải rút khỏi đội hình xuất phát. Không lâu sau, Kai Havertz cũng phải rời sân ở phút 30 vì chấn thương.

Hiện tại, cả Musiala lẫn Havertz đều đã rời đội tuyển Đức và không thể góp mặt trong trận gặp Hy Lạp. Để bổ sung cho hàng công, Klopp đã gọi Florian Wirtz và Jonathan Burkardt vào đội hình. Wirtz có thể được sử dụng ở vị trí của Musiala, trong khi Burkardt là phương án đáng chú ý cho vị trí cao nhất trên hàng công.

Felix Nmecha cũng có nhiều khả năng tiếp tục đá chính sau khi ghi bàn mở tỷ số trước Hà Lan. Joshua Kimmich vẫn giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa, trong khi Nadiem Amiri có thể tiếp tục được trao cơ hội sau khi thay Musiala khá bất ngờ ở trận trước.

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HLV Klopp vẫn chờ thắng lợi đầu tay cùng đội tuyển Đức.

Bên phía Hy Lạp, Anastasios Douvikas là cái tên đáng chú ý nhất sau khi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định ở phút bù giờ trước Serbia. Tiền đạo của Como vì thế có khả năng được đá chính tại Augsburg.

Tuy nhiên, HLV Jovanovic vẫn có nhiều lựa chọn trên hàng công khi Vangelis Pavlidis và Charalampos Kostoulas đã xuất phát trong trận đấu với Serbia. Ở tuyến dưới, Konstantinos Tzolakis tiếp tục được tin tưởng trong khung thành. Bộ tứ Georgios Vagiannidis, Konstantinos Mavropanos, Panagiotis Retsos và Kostas Tsimikas nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng.

Đặc biệt, Christos Tzolis sẽ là mối đe dọa đáng chú ý nhất với Đức sau khi ghi bàn gỡ hòa ở Belgrade. Cầu thủ chạy cánh này đang đạt phong độ rất cao trong màu áo Arsenal, với 4 bàn và 2 kiến tạo trên mọi đấu trường từ đầu mùa. Hàng phòng ngự Đức sẽ phải tìm ra cách phong tỏa Tzolis.

Nếu làm được điều ấy, điểm tựa sân nhà sẽ giúp Die Mannschaft đánh bại Hy Lạp, qua đó giúp HLV Klopp có chiến thắng đầu tay cùng đội tuyển quê hương.

Đội hình dự kiến Đức vs Hy Lạp

Đức: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich; Adeyemi, Wirtz, Schade; Burkhardt

Hy Lạp: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Zafeiris, Tzolis; Douvikas, Pavlidis

Dự đoán tỷ số: Đức 2 - 1 Hy Lạp

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#Đức #Hy Lạp #UEFA Nations League #Klopp #lịch sử đối đầu #bóng đá

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