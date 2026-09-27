Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kỳ vọng gì ở 'truyền nhân Vũ Thị Hương' trên đường chạy 200m tại Asiad 20?

Trọng Đạt

TPO - Thành tích tốt nhất mùa giải 23,38 giây ở vòng loại đưa Lê Thị Cẩm Tú vào chung kết 200m nữ Asiad 20, nhưng nhóm đối thủ phía trước đều rất mạnh. Kỳ vọng lớn nhất là cô có thể tái hiện phong độ từng giúp mình giành HCB SEA Games 33 mới có cơ hội chen chân vào nhóm tranh huy chương.

1.jpg
Lê Thị Cẩm Tú giành quyền vào chung kết 200m nữ Asiad 20. Ảnh: Trọng Đạt.

Lượt chạy vòng loại tối qua đem lại tin vui cho điền kinh Việt Nam khi Cẩm Tú về nhất lượt của mình, đạt 23,38 giây và giành vé vào chung kết. Đó cũng là thành tích tốt nhất mùa giải của cô. Nhưng khi so thời gian với các VĐV đi tiếp ở những lượt khác, Tú đứng thứ sáu trong nhóm tám người. Chung kết diễn ra lúc 17h25 giờ Việt Nam, tức 19h25 tại Nagoya.

Cuộc đua chiều nay chắc chắn không dễ dàng. Shanti Pereira chạy nhanh nhất vòng loại với 23,10 giây, còn Chen Yujie của Trung Quốc đạt 23,29 giây. Hai người này cùng Abigeil Rufa Ido của Nhật Bản cũng từng chạy nhanh hơn 23 giây trong mùa giải năm nay.

Dẫu vậy, Cẩm Tú đã cho thấy cô có thể chạy nhanh hơn so với thành tích vòng loại. Tại SEA Games 33, cô giành HCB 200m với thời gian 23,14 giây, đồng thời phá kỷ lục quốc gia. Khi ấy, Tú cạnh tranh với chính Shanti Pereira, lúc đó giành HCV với thành tích 23,05 giây.

1-5045.jpg

Mốc 23,14 giây ấy đủ để người hâm mộ có quyền chờ đợi. Ở Asiad 19, Shanti giành HCV với 23,03 giây, còn HCĐ thuộc về Edidiong Odiong với 23,48 giây. Cuộc đua huy chương có thể được quyết định chỉ bởi vài phần mười giây, và Cẩm Tú từng đạt thành tích nằm trong khoảng đó. Dĩ nhiên, mỗi giải đấu có diễn biến riêng và đối thủ có phong độ riêng.

Cột mốc của Tú cũng nối tiếp câu chuyện của "nữ hoàng điền kinh" Vũ Thị Hương. Tại Asiad 2010, Hương giành HCB 200m với thành tích 23,74 giây. Kỷ lục quốc gia 23,27 giây của chị được xác lập sau đó tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Mười lăm năm sau, Cẩm Tú chạy 23,14 giây và vượt qua kỷ lục quốc gia tồn tại 15 năm của Vũ Thị Hương.

Chung kết 200m thường diễn ra trong chưa đầy nửa phút, nhưng chỉ một nhịp xuất phát hay cú bứt tốc cuối cũng có thể làm thay đổi thứ hạng. Cẩm Tú đang đứng trước thử thách lớn nhất từ đầu giải. Nếu tái hiện hoặc vượt qua được phong độ như ở SEA Games 33, cô có thể khiến cuộc đua huy chương trở nên đáng chờ đợi hơn.

Xem thêm

#Cẩm Tú #200m nữ #Asiad 20 #điền kinh #thành tích #huy chương #SEA Games

Cùng chuyên mục

Xuân Son chính thức nghỉ FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ thay thế bằng phương án nào?

Xuân Son chính thức nghỉ FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ thay thế bằng phương án nào?

TPO - 3 điểm trọn vẹn trước Philippines trong ngày mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 lẽ ra đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho đội tuyển Việt Nam nếu không có khoảnh khắc thót tim ở giữa hiệp thi đấu thứ hai. Khoảnh khắc này sẽ thay đổi đáng kể cách sử dụng nhân sự trên hàng công đội tuyển ở giai đoạn còn lại.

Bóng chuyền nam Việt Nam đối mặt thử thách đầu tiên tại Asiad

Bóng chuyền nam Việt Nam đối mặt thử thách đầu tiên tại Asiad

TPO - Gác lại chức vô địch SEA V Cup 2026, thầy trò HLV Rampazzo hướng tới trận ra quân gặp Ấn Độ tại Asiad 20. Đối thủ không có thứ hạng vượt trội, nhưng sở hữu lợi thế về kinh nghiệm, thể hình và lối chơi kỷ luật, hứa hẹn là thử thách không nhỏ đối với bóng chuyền nam Việt Nam.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên

TPO - Tối 26/9, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X. Điểm nhấn mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối rước.

Gần 10 năm khổ luyện, Nguyễn Thị Hương cùng đồng đội làm nên lịch sử cho canoeing Việt Nam

Gần 10 năm khổ luyện, Nguyễn Thị Hương cùng đồng đội làm nên lịch sử cho canoeing Việt Nam

TPO - Tấm HCĐ nội dung C2 đôi nữ 500 tại Asiad 20 là thành quả của quá trình dài tập luyện và phối hợp giữa Nguyễn Thị Hương với đồng đội cùng tên Diệp Thị Hương. Đây là huy chương đầu tiên của canoeing Việt Nam tại đấu trường châu lục, đồng thời mở ra mục tiêu mới hướng đến Olympic Los Angeles 2028.

HLV đội tuyển Philippines: Chúng tôi không đáng bị thua Việt Nam

HLV đội tuyển Philippines: Chúng tôi không đáng bị thua Việt Nam

TPO - Dù phải nhận thất bại sát nút trước Việt Nam trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng HLV Carles Cuadrat của đội tuyển Philippines vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn quả cảm của các học trò. Ông tuyên bố rằng kết quả trên bảng điện tử chưa phản ánh trọn vẹn diễn biến trên sân.

HLV Kim Sang-sik lo cho chấn thương của Xuân Son

HLV Kim Sang-sik lo cho chấn thương của Xuân Son

TPO - Xuân Son ôm mặt khi rời sân ở trận đối đầu Philippines. Tiền đạo mang áo số 12 nghi bị tổn thương bắp đùi và sẽ được chụp chiếu vào sáng mai để kiểm tra chính xác tình trạng chấn thương.

Học sinh tiểu học giành HCV Asiad cho chủ nhà Nhật Bản là ai?

Học sinh tiểu học giành HCV Asiad cho chủ nhà Nhật Bản là ai?

TPO - Từ món quà Giáng sinh năm lên sáu đến tấm HCV Asiad 20, Yuki Kurihara đi một hành trình đặc biệt trong thế giới eSports. Ở tuổi 11, cậu bé Nhật Bản đánh bại những tuyển thủ đàn anh để vô địch nội dung Puyo Puyo và rồi đón nhận tấm huy chương bằng sự hồn nhiên của một học sinh tiểu học.

Thắng đậm Pakistan, Thái Lan lấy đà gặp Việt Nam

Thắng đậm Pakistan, Thái Lan lấy đà gặp Việt Nam

TPO - Dù cất ngôi sao số một Chanathip Songkrasin trên băng ghế dự bị, Thái Lan vẫn dễ dàng đánh bại Pakistan 4-0 ở trận ra quân bảng B - FIFA ASEAN Cup 2026. Chiến thắng với màn trình diễn nổi bật của Teerasak Poeiphimai giúp “Voi chiến” có màn chạy đà thuận lợi trước cuộc đối đầu Việt Nam ngày 29/9.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe