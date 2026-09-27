Nguyễn Xuân Son báo tin cực xấu với HLV Kim Sang-sik

TPO - Ngày 27/9, thông tin của Tiền Phong cho biết tiền đạo Nguyễn Xuân Son bị rách cơ đùi, đồng nghĩa không còn cơ hội dự FIFA ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải tìm phương án thay thế Xuân Son khi đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan (ảnh Hữu Phạm)

Phút 60 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son rời sân sau tình huống cố gắng dốc bóng dù không va chạm với ai. Anh phải nhờ tới sự chăm sóc của nhân viên y tế.

Sáng nay 27/9, tiền đạo đang khoác áo Nam Định được cho đi chụp kiểm tra chấn thương. Kết quả rất xấu khi Nguyễn Xuân Son bị xác định rách cơ đùi sau, cần ít nhất 4-6 tuần để điều trị.

Như vậy, anh gần như không thể tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là tổn thất lớn trong bối cảnh với hàng tấn công trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đã vắng nhiều trụ cột trước đó vì chấn thương và các lý do khác nhau gồm Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Văn Vĩ, Thành Chung...Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức trước khi lên tuyển cũng bị chấn thương nhẹ.

Ở trận đấu với Philippines, đội tuyển Việt Nam thắng 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của Nguyễn Đình Bắc. Kết quả giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Phía trước, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở lượt trận 2 diễn ra ngày 29/9.

Với việc Nguyễn Xuân Son không thể ra sân, HLV Kim Sang-sik sẽ phải điều chỉnh phương án chiến thuật và nhân sự tại FIFA ASEAN Cup 2026.