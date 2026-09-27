Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xuân Son nói 'lời gan ruột' sau chấn thương, chia tay ASEAN Cup

Trọng Đạt

TPO - Phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần vì rách cơ đùi sau và sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son không giấu được nỗi buồn. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam cảm ơn người hâm mộ, khẳng định sẽ tiếp tục cổ vũ đồng đội và nỗ lực trở lại mạnh mẽ nhất có thể.

1000064280.jpg
Xuân Son chia tay ASEAN Cup.

Hành trình của Nguyễn Xuân Son tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã khép lại chỉ sau trận đấu đầu tiên.

Kết quả kiểm tra MRI sáng 27/9 tại Bandung (Indonesia) xác định tiền đạo đội tuyển Việt Nam bị rách cơ đùi sau. Theo thông tin được VFF công bố, Xuân Son cần khoảng 6 tuần để hồi phục, đồng nghĩa anh chắc chắn không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển ở phần còn lại của giải đấu.

Chấn thương xảy ra ở phút 60 trận Việt Nam thắng Philippines 1-0 tối 26/9. Trong một tình huống khống chế bóng rồi xoay người tăng tốc ở giữa sân, Xuân Son bất ngờ khựng lại và ngã xuống dù không va chạm với cầu thủ đối phương. Anh không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long.

Đáng tiếc hơn, đó là trận đấu Xuân Son được trao băng đội trưởng khi Nguyễn Hoàng Đức không thi đấu. Chân sút sinh năm 1997 mới chỉ có khoảng một giờ trên sân trong lần đầu mang băng thủ quân đội tuyển Việt Nam tại giải trước khi chấn thương buộc anh dừng lại.

Sau khi biết mức độ chấn thương, Xuân Son gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam.

"Son muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ Việt Nam vì những lời động viên. Đây thực sự là một khoảnh khắc buồn với cá nhân Son, vì Son thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm một danh hiệu nữa. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy”, Xuân Son chia sẻ.

Nỗi buồn ấy càng lớn bởi Xuân Son hiểu hơn ai hết cảm giác phải rời xa sân cỏ vì chấn thương.

Ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 với Thái Lan, tiền đạo này từng gặp chấn thương rất nặng, phải phẫu thuật và trải qua khoảng 10 tháng điều trị, phục hồi trước khi có thể trở lại thi đấu. Đó là quãng thời gian dài mà Xuân Son phải bắt đầu gần như từ đầu, từ những bước chạy đầu tiên cho tới khi tìm lại cảm giác bóng và phong độ.

Sau tất cả những nỗ lực ấy, anh trở lại đội tuyển, tiếp tục ghi bàn và một lần nữa trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công của HLV Kim Sang-sik. Tính từ khi ra mắt đội tuyển Việt Nam vào tháng 12/2024, Xuân Son đã ghi 16 bàn sau 18 trận.

Chính vì vậy, việc phải dừng lại thêm một lần nữa càng khiến chấn thương lần này trở nên nghiệt ngã.

Xuân Son bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với mong muốn cùng đội tuyển hướng tới thêm một danh hiệu. Nhưng thay vì tiếp tục chiến đấu trên sân, anh sẽ trở về Việt Nam ngày 28/9 để bắt đầu một hành trình hồi phục mới.

Dù vậy, trong lời chia sẻ của mình, tiền đạo 29 tuổi không muốn nỗi buồn cá nhân ảnh hưởng tới mục tiêu chung của đội tuyển.

"Giờ đây, Son sẽ tiếp tục cổ vũ và ủng hộ anh em chiến đấu, hướng tới thành tích cao nhất. Bản thân Son sẽ cố gắng hết sức để có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sớm nhất”, anh nói.

Sự vắng mặt của Xuân Son là tổn thất đáng kể với HLV Kim Sang-sik. Không chỉ là một chân sút giàu sức mạnh và khả năng ghi bàn, anh còn có vai trò quan trọng trong cách vận hành hàng công.

Sau khi Xuân Son rời giải, đội tuyển Việt Nam còn những lựa chọn cho vị trí tiền đạo như Nguyễn Đình Bắc, Williams Minh Hoàng, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Tài Lộc.

Sáu tuần phía trước có lẽ sẽ rất dài với Xuân Son - không có tiếng reo hò trên khán đài, không có bàn thắng, mà là những ngày điều trị và tập phục hồi để một lần nữa trở lại sân cỏ.

Trước khi bắt đầu hành trình ấy, Xuân Son dành những lời đặc biệt nhất cho Việt Nam: “Cảm ơn Việt Nam. Được đại diện cho Tổ quốc, được chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của Son!”.

Một giải đấu đã phải khép lại sớm với Xuân Son. Nhưng như chính anh khẳng định, hành trình trong màu áo đội tuyển Việt Nam thì chưa dừng lại.

Xem thêm

#Xuân Sơn #Chấn thương #FIFA ASEAN Cup #Đội tuyển Việt Nam #Bóng đá Việt Nam #Hồi phục #Thành tích

Cùng chuyên mục

Xuân Son chính thức nghỉ FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ thay thế bằng phương án nào?

Xuân Son chính thức nghỉ FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ thay thế bằng phương án nào?

TPO - 3 điểm trọn vẹn trước Philippines trong ngày mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 lẽ ra đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho đội tuyển Việt Nam nếu không có khoảnh khắc thót tim ở giữa hiệp thi đấu thứ hai. Khoảnh khắc này sẽ thay đổi đáng kể cách sử dụng nhân sự trên hàng công đội tuyển ở giai đoạn còn lại.

Nhận định Na Uy vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 28/9: Đỉnh cao Ronaldo đối đầu Haaland

Nhận định Na Uy vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 28/9: Đỉnh cao Ronaldo đối đầu Haaland

TPO - Nhận định bóng đá Na Uy vs Bồ Đào Nha, bảng 4 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Na Uy và Bồ Đào Nha trực tiếp đối đầu để phân định ngôi đầu bảng sau những chiến thắng ở ngày ra quân. Màn so tài giữa hai cỗ máy săn bàn Erling Haaland và Cristiano Ronaldo hứa hẹn tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn tại Oslo.

Nhận định Đức vs Hy Lạp, 01h45 ngày 28/9: Klopp tìm chiến thắng đầu tiên

Nhận định Đức vs Hy Lạp, 01h45 ngày 28/9: Klopp tìm chiến thắng đầu tiên

TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Hy Lạp, 01h45 ngày 28/9, lượt 2 League A - UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận hòa Hà Lan, HLV Jurgen Klopp đang quyết tâm hướng tới chiến thắng đầu tiên cùng đội tuyển Đức khi tiếp đón Hy Lạp trên sân nhà.

Bóng chuyền nam Việt Nam đối mặt thử thách đầu tiên tại Asiad

Bóng chuyền nam Việt Nam đối mặt thử thách đầu tiên tại Asiad

TPO - Gác lại chức vô địch SEA V Cup 2026, thầy trò HLV Rampazzo hướng tới trận ra quân gặp Ấn Độ tại Asiad 20. Đối thủ không có thứ hạng vượt trội, nhưng sở hữu lợi thế về kinh nghiệm, thể hình và lối chơi kỷ luật, hứa hẹn là thử thách không nhỏ đối với bóng chuyền nam Việt Nam.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên

TPO - Tối 26/9, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X. Điểm nhấn mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối rước.

Gần 10 năm khổ luyện, Nguyễn Thị Hương cùng đồng đội làm nên lịch sử cho canoeing Việt Nam

Gần 10 năm khổ luyện, Nguyễn Thị Hương cùng đồng đội làm nên lịch sử cho canoeing Việt Nam

TPO - Tấm HCĐ nội dung C2 đôi nữ 500 tại Asiad 20 là thành quả của quá trình dài tập luyện và phối hợp giữa Nguyễn Thị Hương với đồng đội cùng tên Diệp Thị Hương. Đây là huy chương đầu tiên của canoeing Việt Nam tại đấu trường châu lục, đồng thời mở ra mục tiêu mới hướng đến Olympic Los Angeles 2028.

HLV đội tuyển Philippines: Chúng tôi không đáng bị thua Việt Nam

HLV đội tuyển Philippines: Chúng tôi không đáng bị thua Việt Nam

TPO - Dù phải nhận thất bại sát nút trước Việt Nam trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng HLV Carles Cuadrat của đội tuyển Philippines vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn quả cảm của các học trò. Ông tuyên bố rằng kết quả trên bảng điện tử chưa phản ánh trọn vẹn diễn biến trên sân.

HLV Kim Sang-sik lo cho chấn thương của Xuân Son

HLV Kim Sang-sik lo cho chấn thương của Xuân Son

TPO - Xuân Son ôm mặt khi rời sân ở trận đối đầu Philippines. Tiền đạo mang áo số 12 nghi bị tổn thương bắp đùi và sẽ được chụp chiếu vào sáng mai để kiểm tra chính xác tình trạng chấn thương.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe