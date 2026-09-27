Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xuân Son chính thức nghỉ FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ thay thế bằng phương án nào?

Đặng Lai

TPO - 3 điểm trọn vẹn trước Philippines trong ngày mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 lẽ ra đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho đội tuyển Việt Nam nếu không có khoảnh khắc thót tim ở giữa hiệp thi đấu thứ hai. Khoảnh khắc này sẽ thay đổi đáng kể cách sử dụng nhân sự trên hàng công đội tuyển ở giai đoạn còn lại.

fifa-asean-4.jpg

Sau pha bứt tốc nỗ lực để kiến tạo bóng hướng về phía Đình Bắc, tiền đạo chủ lực Xuân Son bất ngờ ôm chặt phần đùi sau với nét mặt nhăn nhó vì đau đớn, buộc ban huấn luyện phải rút anh ra nghỉ sớm.

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik thừa nhận chẩn đoán sơ bộ cho thấy chân sút hàng đầu của ông đã dính phải chấn thương cơ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu nổi sự âu lo khi khẳng định Xuân Son đóng vai trò then chốt trong hệ thống chiến thuật của Những chiến binh sao vàng, từ khả năng tạo đột biến chuyên môn cho đến các thông số kỹ thuật áp đảo trên sân.

Mức độ tổn thương là không hề đơn giản, anh bị rách cơ đùi sau. Chấn thương này sẽ khiến Xuân Son phải nghỉ 1-2 tháng. Điều đó có nghĩa cơ hội dự phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026 của anh đã chấm dứt. Anh cũng sẽ vắng mặt trong nhiều vòng đấu khi trở về Nam Định.

fifa-asean-18.jpg
Đình Bắc sẽ thay thế vị trí của Xuân Son?

Thiếu vắng Xuân Son sẽ là bài toán vô cùng nan giải đối với hàng công Việt Nam. Đội bóng đứng trước nguy cơ mất đi một điểm tựa cơ bắp hiếm hoi nơi tuyến đầu - người có đủ sức mạnh để tì đè, độc lập tác chiến và hút hậu vệ đối phương. Có thể đôi chân của anh đã không còn thanh thoát kể từ chấn thương nặng hồi ASEAN Cup 2024 nhưng khả năng tự đi bóng và ghi bàn, “đánh hơi” tình huống của Xuân Son vẫn là khó sánh bằng. Những bàn thắng tại ASEAN Cup 2026 vừa qua là minh chứng.

Thách thức càng trở nên nặng nề hơn khi Thái Lan bước vào giải đấu năm nay với dàn hảo thủ đạt độ chín về phong độ, sở hữu những ngôi sao đẳng cấp châu lục như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai Jaided...

Dẫu vậy, ban huấn luyện đội tuyển dường như đã tính trước kịch bản xấu nhất từ khâu chuẩn bị lực lượng. Sự hiện diện của Williams Minh Hoàng trong danh sách đăng ký chính là "quân bài tẩy" được thiết kế riêng nhằm dự phòng cho vai trò trung phong cắm. Với chiều cao ấn tượng 1,90 mét, sải chân dài cùng khả năng tì đè ấn tượng, cầu thủ trẻ 19 tuổi này vừa có màn chào sân đầy hứa hẹn ngay trong trận đấu với Philippines.

fifa-asean-24.jpg

Anh không hề tỏ ra bỡ ngỡ ở lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia và đá chính. Minh Hoàng thi đấu năng nổ, di chuyển rộng và chính là người châm ngòi bằng đường chuyền chuẩn xác để Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 25. Nhưng chắc chắn, nhân tố này khó có thể bằng Xuân Son ở kỹ năng dứt điểm, chọn vị trí và không chiến.

Bên cạnh giải pháp mang tên Minh Hoàng, HLV Kim Sang-sik vẫn còn trong tay 2 nước cờ quen thuộc khác. Một là ông kéo Đình Bắc bó vào trung lộ để chơi gần khu vực vòng cấm hơn. Đây không phải ý tưởng ngẫu hứng nhất thời, bởi lẽ xuyên suốt hành trình giải đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc từng nhiều lần thử nghiệm để Đình Bắc sắm vai mũi nhọn cao nhất mỗi khi Xuân Son vắng mặt.

Phương án nữa là Tài Lộc. Tiền đạo này khá giống Xuân Son ở kỹ năng “tự làm tự ăn”, song dường như anh chưa có duyên với bàn thắng ở đội tuyển quốc gia.

Xem thêm

#Xuân Sơn #FIFA ASEAN Cup #HLV Kim Sang-sik #đội tuyển Việt Nam #chấn thương #bóng đá Việt Nam #Đình Bắc

Cùng chuyên mục

Lịch thi đấu Asiad ngày 27/9: Cầu mây nhập cuộc, nóng đường chạy điền kinh

Xuân Son nói 'lời gan ruột' sau chấn thương, chia tay ASEAN Cup

TPO - Phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần vì rách cơ đùi sau và sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son không giấu được nỗi buồn. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam cảm ơn người hâm mộ, khẳng định sẽ tiếp tục cổ vũ đồng đội và nỗ lực trở lại mạnh mẽ nhất có thể.

Nhận định Na Uy vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 28/9: Đỉnh cao Ronaldo đối đầu Haaland

Nhận định Na Uy vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 28/9: Đỉnh cao Ronaldo đối đầu Haaland

TPO - Nhận định bóng đá Na Uy vs Bồ Đào Nha, bảng 4 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Na Uy và Bồ Đào Nha trực tiếp đối đầu để phân định ngôi đầu bảng sau những chiến thắng ở ngày ra quân. Màn so tài giữa hai cỗ máy săn bàn Erling Haaland và Cristiano Ronaldo hứa hẹn tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn tại Oslo.

Nhận định Đức vs Hy Lạp, 01h45 ngày 28/9: Klopp tìm chiến thắng đầu tiên

Nhận định Đức vs Hy Lạp, 01h45 ngày 28/9: Klopp tìm chiến thắng đầu tiên

TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Hy Lạp, 01h45 ngày 28/9, lượt 2 League A - UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận hòa Hà Lan, HLV Jurgen Klopp đang quyết tâm hướng tới chiến thắng đầu tiên cùng đội tuyển Đức khi tiếp đón Hy Lạp trên sân nhà.

Bóng chuyền nam Việt Nam đối mặt thử thách đầu tiên tại Asiad

Bóng chuyền nam Việt Nam đối mặt thử thách đầu tiên tại Asiad

TPO - Gác lại chức vô địch SEA V Cup 2026, thầy trò HLV Rampazzo hướng tới trận ra quân gặp Ấn Độ tại Asiad 20. Đối thủ không có thứ hạng vượt trội, nhưng sở hữu lợi thế về kinh nghiệm, thể hình và lối chơi kỷ luật, hứa hẹn là thử thách không nhỏ đối với bóng chuyền nam Việt Nam.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên

TPO - Tối 26/9, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X. Điểm nhấn mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối rước.

Gần 10 năm khổ luyện, Nguyễn Thị Hương cùng đồng đội làm nên lịch sử cho canoeing Việt Nam

Gần 10 năm khổ luyện, Nguyễn Thị Hương cùng đồng đội làm nên lịch sử cho canoeing Việt Nam

TPO - Tấm HCĐ nội dung C2 đôi nữ 500 tại Asiad 20 là thành quả của quá trình dài tập luyện và phối hợp giữa Nguyễn Thị Hương với đồng đội cùng tên Diệp Thị Hương. Đây là huy chương đầu tiên của canoeing Việt Nam tại đấu trường châu lục, đồng thời mở ra mục tiêu mới hướng đến Olympic Los Angeles 2028.

HLV đội tuyển Philippines: Chúng tôi không đáng bị thua Việt Nam

HLV đội tuyển Philippines: Chúng tôi không đáng bị thua Việt Nam

TPO - Dù phải nhận thất bại sát nút trước Việt Nam trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng HLV Carles Cuadrat của đội tuyển Philippines vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn quả cảm của các học trò. Ông tuyên bố rằng kết quả trên bảng điện tử chưa phản ánh trọn vẹn diễn biến trên sân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe