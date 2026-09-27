Xuân Son chính thức nghỉ FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ thay thế bằng phương án nào?

TPO - 3 điểm trọn vẹn trước Philippines trong ngày mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 lẽ ra đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho đội tuyển Việt Nam nếu không có khoảnh khắc thót tim ở giữa hiệp thi đấu thứ hai. Khoảnh khắc này sẽ thay đổi đáng kể cách sử dụng nhân sự trên hàng công đội tuyển ở giai đoạn còn lại.

Sau pha bứt tốc nỗ lực để kiến tạo bóng hướng về phía Đình Bắc, tiền đạo chủ lực Xuân Son bất ngờ ôm chặt phần đùi sau với nét mặt nhăn nhó vì đau đớn, buộc ban huấn luyện phải rút anh ra nghỉ sớm.

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik thừa nhận chẩn đoán sơ bộ cho thấy chân sút hàng đầu của ông đã dính phải chấn thương cơ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu nổi sự âu lo khi khẳng định Xuân Son đóng vai trò then chốt trong hệ thống chiến thuật của Những chiến binh sao vàng, từ khả năng tạo đột biến chuyên môn cho đến các thông số kỹ thuật áp đảo trên sân.

Mức độ tổn thương là không hề đơn giản, anh bị rách cơ đùi sau. Chấn thương này sẽ khiến Xuân Son phải nghỉ 1-2 tháng. Điều đó có nghĩa cơ hội dự phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026 của anh đã chấm dứt. Anh cũng sẽ vắng mặt trong nhiều vòng đấu khi trở về Nam Định.

Đình Bắc sẽ thay thế vị trí của Xuân Son?

Thiếu vắng Xuân Son sẽ là bài toán vô cùng nan giải đối với hàng công Việt Nam. Đội bóng đứng trước nguy cơ mất đi một điểm tựa cơ bắp hiếm hoi nơi tuyến đầu - người có đủ sức mạnh để tì đè, độc lập tác chiến và hút hậu vệ đối phương. Có thể đôi chân của anh đã không còn thanh thoát kể từ chấn thương nặng hồi ASEAN Cup 2024 nhưng khả năng tự đi bóng và ghi bàn, “đánh hơi” tình huống của Xuân Son vẫn là khó sánh bằng. Những bàn thắng tại ASEAN Cup 2026 vừa qua là minh chứng.

Thách thức càng trở nên nặng nề hơn khi Thái Lan bước vào giải đấu năm nay với dàn hảo thủ đạt độ chín về phong độ, sở hữu những ngôi sao đẳng cấp châu lục như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai Jaided...

Dẫu vậy, ban huấn luyện đội tuyển dường như đã tính trước kịch bản xấu nhất từ khâu chuẩn bị lực lượng. Sự hiện diện của Williams Minh Hoàng trong danh sách đăng ký chính là "quân bài tẩy" được thiết kế riêng nhằm dự phòng cho vai trò trung phong cắm. Với chiều cao ấn tượng 1,90 mét, sải chân dài cùng khả năng tì đè ấn tượng, cầu thủ trẻ 19 tuổi này vừa có màn chào sân đầy hứa hẹn ngay trong trận đấu với Philippines.

Anh không hề tỏ ra bỡ ngỡ ở lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia và đá chính. Minh Hoàng thi đấu năng nổ, di chuyển rộng và chính là người châm ngòi bằng đường chuyền chuẩn xác để Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 25. Nhưng chắc chắn, nhân tố này khó có thể bằng Xuân Son ở kỹ năng dứt điểm, chọn vị trí và không chiến.

Bên cạnh giải pháp mang tên Minh Hoàng, HLV Kim Sang-sik vẫn còn trong tay 2 nước cờ quen thuộc khác. Một là ông kéo Đình Bắc bó vào trung lộ để chơi gần khu vực vòng cấm hơn. Đây không phải ý tưởng ngẫu hứng nhất thời, bởi lẽ xuyên suốt hành trình giải đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc từng nhiều lần thử nghiệm để Đình Bắc sắm vai mũi nhọn cao nhất mỗi khi Xuân Son vắng mặt.

Phương án nữa là Tài Lộc. Tiền đạo này khá giống Xuân Son ở kỹ năng “tự làm tự ăn”, song dường như anh chưa có duyên với bàn thắng ở đội tuyển quốc gia.