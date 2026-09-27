Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế

Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức Chương trình Huấn luyện Đặc biệt về Dinh dưỡng Thể thao tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.Hồ Chí Minh. Chương trình tập trung vào vai trò của dinh dưỡng trong tập luyện, thi đấu và phục hồi, đồng thời cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện, y tế thể thao và vận động viên người khuyết tật.

Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức Chương trình Huấn luyện Đặc biệt về Dinh dưỡng Thể thao tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.Hồ Chí Minh. Chương trình tập trung vào vai trò của dinh dưỡng trong tập luyện, thi đấu và phục hồi, đồng thời cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện, y tế thể thao và vận động viên người khuyết tật.

Chương trình huấn luyện đặc biệt về dinh dưỡng thể thao được Tiến sĩ Vipada Sae-Lao, chuyên gia dinh dưỡng của Herbalife dành cho các VĐV Việt Nam

Với chủ đề “Dinh dưỡng thể thao trong tập luyện, thi đấu và phục hồi”, chương trình có sự tham gia đào tạo của Tiến sĩ Vipada Sae-Lao, chuyên gia dinh dưỡng của Herbalife khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa VPC và Herbalife Việt Nam, hướng đến việc hỗ trợ vận động viên nâng cao kiến thức dinh dưỡng, phục hồi thể lực và chuẩn bị cho các hoạt động thi đấu quốc tế.

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị thể lực, thi đấu và phục hồi của vận động viên. Tuy nhiên, với vận động viên người khuyết tật, nhu cầu dinh dưỡng không nên được áp dụng theo một công thức cố định, mà cần được xem xét dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Việc điều chỉnh khoa học, cá nhân hóa theo từng vận động viên và môn thi đấu là yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa hiệu suất và đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Cá nhân hóa dinh dưỡng – Chìa khóa nâng cao thể lực và hiệu suất

Tại buổi huấn luyện, Tiến sĩ Vipada nhấn mạnh rằng cơ thể của VĐV người khuyết tật có những đặc điểm sinh lý, mức độ tiêu hao năng lượng và cơ chế vận động hoàn toàn khác biệt. Do đó, chiến lược dinh dưỡng đòi hỏi phải được điều chỉnh linh hoạt và cá nhân hóa:

Điều chỉnh theo đặc điểm thể chất và môn thi đấu: Khóa đào tạo hướng dẫn cách tính toán chuẩn xác nhu cầu năng lượng và dưỡng chất phù hợp với từng cá nhân thay vì áp dụng một công thức chung.

Chiến lược trước – trong – sau vận động: Bổ sung đúng loại carbohydrate, protein và chất điện giải vào từng thời điểm vàng giúp VĐV duy trì sức bền trong lúc thi đấu và tối ưu hóa khả năng tái tạo năng lượng.

Dinh dưỡng phục hồi & phòng ngừa chấn thương: Chế độ ăn uống cân bằng giàu chất chống oxy hóa và dưỡng chất hỗ trợ cơ xương khớp giúp giảm nguy cơ chấn thương cũng như rút ngắn thời gian hồi phục thể lực sau những giờ tập luyện cường độ cao.

Thích ứng khi thi đấu nước ngoài: Giải quyết bài toán thay đổi múi giờ, lịch trình sinh hoạt và sự khác biệt về nguồn thực phẩm khi di chuyển thi đấu quốc tế.

Từ kiến thức chuyên môn đến thực tế

Bên cạnh phần đào tạo chuyên môn, các bác sĩ thể thao, huấn luyện viên và vận động viên có cơ hội trực tiếp trao đổi với chuyên gia về những vấn đề phát sinh trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Nâng cao kiến thức dinh dưỡng trong tập luyện thể thao & thi đấu rất quan trọng được nhấn mạnh trong buổi tập huấn

Cách tiếp cận này giúp kiến thức về dinh dưỡng thể thao được đặt trong bối cảnh thực tế của từng vận động viên, thay vì chỉ dừng lại ở những nguyên tắc lý thuyết.

Đối với đội ngũ huấn luyện và y tế thể thao, đây cũng là cơ hội cập nhật thêm những kiến thức có thể hỗ trợ quá trình xây dựng kế hoạch dinh dưỡng phù hợp cho vận động viên.

Hành trang dinh dưỡng trước hành trình tại Nhật Bản

Chương trình diễn ra trong thời điểm các vận động viên người khuyết tật Việt Nam chuẩn bị cho các hoạt động thi đấu quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 10.

Trong thời gian này, việc cập nhật kiến thức về dinh dưỡng trước, trong và sau vận động, cùng những vấn đề liên quan đến phục hồi và thích ứng khi thi đấu xa nhà, giúp bổ sung thêm một khía cạnh cho quá trình chuẩn bị của vận động viên.

Ngoài trang bị kiến thức tại buổi tập huấn, các VĐV được nhận bằng chứng nhận tham gia khóa đào tạo

Sau chương trình, các học viên được trao chứng nhận hoàn thành khóa học. Hoạt động này ghi nhận quá trình tham gia đào tạo và cập nhật kiến thức về dinh dưỡng thể thao của các thành viên.

14 năm đồng hành cùng thể thao người khuyết tật Việt Nam

Chương trình huấn luyện lần này cũng đánh dấu 14 năm hợp tác giữa Herbalife Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam, kể từ năm 2012. Trong chặng đường hợp tác này, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng, đào tạo chuyên môn và đồng hành cùng sự phát triển của thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Ảnh: Chúc các VĐV khuyết tật thể thao Việt Nam chinh phục thành công trong kỳ thi đấu sắp tới

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn đồng hành cùng các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng toàn cầu hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

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