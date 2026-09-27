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'Tia chớp Thái Lan' Puripol Boonson khuấy đảo Asiad với cú đúp HCV và hàng loạt kỷ lục mới

Trọng Đạt

TPO - Puripol Boonson giành HCV 200m nam tại Asiad 20 với thành tích 19 giây 88. Chân chạy Thái Lan phá kỷ lục cá nhân, kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội, đồng thời san bằng kỷ lục châu Á.

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Puripol Boonson lập cú đúp vàng, san bằng kỷ lục châu Á. Ảnh: Bùi Lượng.

Puripol cán đích đầu tiên với thành tích 19 giây 88 ở chung kết 200m nam ngày 27/9, bỏ xa Huang Youwen của Trung Quốc, người giành HCB với thành tích 20 giây 45. Soshi Mizukubo của Nhật Bản về thứ ba với 20 giây 56. Chiến thắng này giúp VĐV 20 tuổi hoàn tất cú đúp HCV chạy nước rút sau khi đăng quang ở nội dung 100m.

Thành tích 19 giây 88 cũng đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Puripol. Đây là kỷ lục cá nhân mới và kỷ lục quốc gia Thái Lan, đồng thời phá kỷ lục Asiad do chính anh lập ở bán kết hôm 26/9 với thời gian 20 giây 10. Puripol còn san bằng kỷ lục châu Á của Xie Zhenye, thiết lập tại London năm 2019.

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Theo truyền thông Thái Lan, màn bứt tốc ở chung kết nối tiếp phong độ ấn tượng của Puripol suốt giải. Ở vòng bán kết 200m, anh đã phá kỷ lục Đại hội. Đến chung kết, Puripol cải thiện thêm 0,22 giây dù phải chạy ngược gió nhẹ. Đây cũng là lần đầu tiên anh chạy dưới mốc 20 giây ở nội dung này.

Trước đó, ở nội dung 100m nam hôm 25/9, Puripol lần lượt đạt 9 giây 95 ở vòng loại, 9 giây 91 ở bán kết rồi giành HCV với thành tích 9 giây 90. Anh phá kỷ lục Đại hội ở cả bán kết lẫn chung kết. Theo World Athletics, Puripol trở thành VĐV Thái Lan đầu tiên vô địch 100m nam tại Asiad sau 48 năm.

Chỉ trong vòng vài ngày, Puripol liên tục khiến châu Á chao đảo khi giành hai HCV nội dung cá nhân 100m và 200m. Anh còn hướng tới các nội dung tiếp sức 4x100m nam và 4x100m hỗn hợp, với mục tiêu tiếp tục làm giàu thành tích tại Asiad 20.

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#Puripol Boonson #Asiad 20 #HCV 200m #kỷ lục châu Á #Thái Lan #điền kinh #kỷ lục

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