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Tuyển thủ Thái Lan tuyên chiến Việt Nam: 'Chúng tôi muốn vào chung kết'

Hương Ly

TPO - Kritsada Kaman khẳng định trận đại chiến Việt Nam sẽ quyết định ngôi đầu bảng B tại FIFA ASEAN Cup và Thái Lan quyết giành chiến thắng.

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Tiền vệ Kaman tuyên bố cứng trước ngày gặp lại Việt Nam.

Tiền vệ Kritsada Kaman chia sẻ trước trận đại chiến Thái Lan và Việt Nam: "Toàn đội đều đặt mục tiêu tiến vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup. Trong trận đấu với Việt Nam, chúng tôi chắc chắn rất muốn giành chiến thắng, vì đây có thể là trận đấu quyết định ngôi nhất bảng cũng như tấm vé đi tiếp. Lần đối đầu này có thể sẽ khác so với ASEAN Cup 2026 vì đây là một giải đấu khác biệt. Song, bất kỳ giải đấu nào khi hai đội gặp nhau đều sẽ có tính cạnh tranh rất cao. Lần này, chúng tôi muốn vượt qua họ và đi tiếp vào chung kết".

"Tôi cảm thấy vui và tự hào mỗi khi được trở lại thi đấu cho đội tuyển Thái Lan. Vị trí thi đấu của tôi sẽ do huấn luyện viên quyết định xem tôi phù hợp với vai trò nào trong sơ đồ chiến thuật đã được chuẩn bị. Tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình ở bất kỳ vị trí nào và trong mỗi cơ hội được trao", Kritsada Kaman nhấn mạnh.

Thái Lan dễ dàng đánh bại Pakistan 4-0 ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup. So với Thái Lan ở ASEAN Cup 2026, "Voi chiến" tại FIFA ASEAN Cup thể hiện bộ mặt khác hẳn khi lực lượng được bổ sung nhiều cầu thủ lão luyện.

Trên trang chủ FIFA ASEAN Cup, tiền đạo Teerasak chia sẻ về sự khác biệt của Thái Lan ở giải đấu lần này: "Đội bóng đã tiến bộ nhanh chóng. Việc kết hợp giữa những cựu binh dạn dày nhiều năm kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ chất lượng cao đã giúp chúng tôi nâng tầm lối chơi trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu này".

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Teerasak tự tin Thái Lan sẽ vào chung kết FIFA ASEAN Cup.

Trước đó, Chanathip lên tiếng về tình hình hiện tại của Thái Lan: "Các cầu thủ trẻ đã thi đấu rất tốt và xứng đáng được biểu dương, ban huấn luyện cũng vậy. Với tư cách là những cầu thủ đàn anh đi trước, chúng tôi cần chia sẻ kinh nghiệm, dìu dắt và giúp thế hệ kế cận chuẩn bị hành trang để cống hiến. Họ chính là tương lai của ĐTQG, đặc biệt là khi lứa chúng tôi đến lúc phải giải nghệ".

"Trận đấu tiếp theo chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đang rất mong chờ màn so tài đó", Chanathip tuyên bố.

Tuyển Việt Nam đã đánh bại đối thủ khó chịu Philippines 1-0 và sẵn sàng nghênh chiến Thái Lan. Trong trường hợp Việt Nam thắng ở lượt 2, "Các chiến binh sao vàng" nắm cơ hội rất lớn để vào chung kết khi lượt cuối chỉ gặp Pakistan. Ngược lại, nếu Thái Lan thắng, cục diện ở bảng B vẫn khó đoán khi "Voi chiến" gặp Philippines ở lượt cuối.

Thái Lan rất muốn phục thù Việt Nam khi để thua 2 trận chung kết ASEAN Cup gần đây. Tuy nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Anthony Hudson không dễ đạt được khi Việt Nam đã sẵn sàng giành chiến thắng tiếp theo và nối dài mạch bất bại lên con số 28.

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