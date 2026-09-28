Nhà thầu khắc phục xói lở trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

TPO - Sau những trận mưa lớn liên tiếp khiến nhiều vị trí mái taluy, mương thoát nước tại dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai bị xói lở, sạt trượt, các nhà thầu đang khẩn trương khắc phục. Cùng thời điểm, chính quyền địa phương chuẩn bị tháo dỡ cầu tạm qua sông Buông nhằm hạn chế ảnh hưởng đến dòng chảy, nguy cơ gây ngập khu dân cư.

Ngày 28/9, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại khu vực dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai cho thấy, các nhà thầu đang khẩn trương khắc phục những vị trí mái taluy bị xói lở, hư hỏng sau các trận mưa lớn liên tiếp.

Nhà thầu vừa khắc phục các điểm sạt lở, vừa hoàn thiện hệ thống thoát nước, vỉa hè đường dân sinh song hành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tại hiện trường, ngoài việc xử lý các điểm xói lở, sạt trượt và nạo vét mương thoát nước, nhà thầu đang triển khai các hạng mục còn lại, như xây dựng hệ thống thoát nước dọc hai bên đường dân sinh song hành cao tốc, lát vỉa hè và hoàn thiện mặt bằng.

Trước đó, sau những trận mưa lớn kéo dài, nhiều vị trí mái taluy tại dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu xuất hiện tình trạng xói lở, sạt trượt. Một số rãnh thoát nước bằng bê tông bị gãy, nền đất phía dưới bị nước khoét sâu.

Đáng chú ý, tại khu vực cuối cầu vượt sông Buông, nơi giao với đường chuyên dùng vào mỏ đá Tân Cang, một phần mương thoát nước bị sụt, đất đá tràn xuống mặt đường.

Các điểm sạt lở được nhà thầu san gạt, lấp các rãnh nước trên taluy cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo người dân sinh sống gần tuyến cao tốc, mỗi khi mưa lớn, lượng nước từ khu vực cao tốc đổ xuống khá nhanh. Trong khi đó, một số cống thoát nước bị đất đá bồi lấp khiến dòng chảy bị cản trở, nước tràn ra đường dân sinh và ảnh hưởng đến khu vực nhà dân.

Ngay sau phản ánh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, chủ đầu tư dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, đã yêu cầu các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương kiểm tra, khắc phục các vị trí xói lở, hư hỏng hệ thống thoát nước trên tuyến.

Theo chủ đầu tư, tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phần lớn được thi công trên nền đường đắp cao, với diện tích mái taluy lớn. Trong cao điểm mùa mưa, nước mặt có nguy cơ gây xói lở, trượt mái taluy, ảnh hưởng đến kết cấu nền đường cũng như chất lượng công trình.

Đường dân sinh song hành cao tốc đến nay cũng đang được nhà thầu xây dựng.

Từ ngày 1/10, cầu tạm bắc qua sông Buông để phục vụ xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được tháo dỡ.

Theo thông báo của chính quyền địa phương, cầu tạm bắc qua sông Buông sẽ được tháo dỡ từ ngày 1/10/2026. Đây là cây cầu được cho là có ảnh hưởng đến dòng chảy sông Buông, trong bối cảnh khu vực dân cư lân cận từng xảy ra tình trạng ngập sâu sau các đợt mưa lớn.

Việc tháo dỡ cầu tạm đồng nghĩa người dân khu vực sẽ phải thay đổi hướng di chuyển. Chính quyền địa phương đề nghị người dân chủ động lựa chọn tuyến đường khác để bảo đảm việc đi lại.

Trong bối cảnh mùa mưa còn diễn biến phức tạp, việc đồng thời xử lý các điểm xói lở, khơi thông hệ thống thoát nước và tháo dỡ công trình có khả năng ảnh hưởng dòng chảy được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế nguy cơ nước tràn xuống khu dân cư, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình cao tốc.