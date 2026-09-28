Công an Hà Nội điều động 32 cán bộ cấp Phòng tăng cường về Công an cấp Xã

TPO - 32 cán bộ thuộc 9 phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội được điều động về tăng cường tại 27 Công an cấp Xã trong thời hạn 3 tháng, nhằm hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các chỉ tiêu công tác được giao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 28/9, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc điều động tăng cường có thời hạn cán bộ từ các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố về công tác, hỗ trợ, bồi dưỡng, huấn luyện tại chỗ đối với Công an cấp Xã.

Theo đó, 32 cán bộ từ 9 phòng nghiệp vụ được điều động về 27 Công an cấp Xã trong thời hạn 3 tháng. Việc này nhằm góp phần tăng cường nguồn lực cho cơ sở, phát huy vai trò của các phòng nghiệp vụ trong hỗ trợ, bồi dưỡng, huấn luyện tại chỗ, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Công an cấp Xã trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Thượng tá Hoàng Thị Vân, Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ nhấn mạnh, việc điều động cán bộ tăng cường nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng Công an cấp Xã vững mạnh, hiện đại, bám cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ được điều động có trách nhiệm nhanh chóng tiếp cận địa bàn, thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm và sự phân công của chỉ huy Công an cấp Xã; phát huy kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn để hỗ trợ, bồi dưỡng, huấn luyện tại chỗ theo phương châm “cầm tay, chỉ việc”.

Đồng thời, chủ động nắm tình hình, phối hợp với các đội công tác thuộc phòng nghiệp vụ trong công tác tham mưu, quản lý chuyên ngành, bảo đảm yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”.

Thượng tá Hoàng Thị Vân phát biểu tại buổi lễ.

Sau 3 tháng, các phòng có cán bộ tăng cường phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ và Công an các xã, phường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với số cán bộ tăng cường, trong đó chú trọng đánh giá tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và hiệu quả hỗ trợ, bồi dưỡng cán bộ cơ sở.

Đại diện chỉ huy Công an phường Nghĩa Đô - đơn vị tiếp nhận cán bộ tăng cường, đánh giá, đây là nguồn hỗ trợ thiết thực trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở ngày càng cao. Công an phường sẽ chủ động bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn, sở trường, tạo điều kiện để cán bộ tăng cường nhanh chóng tiếp cận địa bàn, phối hợp thực hiện nhiệm vụ và trao đổi kinh nghiệm với cán bộ cơ sở.

Thay mặt 32 cán bộ, chiến sĩ được điều động tăng cường, Đại úy Phạm Trọng Quyết, cán bộ Đội 4, Phòng Tổ chức Cán bộ, bày tỏ vinh dự, đồng thời nhận thức sâu sắc trách nhiệm khi được cấp ủy, lãnh đạo Công an Thành phố và các đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ.

Đại úy Quyết khẳng định, cán bộ được tăng cường sẽ nghiêm túc chấp hành quyết định điều động, Điều lệnh Công an nhân dân và sự phân công của chỉ huy Công an cấp Xã; nhanh chóng nắm địa bàn, phát huy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để hỗ trợ, bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ cơ sở.