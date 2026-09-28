Mưa lớn, bé trai 4 tuổi ở Đồng Nai bị nước cuốn xuống suối tử vong

TPO - Trong lúc tắm mưa, bé trai 4 tuổi ở xã Bom Bo, TP Đồng Nai, không may bị nước cuốn xuống suối gần nhà. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và đến trưa 28/9 tìm thấy thi thể nạn nhân.

Ngày 28/9, cơ quan chức năng TP. Đồng Nai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ bé trai 4 tuổi bị đuối nước trên địa bàn xã Bom Bo (TP. Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/9, trên địa bàn xã Bom Bo xảy ra mưa lớn. Trong lúc tắm mưa, một bé trai 4 tuổi không may bị nước cuốn xuống suối gần nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Bom Bo nhanh chóng triển khai tìm kiếm nạn nhân. Đến trưa 28/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé trai 4 tuổi bị đuối nước

Theo đại diện UBND xã Bom Bo, gia đình nạn nhân từ tỉnh Sóc Trăng cũ (nay thuộc TP Cần Thơ) đến địa bàn làm thuê.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí để gia đình lo hậu sự và đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.