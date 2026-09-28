Thứ trưởng Bộ Công an: Nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sẽ được làm rõ

TPO - Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, nguyên nhân thiếu sách giáo khoa đầu năm học 2026-2027 sẽ được kiểm tra, làm rõ, công khai. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan cũng sẽ được xác định.

Ngày 28/9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị số 9 (TPHCM) tiếp xúc cử tri 12 phường gồm: Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp và Hạnh Thông.

Tổ ĐBQH gồm Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, bà Triệu Lệ Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định, ông Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới.

Trao đổi với tổ ĐBQH, cử tri Trần Văn Nhựt (phường An Hội Đông) bày tỏ đồng tình với chủ trương thống nhất một bộ sách giáo khoa nhằm thuận lợi cho việc giảng dạy, học tập. Tuy nhiên ông cũng băn khoăn bởi ngay trước thềm năm học 2026-2027 đã xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa và cung ứng chưa kịp thời. Theo cử tri này, dù sau đó tình hình đã được khắc phục, sự việc vẫn khiến nhiều phụ huynh lo lắng và ít nhiều ảnh hưởng đến việc học của học sinh.

Từ thực tế trên, cử tri đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân thiếu sách, chỉ ra những bất cập trong khâu dự báo nhu cầu, in ấn, phân phối cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm của từng khâu cần được xác định rõ, đi kèm cơ chế giám sát, cảnh báo sớm để kịp thời điều phối sách đến những địa phương thiếu hụt.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị cần tăng cường kiểm tra nguồn cung, giá bán và xử lý nghiêm các hành vi nâng giá, găm hàng và công bố công khai kết quả kiểm tra.

Ngoài ra, ông Nhựt kiến nghị xây dựng cơ chế bảo đảm nguồn cung sách giáo khoa ổn định, có phương án dự phòng, chủ động in ấn và phân phối sớm. Từ các năm học tiếp theo, sách phải đến tay học sinh đầy đủ, đúng thời gian, đúng giá trước khi bước vào năm học mới, đồng thời rút kinh nghiệm để không tái diễn tình trạng thiếu sách.

Ngành giáo dục bị động trong việc in sách

Lắng nghe kiến nghị của cử tri, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an nhận định năm nay ngành giáo dục “bị động trong việc in sách giáo khoa do nhiều nguyên nhân”.

Theo ông, đây không phải tình trạng thiếu kéo dài mà chỉ xảy ra ở một thời điểm nhất định.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, sách giáo khoa đã được đưa lên mạng để tải miễn phí. Tuy nhiên, phụ huynh và học sinh còn hạn chế về kỹ năng tiếp cận hình thức này nên nhu cầu dùng sách giấy vẫn rất lớn.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo chủ chốt rất quan tâm vấn đề này, liên tục làm việc với các cơ quan, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo Chính phủ đã đặt thời hạn “trong 10 ngày phải cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh”.

Về nguyên nhân và trách nhiệm, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định: “Nguyên nhân dẫn đến việc thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra, làm rõ và công khai. Trách nhiệm thuộc về ai, tổ chức, cá nhân nào cũng sẽ được xác định”.