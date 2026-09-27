Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội

TPO - Chiều 27/9, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (phường Cửa Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc cử tri của 10 phường trên địa bàn thành phố trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Thước đo phát triển cuối cùng là bằng cuộc sống của người dân

Tại hội nghị, thông tin với cử tri về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, tinh thần chung của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị là không để mất thời gian, không để có độ trễ từ nghị quyết đến hành động, từ quyết sách đến kết quả trong cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với cử tri. Ảnh: Minh Châu.



Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong năm nay Trung ương sẽ tiến hành 4 hội nghị, nhiều hơn thông lệ các nhiệm kỳ trước. Quốc hội cũng tổ chức 3 kỳ họp, nhiều hơn thông lệ 1 kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là họp nhiều hơn mà là công việc được giải quyết nhanh hơn, thực chất hơn, những gì đại hội đã quyết phải nhanh chóng cụ thể hóa, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, không chờ đợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, từ đầu năm đến nay, đất nước ta tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì đà phát triển. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt khoảng 8,18%, đang phấn đấu đạt mức hai chữ số.



Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây mới chỉ là bước đầu, vì chúng ta phát triển nhanh nhưng phải bền vững, phải ổn định; phải xác định tuyệt đối không được chủ quan và càng không chỉ nhìn vào những con số đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thước đo phát triển cuối cùng là bằng cuộc sống của người dân. Quốc gia, đất nước tăng trưởng thế nào đi chăng nữa, nhưng người dân phải cảm nhận được cuộc sống so với năm ngoái, so với ngày hôm trước thay đổi hơn, cái đó mới là quan trọng, mới là hiệu quả. Đích cuối cùng là nhân dân. Nhân dân mới là chủ thể của sáng tạo và là người thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với cử tri nhiều vấn đề quan trọng của Hà Nội và đất nước. Ảnh: Minh Châu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tăng trưởng cao là cần thiết, nhưng tăng trưởng phải tạo nhiều việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, trường học và bệnh viện tốt hơn, nhà ở phù hợp hơn, môi trường trong lành hơn và bộ máy công quyền phục vụ nhân dân tốt hơn.

"Nếu chỉ nhìn con số tăng trưởng mà vẫn còn những bức xúc chính đáng hàng ngày của người dân chậm được giải quyết thì kết quả phát triển đó chưa được đầy đủ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Người dân ủng hộ quy hoạch Hồ Gươm, phân khu đô thị sông Hồng

Trong bức tranh chung của cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Hà Nội đang có những chuyển biến rất mạnh mẽ. Người dân Thủ đô trong một vài năm gần đây rất ngỡ ngàng với những định hướng, những phát triển và sự quyết liệt của Thủ đô. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bây giờ người ta không nói và đã quên khái niệm "Hà Nội không vội được đâu", bởi bây giờ "là rất khẩn trương, rất hay rồi".

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Châu.



Thành phố đã hoàn thành khối lượng công việc lớn: Sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai các dự án lớn, chuẩn bị các không gian động lực phát triển mới... Điều đáng mừng hơn là tư duy phát triển Thủ đô cũng đang có sự chuyển động.

Nhắc đến quy hoạch với tầm nhìn 100 năm của Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng thành phố sẽ có công trình xứng tầm với quy mô, song muốn làm được điều này phải có sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Minh Châu.



Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Hà Nội phải thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, đối thoại, công khai minh bạch thông tin và tiếp thu ý kiến của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học. “Việc càng lớn, tác động càng lâu dài càng phải làm kỹ, khoa học, thận trọng, không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận xã hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ có người nói 5 năm nữa, vào năm 2030, khi có thêm 500 km đường tàu điện ngầm thì diện mạo Hà Nội sẽ “khác lắm”, có lẽ không còn tắc đường, không còn nhiều xe máy, không còn đô thị chật chội…