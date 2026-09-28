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TPHCM: Sập gác nhà trong hẻm, 3 người mắc kẹt được giải cứu

Nguyễn Dũng

TPO - Tối 28/9, lực lượng chức năng TPHCM đã kịp thời giải cứu 3 người bị mắc kẹt sau sự cố sập gác tại một căn nhà trong hẻm đường Trường Sa (phường Phú Nhuận).

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra tại căn nhà số 115/138 Trường Sa (phường Phú Nhuận, TPHCM). Phần gác bên trong căn nhà bất ngờ bị đổ sập khiến 3 người bên trong bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

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Lực lượng chức năng cứu hộ tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, trong đó có Đội khu vực 17 đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận khu vực xảy ra sự cố, triển khai các biện pháp đưa những người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Rất may nhờ cứu hộ kịp thời nên sự cố không gây thiệt hại về người.

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Nạn nhân được cứu ra khỏi căn nhà.

Hiện tại, khu vực căn nhà xảy ra sự cố sập gác đang được lực lượng chức năng phong tỏa và kiểm tra những vị trí có nguy cơ mất an toàn để làm rõ nguyên nhân sự cố.

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