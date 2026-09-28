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Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VneID

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VneID.

Chiều 28/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi kiện toàn theo Quyết định số 208-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Phiên họp kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp. (Ảnh: VGP)

Phiên họp tập trung vào hai nội dung: Chuyên đề về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội; đánh giá kết quả công tác Quý III/2026 của Ban Chỉ đạo.

Mỗi nhiệm vụ phải trả lời được 4 câu hỏi

Nhấn mạnh 3 định hướng quan trọng, Thủ tướng lưu ý phải chuyển mạnh từ "đo đầu vào" sang "đo đầu ra tăng trưởng": Không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GRDP từng địa phương, GDP của đất nước.

Từ đó, mỗi nhiệm vụ phải trả lời được 4 câu hỏi: Đóng góp bao nhiêu vào tăng trưởng? Ai chịu trách nhiệm? Nguồn lực ở đâu? Bao giờ có kết quả? Bên cạnh đó, cần chuyển trọng tâm từ Chính phủ số sang kinh tế số, xã hội số và có sự phân vai rõ ràng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, vẫn còn các nhiệm vụ quá hạn, trong đó có nhiều nhiệm vụ quá hạn kéo dài, chưa có giải pháp khắc phục triệt để.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn. Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo, tập trung triển khai quyết liệt bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.

Về hoàn thiện thể chế, Bộ Tư pháp khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đề xuất cụ thể phương án xử lý đối với các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản về KHCN, ĐMST, CĐS, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15/10.

Đồng bộ học bạ, văn bằng chứng chỉ để tích hợp trên VNeID

Liên quan đến phát triển hạ tầng số, CSDL, chuyển đổi số, các bộ, cơ quan cần tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với các CSDL đã được giao. Trong đó cần đặc biệt tập trung ưu tiên, tạo chuyển biến rõ nét với CSDL ngành Giáo dục và Đào tạo, an sinh xã hội, cán bộ, công chức, viên chức…

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Các đại biểu tại phiên họp. (Ảnh: VGP)

Về cắt giảm TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khắc phục các vấn đề về an ninh mạng và triển khai đồng bộ học bạ, văn bằng chứng chỉ để tích hợp trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30/10; chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30/10.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID và đôn đốc, hướng dẫn địa phương kết nối với hệ thống định danh điện tử để công dân được hưởng mức ưu đãi giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết 66.22/NQ-CP về phát triển Công dân số, hoàn thành trước ngày 30/10.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22/9 để sớm kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào, thí điểm định danh hàng không quốc tế tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất và một số tiện ích xuyên biên giới.

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#VNeID #giấy chứng nhận #quyền sử dụng đất #chính phủ số #đổi mới sáng tạo #khoa học công nghệ #đề án 06 #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương

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