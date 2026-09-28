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Pháp luật

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Nữ trưởng phòng thuộc Cục Thuế Lạng Sơn nhận hối lộ 500 triệu đồng

Quốc Nam

TPO - Chỉ với 550 triệu đồng tiền "bôi trơn", nữ Trưởng phòng thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn đã nhắm mắt làm ngơ, tiếp tay cho doanh nghiệp lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hoàn thuế lên tới gần 200 tỷ đồng.

Ngày 28/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn bắt tạm giam Lộc Thị Hồng (SN 1970, trú phường Kỳ Lừa) là Trưởng phòng quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn. Đây là quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án hình sự Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ xảy ra từ năm 2020 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, trong giai đoạn 2020 - 2021, Lộc Thị Hồng là Trưởng phòng Kê khai - kế toán thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

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Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối với Lộc Thị Hồng.

Tháng 11/2020, Đỗ Kim Nhung (sinh năm 1979, trú tại phường Lương Văn Tri) là kế toán Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Golden Sun (Golden Sun) đã giới thiệu và đưa Hứa Thúy Hằng (sinh năm 1983, trú tại phường Kỳ Lừa) là Giám đốc Golden Sun đến nhà Lộc Thị Hồng để nhờ Hồng tạo điều kiện, giúp đỡ Công ty Golden Sun trong việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, Hằng đã 5 lần đưa tiền hối lộ cho Hồng với tổng số tiền là 550 triệu đồng nhờ tạo điều kiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Thị Hồng về tội Nhận hối lộ và Đỗ Kim Nhung về tội Môi giới hối lộ.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Hồng và Nhung, thu giữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc hoàn thuế của Công ty Golden Sun và truy thu được toàn bộ số tiền hối lộ.

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Cơ quan tố tụng thu thập hồ sơ điều tra tại nơi ở và nơi làm việc của các bị can.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hứa Thuý Hằng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

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