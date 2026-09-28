Cựu cán bộ ở Yên Bái cũ bị đề nghị án phạt đến 17 năm 6 tháng tù dù trước đó được tuyên vô tội

TPO - Trong vụ án xảy ra tại mỏ Núi Ngàng, bị cáo Đinh Tiến Hùng (SN 1984, cựu cán bộ tại tỉnh Yên Bái cũ) bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 16 – 17 năm 6 tháng tù cho hai tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Trước đó, người này được TAND tỉnh Yên Bái cũ tuyên vô tội.

Cuối ngày 28/9, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng (SN 1984, cựu cán bộ tại tỉnh Yên Bái cũ) từ 13 - 14 năm về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” và 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Như vậy, tổng hình phạt Viện Kiểm sát đề nghị với Đinh Tiến Hùng là 16 năm đến 17 năm 6 tháng dù năm 2023, Hùng được TAND tỉnh Yên Bái cũ xác định vô tội.

Cùng vụ án, các bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1965, trú phường Tây Hồ, Hà Nội, Phó giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy); Lăng Đức Hân (SN 1972, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm); Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội, lao động tự do); Nguyễn Văn Hậu (SN 1982, trú tại Lào Cai, Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy); Bùi Minh Đức (SN 1969, trú tại Lào Cai, công nhân của Công ty TNHH Tuyên Huy); Bùi Mạnh Hùng (SN 1952, tại Ninh Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy); Trần Đắc Việt (SN 1970, Thủ kho vật liệu nổ Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm); Nguyễn Văn Báu (SN 1969, nhân viên Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm); Lưu Bằng Đoàn (SN 1972, lao động tự do) bị Viện Kiểm sát đề nghị các mức án từ thấp nhất từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù và cao nhất từ 17 đến 18 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, năm 2020, nhóm bị cáo Đinh Tiến Hùng muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng (ở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, Yên Bái cũ) nhằm thu hồi 10 tỷ đồng đã góp vốn.

Đinh Tiến Hùng được phân công tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ. Bị cáo Lăng Đức Hân chịu trách nhiệm làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũ chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào.

Nhóm này xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường nhưng lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng (ngoài cùng bên trái) và các cáo tại phiên tòa.

Bị cáo khai đưa tiền cho thư ký tòa án

Viện Kiểm sát xác định Công ty Ngọc Tâm của Hân được cấp giấy phép vận chuyển hơn 868 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ, nhưng bị cáo Lăng Đức Hân đã chỉ đạo xuất kho vật liệu nổ vượt quá số lượng trên.

Khi các bị cáo đang thực hiện hành vi vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, khai thác trái phép đá chứa quặng chì kẽm tại mỏ Núi Ngàng thì bị phát hiện bắt giữ. Cảnh sát thu 150 kg thuốc nổ Amonit (AD1); 144 kg thuốc nổ nhũ tương; 200 kíp điện A8; 200 kíp điện Visai; 1.500 m dây điện mạng; 51 kg thuốc nổ các loại.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ đá chứa chì – kẽm mà các bị cáo đã khai thác có tổng khối lượng là 1.096 tấn trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Trong vụ án, Viện Kiểm sát xác định ông Đinh Tiến Hùng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.816 kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ cùng toàn bộ số đá chứa quặng chì - kẽm khai thác trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.073 tấn.

Năm 2023 TAND Tỉnh Yên Bái xét xử tuyên Đinh Tiến Hùng vô tội, Viện KSND tỉnh sau đó kháng nghị, đến ngày 30/10/2024 TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm điều tra lại.

Đầu năm 2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an rút vụ án để điều tra theo thẩm quyền. Đinh Tiến Hùng bị tạm giam thay vì tại ngoại như trước.

Quá trình điều tra lại, ông Hùng khai trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án, tại TAND tỉnh Yên Bái, ông đã liên hệ, đưa 500 triệu đồng cho thư ký tòa để xin được hưởng án treo nhưng thư ký tòa không thừa nhận.

Viện KSND Tối cao cho rằng, thông tin này có dấu hiệu của tội "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển thông tin trên đến Cơ quan điều tra thuộc Viện KSND Tối cao giải quyết theo thẩm quyền.