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Thế giới

Thủ tướng Israel bí mật sang UAE giữa nghi vấn được báo trước về cuộc tấn công của Hamas

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bí mật tới UAE vào cuối tuần qua, để đề nghị lãnh đạo nước này bác bỏ thông tin rằng ông từng cảnh báo Israel trước khi Hamas thực hiện vụ tấn công ngày 7/10/2023 vào miền nam Israel, kênh truyền hình Channel 12 đưa tin.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan diễn ra ngày 27/9, hai người được thông báo về chuyến đi của nhà lãnh đạo Israel tiết lộ với báo chí.

Theo 2 nguồn tin này, ông Netanyahu có cuộc trao đổi trong 1 giờ đồng hồ với Tổng thống UAE.

Nội dung cuộc gặp nói về bài viết trên nhật báo Israel Haaretz hồi đầu tháng, trong đó nói rằng nhà lãnh đạo UAE đã cảnh báo ông Netanyahu về việc Hamas tấn công, trước khi lực lượng này triển khai cuộc tấn công vào miền nam Israel ngày 7/10/2023.

Theo nguồn tin nắm được nội dung cuộc gặp, ông Netanyahu đã đề nghị Tổng thống Sheikh Mohamed bác bỏ thông tin trên. Văn phòng thủ tướng Israel trước đó cũng đã phủ nhận bài viết của Haaretz.

Bộ Ngoại giao UAE từ chối bình luận về những thông tin liên quan đến cuộc gặp, nhưng nhấn mạnh rằng nước này duy trì “các kênh liên lạc cởi mở và trực tiếp” với Israel và chia sẻ “mọi thông tin tình báo liên quan”.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Netanyahu có khả năng thất bại trong cuộc bầu cử vào ngày 27/10 tới, khi uy tín của ông vẫn bị ảnh hưởng bởi vì cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.

Trong một diễn biến khác, Israel vừa triệu tập đại biện lâm thời Đại sứ quán Tây Ban Nha để phản đối, sau khi Bộ trưởng Thanh niên Tây Ban Nha tuyên bố nước này ủng hộ nhà nước Palestine “từ sông đến biển” - được cho là hàm ý kêu gọi xóa bỏ nhà nước Israel.

Ngày 28/9, Bộ Ngoại giao Israel nói rằng phát biểu của Bộ trưởng Thanh niên Sira Rego là “một phần trong chính sách chống Israel có hệ thống do chính phủ Tây Ban Nha và Thủ tướng Pedro Sánchez theo đuổi”.

Bộ này cũng cho rằng bà Rego đã không lên án các cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 - sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến ở Dải Gaza. Bà Rego từng bị cấm nhập cảnh Israel vào tháng 9/2025.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Hà Lan Tom Berendsen bày tỏ “vô cùng lấy làm tiếc” việc Israel trục xuất các nhà ngoại giao Hà Lan khỏi thành phố Ramallah ở Bờ Tây mà Israel đang chiếm đóng trong vòng 1 tuần.

Trước đó, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết quyết định trục xuất là phản ứng với việc Hà Lan cấm “nhập khẩu, mua và bán hàng hóa” có nguồn gốc từ các khu định cư của Israel ở Bờ Tây. Nhiều quốc gia và tổ chức trong cộng đồng quốc tế coi các khu định cư này là bất hợp pháp.

Theo AP

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#Hamas #Israel #Thủ tướng Israel #Palestine

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