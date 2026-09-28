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Hà Anh gặp sự cố ở Bangkok

Duy Nam

TPO - Người mẫu Hà Anh chật vật rời khỏi Bangkok, Thái Lan vì cảnh ngập lụt sau khi tới đây làm giám khảo chung kết Mister International 2026 tối 26/9. Mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt chương trình giải trí, sự kiện âm nhạc và hoạt động nghệ thuật phải hoãn hoặc thay đổi lịch.

Chung kết Mister International 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Mexico - Andrés Briseño. Người mẫu Hà Anh đảm nhận vai trò giám khảo. Cô cho biết tình trạng ngập lụt nặng ở Bangkok gây ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của cô và ê-kíp.

Hà Anh cho biết sau chung kết cô chật vật trong quá trình di chuyển ra máy bay để về TPHCM. Cô và ê-kíp chọn đi tàu điện nhưng do ngập lụt nên mất hơn ba tiếng mới ra đến sân bay. Chuyến bay của cô bị chậm vì hãng thiếu nhân viên do nhiều người kẹt trong vùng ngập không thể đến làm việc.

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Hà Anh khiêu vũ cùng tân nam vương quốc tế trong khoảnh khắc đăng quang.

Hà Anh còn gặp sự cố thất lạc hành lý tại Bangkok. Cô cho biết vali của nhiều chuyến bay từ Thái Lan mấy ngày qua đều chưa được chuyển về. Hà Anh phải làm thủ tục báo thất lạc ở sân bay để gửi đồ sau.

Trước đó Hà Anh cũng gặp khó khăn khi di chuyển đến địa điểm tổ chức chung kết Mister International tối 26/9. Sau chung kết, tàu điện dừng hoạt động, taxi cũng không dám nhận khách nên cô và ê-kíp không thể di chuyển về khách sạn. Cô phải thuê tạm phòng khách sạn ngay sát sân khấu chung kết.

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Hà Anh cùng tân nam vương quốc tế (phải) và đại diện Việt Nam - Vũ Linh (Á vương 4 Nam vương Quốc tế 2026).

Trong khoảnh khắc công bố tân nam vương, Hà Anh gây chú ý khi lên sân khấu và khiêu vũ cùng anh. Điệu nhảy của hai người thu hút sự chú ý và bàn tán trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ vì việc một giám khảo khiêu vũ cùng tân nam vương ngay trong khoảnh khắc đăng quang được xem là chưa từng có tiền lệ ở các cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Hà Anh cho biết ban tổ chức Mister International đề nghị cô tham gia một màn khiêu vũ với tân nam vương để tạo điểm nhấn cho sân khấu và giây phút đăng quang.

"Tôi nghĩ họ cũng muốn có những điểm nhấn để mọi người nói tới, ví dụ xuyên suốt đêm diễn là các bài hát mang tính chất nhạc kịch đến từ vở Chicago hay Greatest Showman. Trong màn final walk, nam vương của năm 2025 cũng nhảy cùng ca sĩ trên sân khấu. Vì thế ban tổ chức muốn màn đăng quang của tân nam vương có điểm nhấn", cô nói.

Hà Anh cho rằng màn khiêu vũ của cô và tân nam vương là bình thường, không đáng tranh cãi. "Tôi thấy mọi người quen với việc tân hoa hậu hay nam vương chỉ đi vòng vòng vẫy tay, nhưng ban tổ chức xác định đây là chương trình giải trí nên muốn đa dạng hóa trải nghiệm của khán giả nên có sự đổi mới. Có thể năm sau họ sẽ coi điệu nhảy này là một điểm nhấn", cô chia sẻ.

Chia sẻ về tân nam vương người Mexico, Hà Anh nói cô cũng có chút bất ngờ. "Với tôi, trong chung kết đại diện Mexico chưa thực sự nổi bật. Tuy nhiên, sau khi bạn được xướng tên thì hàng chục thí sinh đã ùa lên để chúc mừng. Tôi nghĩ đó là kết quả xứng đáng", cô nói.

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Hà Anh chụp ảnh cùng các nam vương, hoa hậu quốc tế.

Mister International 2026 diễn ra tại Thái Lan với màn tranh tài của 52 thí sinh. Tân nam vương người Mexico - Andrés Briseño 21 tuổi, đang theo học ngành luật. Tân nam vương yêu thích nhiều môn thể thao như bóng chày, bắn cung, bóng rổ, bóng bầu dục, bơi lội, quần vợt...

Đại diện Việt Nam, Nguyễn Vũ Linh là người mẫu, sinh năm 1994, quê Vĩnh Long, tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ TPHCM và từng là tiếp viên hàng không. Đây là lần thứ 4 Vũ Linh thi nam vương. Anh từng giành loạt thành tích ấn tượng tại các sân chơi dành cho nam giới, điển hình là Á vương 4 tại Mister Grand International 2022 và Á vương 4 Manhunt International 2025.

Bangkok hứng mưa lớn từ chiều 24/9. Gần 48 giờ mưa liên tục, có nơi vượt 330 mm khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Ngày 26/9, chính quyền thành phố tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận. Đến 27/9, khoảng 52.000 hộ dân bị ảnh hưởng, gần 4.900 người phải sơ tán đến các khu tạm trú.

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