Ô tô tải chở gà bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Clip ghi lại sự việc. Clip: Mạnh Quân

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào hơn 19h cùng ngày, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Vào thời điểm trên, ô tô tải chở gà giống (gà con) di chuyển hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Khi đến Km214, đoạn qua TP Hà Nội, thì bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế xe tải dừng xe lại và tìm cách dập lửa. Lúc này, tài xế cùng số người trên xe khách di chuyển qua đã mang bình cứu hỏa hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, lửa bùng lên dữ dội và lan rộng khiến việc chữa cháy gặp khó khăn.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đến hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH xử lý vụ việc.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ, thiệt hại tài sản đang được thống kê.