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Xã hội

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Chiều 28/9, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo Bộ Công Thương, tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 24/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái sinh năm 1973; quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi. Ông Lương Hoàng Thái có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn cử nhân Kinh tế ngoại thương, Thạc sĩ kinh doanh quốc tế. Ông có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế và thương mại đa biên.

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Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Lương Hoàng Thái. Ảnh: Tạp chí Công Thương

Phát biểu tại lễ công bố, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, việc bổ nhiệm Thứ trưởng Lương Hoàng Thái là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, năng lực và những đóng góp của đồng chí trong suốt thời gian làm việc tại Bộ Công Thương. Ông Lương Hoàng Thái được đào tạo bài bản, trưởng thành từ các đơn vị thuộc Bộ, trải qua nhiều vị trí công tác và nhận được sự đánh giá cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức.

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, việc kiện toàn thêm một Thứ trưởng là sự bổ sung kịp thời, góp phần tăng cường sức mạnh của tập thể lãnh đạo Bộ trong bối cảnh phạm vi quản lý của Bộ Công Thương ngày càng rộng, khối lượng công việc và yêu cầu phối hợp ngày càng lớn, đặc biệt trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, địa chất, khoáng sản và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm, đặc biệt là sở trường trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, cùng tập thể Lãnh đạo Bộ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tạp chí Công thương điện tử

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#Bộ Công Thương #Thứ trưởng #Lương Hoàng Thái #quyết định #cán bộ

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