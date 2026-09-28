Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lốc xoáy kéo sập, tốc mái nhiều nhà dân ở Cà Mau

Tân Lộc

TPO - Chiều tối 28/9, cơn mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại xã Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau) đã làm nhiều nhà dân bị kéo sập, tốc mái, trong đó có cả nhà làm tường gạch cũng bị kéo sập, đồ đạc bị cuốn bay khắp nơi.

Theo người dân địa phương, trận lốc kéo dài hơn 10 phút, làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở hai ấp 2 và 4 của xã Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau), cuốn bay mái tôn và đồ đạc. Chỉ sau vài phút, nhiều nhà làm bằng tường gạch cũng bị kéo đổ.

Ông Trịnh Hoàng Đen (xã Nguyễn Phích) cho biết, ông chưa từng chứng kiến trận lốc xoáy mạnh như vậy xảy ra trên địa bàn. Nhà con trai ông bị sập hoàn toàn, đồ đạc hư hỏng.

2aobor1pr4qzx738ixvuzcexcmbkpk3ymnfsj35c-1.jpg
Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập và tốc mái. Ảnh người dân địa phương.

Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Nguyễn Phích cho biết, chính quyền bước đầu ghi nhận 11 căn nhà bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây là số liệu ban đầu, xã đang tiếp tục rà soát các khu vực khác để xác định đầy đủ mức độ ảnh hưởng.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn tài sản còn lại, tìm nơi ở tạm, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Clip lốc xoáy xuất hiện chiều 28/9 ở xã Nguyễn Phích, Cà Mau.

Xem thêm

#lốc xoáy #Cà Mau #thiệt hại #sập nhà #tốc mái #nguy hiểm #bão

Cùng chuyên mục

Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh liên tiếp

Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh liên tiếp

TPO - Dự báo khoảng đêm 30/9, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông rải rác, nhiệt độ giảm 2-4 độ, chấm dứt thời tiết oi nóng. Sau đó từ đêm 4/10, không khí lạnh tăng cường, mưa to hơn, nền nhiệt giảm sâu hơn.

NÓNG 28/9: Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2026

NÓNG 28/9: Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2026

TPO - Hàng loạt quy định mới về an sinh xã hội, tư pháp và giáo dục bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10, nổi bật với việc tăng chuẩn trợ cấp người có công lên hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, thí điểm luật sư công tại 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố, vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia.

Nhà thầu khắc phục xói lở trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nhà thầu khắc phục xói lở trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

TPO - Sau những trận mưa lớn liên tiếp khiến nhiều vị trí mái taluy, mương thoát nước tại dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai bị xói lở, sạt trượt, các nhà thầu đang khẩn trương khắc phục. Cùng thời điểm, chính quyền địa phương chuẩn bị tháo dỡ cầu tạm qua sông Buông nhằm hạn chế ảnh hưởng đến dòng chảy, nguy cơ gây ngập khu dân cư.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe