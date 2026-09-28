Trần Ngọc Vàng xin lỗi, em gái Trấn Thành bị nhắc tên

TPO - Trần Ngọc Vàng xin lỗi khi những phát ngôn trong các cuộc phỏng vấn cũ được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Nam diễn viên thừa nhận cách hành xử của mình thiếu tinh tế, có thể khiến người khác khó xử, thậm chí tổn thương.

Trần Ngọc Vàng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên Threads sau khi một số đoạn phỏng vấn cũ của nam diễn viên được chia sẻ lại. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng câu trả lời của anh thiếu tinh tế, dễ gây tranh luận.

Đáng chú ý là đoạn trích từ talkshow của Uyển Ân, với khách mời Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn. Khi nhận được câu hỏi: "Tôi đã từng bị bạn đánh khi đi học", Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn cho biết chưa từng trải qua. Uyển Ân nói cô từng gặp tình huống này. Trần Ngọc Vàng lập tức chen vào: "Vậy là do nhan sắc đó em", rồi nói thêm: "Do mập í em".

Trần Ngọc Vàng lên tiếng xin lỗi, thừa nhận cách hành xử của mình thiếu tinh tế, có thể khiến người khác khó xử, thậm chí tổn thương.

Đoạn hội thoại sau khi được chia sẻ lại nhận nhiều phản ứng trái chiều. Một số khán giả cho rằng câu nói của nam diễn viên kém duyên, nhất là khi câu chuyện đang được đề cập là trải nghiệm chịu bạo lực học đường. Việc anh liên hệ câu chuyện với nhan sắc và ngoại hình của Uyển Ân khiến một bộ phận người xem không đồng tình.

Một đoạn phỏng vấn khác của Trần Ngọc Vàng trong thời điểm quảng bá Người mặt trời cũng được cư dân mạng đào lại. Khi nói về quá trình chuẩn bị cho vai ma cà rồng, nam diễn viên kể anh tập quan sát cổ của những người xung quanh để hình dung cách nhân vật có thể "nhe nanh, cắn người".

"Có thời điểm, tôi như kẻ biến thái vậy, ra đường cứ nhìn cổ người này người kia. Có lần bị người ta phát hiện, tôi mới giật mình và tự nhủ phải hạn chế", Trần Ngọc Vàng kể.

Khi đoạn phỏng vấn được nhắc lại, cách diễn đạt của nam diễn viên tiếp tục gây tranh luận. Một số người cho rằng phát ngôn này dễ tạo cảm giác nhạy cảm khi được đặt ngoài bối cảnh cuộc trò chuyện ban đầu.

Trên kênh broadcast cá nhân, Trần Ngọc Vàng chính thức lên tiếng. Nam diễn viên thừa nhận những phát ngôn trong quá khứ thiếu tinh tế và gửi lời xin lỗi đến những người liên quan.

"Khi nhìn lại, Vàng cảm thấy mình hành xử thiếu tinh tế, rất vô duyên và có thể gây khó xử, thậm chí làm tổn thương đến các nhân vật liên quan", nam diễn viên viết.

Trần Ngọc Vàng cho biết sau khi xem lại đoạn video, anh đã chủ động nhắn tin xin lỗi vì hành xử thiếu tinh tế. Nam diễn viên cũng bày tỏ sự biết ơn trước sự bao dung của đồng nghiệp.

“Đây là bài học lớn để Vàng tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm hơn cho những hành xử tương lai. Vàng chân thành xin lỗi vì đã làm bận lòng mọi người và cảm ơn mọi người đã lắng nghe", anh chia sẻ.

Trần Ngọc Vàng chuẩn bị ra mắt dự án điện ảnh mới vào tháng 11.

Ở diễn biến khác, fanpage của FC Trần Ngọc Vàng thông báo đóng cửa vĩnh viễn từ ngày 1/10.

Fanpage thông báo đây là quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời gửi lời chúc đến nam diễn viên trên chặng đường phía trước. Tuy nhiên, chưa có thông tin cho thấy việc fanpage dừng hoạt động có liên quan trực tiếp đến những tranh luận đang diễn ra.

Trao đổi với PV Tiền Phong, trợ lý của Trần Ngọc Vàng cho biết nam diễn viên chưa có phản hồi chính thức về những ồn ào gần đây do đang bận lịch trình quảng bá phim.

"Về việc fanpage của FC Trần Ngọc Vàng đóng cửa, chúng tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn và trân trọng tình cảm của mọi người dành cho Vàng", trợ lý của nam diễn viên nói.