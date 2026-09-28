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Thùy Tiên được nhắc tên

Duy Nam

TPO - Trong phần thi Grand Live Talk tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 đang diễn ra ở Thái Lan, đại diện Việt Nam - Emoura Phạm - chia sẻ cô biết đến và yêu thích cuộc thi Miss Grand International nhờ thành tích của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Phần thi Grand Live Talk thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 diễn ra ngày 27/9 tại Thái Lan. Trong phần thi này, các thí sinh có cơ hội trò chuyện với đương kim hoa hậu Emma Tiglao. Phần thi có sự góp mặt của các đại diện Việt Nam, Tanzania, Chile, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Pakistan.

Khi được hỏi về những hoa hậu Miss Grand International yêu thích, Emoura Phạm nhắc tên hai hoa hậu Emma Tiglao và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

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Emoura Phạm trong phần thi phỏng vấn.

Emoura Phạm thừa nhận cô thiên vị Thùy Tiên hơn. "Điều này có phần thiên vị vì cô ấy là người Việt Nam, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một phần lý do, khi tôi được chứng kiến một người đến từ Việt Nam đạt được thành tích đáng kinh ngạc như vậy. Hoa hậu Thùy Tiên luôn sẵn sàng làm việc, nhanh nhẹn, năng động và hoạt ngôn", cô nói.

Emoura Phạm chia sẻ: "Tôi muốn cho Việt Nam thấy chúng ta xứng đáng, chúng ta cũng làm được", cô chia sẻ.

Với Emma Tiglao, Emoura nhận xét hoa hậu Philippines có cá tính và nguồn năng lượng giống mình. Điều cô ngưỡng mộ ở Emma là tinh thần luôn sẵn sàng làm việc, sự nhanh nhạy trong ăn nói và chủ động bắt tay vào công việc.

Khi được hỏi về người bạn thân nhất trong cuộc thi, Emoura bối rối cho rằng đây là câu hỏi khó nhất với cô. Emma cho biết các thí sinh đều mang lại cho mình những khoảnh khắc đặc biệt suốt cuộc thi.

Khi tiếp tục được Emma yêu cầu phải chọn một người bạn thân ở cuộc thi, Emoura đã gọi tên Hoa hậu Thái Lan. Dù chưa có nhiều thời gian bên nhau, Emoura cảm thấy điểm chung với đại diện chủ nhà vì cùng trầm tính, sống khá khép mình. Theo Emoura, người đẹp Thái Lan là người mạnh mẽ với vẻ ngoài xinh đẹp, thông minh và trái tim ấm áp.

Trong phần thi, Emoura cũng chia sẻ về việc cùng gia đình khởi xướng dự án xây 100 cây cầu dân sinh tại các địa phương khó khăn ở đồng bằng sông Cửu Long. Họ hoàn thành 18 cây cầu, vừa khởi công thêm 2 cây cầu. "Khi cuộc thi kết thúc, chúng tôi sẽ có 20 cây cầu", cô nói.

Việc Emoura Phạm nhắc tới tên Thùy Tiên trong phần thi phỏng vấn tạo thảo luận trên các diễn đàn sắc đẹp và mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Emoura Phạm đã có phần trả lời khéo léo, đồng thời đánh giá cao kỹ năng giao tiếp và trình độ ngoại ngữ của cô.

Khán giả cũng nhắc tới Thùy Tiên sau thời gian vắng bóng kể từ lúc xét xử vụ kẹo rau củ Kera. Trong ngày 27/9, mạng xã hội xôn xao thông tin tài khoản Instagram và kênh broadcast của Thùy Tiên hoạt động trở lại, thu hút sự chú ý của khán giả.

"Có rất nhiều kênh mạng xã hội được lập nên dưới tên Thùy Tiên để câu tương tác", "Hãy cẩn trọng với những tài khoản giả mạo Thùy Tiên", "Mọi người dùng mạng xã hội phải thật tỉnh táo"... khán giả bình luận.

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Tài khoản xã hội của Thùy Tiên gây chú ý trở lại ngày 27/9.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, tài khoản Instagram có 2,3 triệu người theo dõi của Thùy Tiên đã ẩn các bài viết. Tài khoản Facebook, TikTok và kênh YouTube Nong Tiên Official đều tạm dừng cập nhật hoạt động.

Nhiều tài khoản mạng xã hội mang tên Thùy Tiên vẫn hoạt động, liên tục cập nhật hình ảnh, video của cô và thu hút lượng tương tác lớn. Tuy nhiên, phần lớn nội dung được chia sẻ lại là video, hình ảnh cũ. Các tài khoản này cũng được cho là tự phát, không phải ê-kíp Thùy Tiên quản lý, vận hành.

Phía ê-kíp Thùy Tiên lên tiếng: "Mong cả nhà hãy tìm hiểu kỹ, Instagram tụi mình chưa bao giờ khóa". Ê-kíp đồng thời phủ nhận Thùy Tiên có động thái mới sau thời gian vắng bóng.

Trong thời gian Thùy Tiên thi hành án, các tài khoản mạng xã hội của cô vẫn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Tháng 11/2025, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án liên quan việc quảng bá, kinh doanh sản phẩm kẹo Kera. Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tuyên phạt 2 năm tù. Sau phiên sơ thẩm, Thùy Tiên không kháng cáo bản án.

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#Emoura Phạm #Thùy Tiên #Emoura Phạm nhắc đến Thùy Tiên #Miss Grand #Hoa hậu Hòa bình 2026

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