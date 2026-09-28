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Thế giới

Hàn Quốc triệu đại biện Ukraine giữa căng thẳng leo thang vì vụ chuyển giao tù binh Triều Tiên

Bình Giang

TPO - Ngày 28/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu tập Đại biện Ukraine để phản đối việc Kiev công khai thông tin về việc chuyển giao 2 tù binh Triều Tiên cho Seoul.

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Nghị sĩ Yu Yong-weon với các bức ảnh chụp 2 quân nhân Triều Tiên tại văn phòng trong tòa nhà Quốc hội ở Seoul, ngày 28/9. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã triệu tập Đại biện Ukraine Andrii Vieshkin, để bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc Tổng thống Volodymir Zelensky công bố thông tin này trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Seoul nói rằng hai nước đã có thỏa thuận rõ ràng về việc giữ bí mật thông tin.

Hàn Quốc cũng phản đối điều mà họ gọi là tuyên bố sai sự thật, sau khi Văn phòng Tổng thống Ukraine phủ nhận chuyện hai nước có thoả thuận bảo mật thông tin về việc này. Seoul yêu cầu Kiev thực hiện các biện pháp để ngăn sự việc tái diễn.

“Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Park Yoon-joo nhấn mạnh rằng việc công bố thông tin sai sự thật về thỏa thuận bảo mật đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin giữa hai chính phủ và là hành động có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ông Vieshkin cho biết ông đã lắng nghe kỹ lập trường của Seoul và sẽ báo cáo chính xác quan điểm này về chính phủ Ukraine.

Tuần trước, ông Zelensky nói tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Ukraine đã chuyển giao 2 quân nhân Triều Tiên mà họ bắt giữ cho Hàn Quốc.

Thông tin được tiết lộ trong bối cảnh Hàn Quốc đang ủng hộ các nỗ lực khôi phục đối thoại với Triều Tiên.

Hai quân nhân Triều Tiên dự kiến sẽ trải qua quá trình thẩm vấn và kiểm tra an ninh trước khi chính quyền Hàn Quốc quyết định có cấp quy chế bảo hộ để họ ở lại nước này hay không.

Ngày 28/9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết trường hợp của họ sẽ được xem xét theo các luật liên quan và thông lệ trước đây.

Theo luật định, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) điều tra những người xin được bảo hộ trong thời gian họ được tạm thời bảo vệ, nhằm xác minh danh tính, lý do rời khỏi Triều Tiên và các vấn đề liên quan đến an ninh.

Quá trình điều tra và bảo vệ tạm thời kéo dài tối đa 90 ngày.

Hai quân nhân Triều Tiên có thể trải qua quá trình thẩm vấn sâu rộng hơn vì họ xuất thân từ quân đội và tham gia chiến dịch quân sự ở Nga.

Nghị sĩ đối lập Yu Yong-weon, người đã gặp 2 quân nhân này tại Ukraine vào tháng 2/2025, cho biết họ từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên và có thể cung cấp thông tin về huấn luyện, năng lực quân sự của Bình Nhưỡng cũng như sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột.

Theo nghị sĩ Yu, tính chất nhạy cảm của 2 quân nhân có thể khiến họ tránh xuất hiện công khai trong thời gian lâu hơn so với những người Triều Tiên khác đến Hàn Quốc.

GS Lee Shin-wha, công tác tại Đại học Korea, nói rằng việc chuyển giao 2 quân nhân có thể gây ra những tranh cãi pháp lý và ngoại giao, bởi luật quốc tế coi Triều Tiên là một quốc gia riêng biệt, trong khi Hàn Quốc coi người Triều Tiên là công dân của mình.

Seoul cho rằng việc giữ bí mật là cần thiết, để bảo vệ 2 quân nhân cũng như thân nhân của họ tại Triều Tiên.

Theo Yonhap, Reuters

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#Triều Tiên #Hàn Quốc #Tù binh Triều Tiên #Ukraine

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