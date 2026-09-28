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Người lính

Ukraine giành thêm lãnh thổ ở Donetsk, cản nỗ lực bao vây của Nga

Minh Hạnh

TPO - Một chỉ huy quân đội cấp cao của Ukraine cho biết, lực lượng nước này đã giành lại thêm lãnh thổ từ lực lượng Nga ở phía bắc Donetsk. Đây là một phần của chiến dịch nhằm gây khó khăn cho cuộc tấn công của Mátxcơva vào các thành trì quan trọng của Ukraine ở khu vực này.

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(Ảnh: AP)

Tướng Andrii Biletskyi - người chỉ huy các hoạt động của quân đội Ukraine tại Donetsk - cho biết, Quân đoàn số 3 của Ukraine đã tái chiếm một khu vực rộng 51 km2.

Tổng cộng, chiến dịch mang tên Vivaldi đã giúp lực lượng Ukraine giành lại 176 km2 ở phía bắc Donetsk cùng một số ngôi làng.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, cho biết chiến dịch này đã đạt được mục tiêu "có ý nghĩa quan trọng về mặt tác chiến" là làm gián đoạn nỗ lực của Mátxcơva nhằm bao vây trên diện rộng "vành đai pháo đài" của Ukraine.

Nhìn chung, đà tiến quân của Nga dọc theo chiến tuyến đã chậm lại trong năm nay, nhưng các lực lượng của nước này vẫn đang gây sức ép lên các thành phố từ phía nam và thâm nhập sâu hơn vào thành phố Kostiantynivka ở phía đông.

Khu vực Donetsk là nơi diễn ra phần lớn các trận giao tranh quyết liệt nhất của cuộc chiến.

Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Donetsk, trong khi Nga muốn giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này. Đây cũng là một trong những yêu cầu của Mátxcơva trong các cuộc đàm phán vốn đã bị đình trệ.

Những bước tiến được ghi nhận tại khu vực Donetsk sẽ tiếp nối nỗ lực của Ukraine hồi đầu năm ở vùng đông nam, nơi Kiev tuyên bố đã giành lại hơn 700 km2 lãnh thổ trong một chiến dịch phản công kéo dài nhiều tháng.

Reuters

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#Ukraine #Nga #Donetsk #xung đột Nga - Ukraine #Kiev

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