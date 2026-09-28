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Người lính

Ngày đoàn tụ của những người lính mũ nồi xanh trở về từ Nam Sudan

Anh Nhàn - Huế Xuân

TPO - Sau một năm làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, những người lính mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về Việt Nam trong những cái ôm nghẹn ngào của người thân.

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Tối muộn 27/9, máy bay vận tải của Không quân Hoàng gia Australia chở 51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) hạ cánh tại khu vực sân đỗ quân sự của Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân).
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Dưới cơn mưa nặng hạt, hàng chục người thân hướng mắt về phía đường băng đón những người lính mũ nồi xanh trở về sau một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.
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Những cái ôm, giọt nước mắt và nụ cười của người thân trở thành khoảnh khắc đặc biệt khi các cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan trở về nước.
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Trung tá Phan Thế Nhật vừa bước xuống máy bay đã được con gái chạy đến ôm chầm. Khoảnh khắc nhìn thấy người thân, anh không giấu được nước mắt. Sau một năm xa nhà, trở về quê hương trong thời bình khiến anh càng cảm nhận rõ hơn giá trị của cuộc sống bình yên. “Được trở về quê hương, tôi rất xúc động và cảm thấy mình may mắn. Được sống trong môi trường hòa bình, có điều kiện học tập, làm việc và phát triển bản thân là điều tưởng như bình thường nhưng chỉ khi trực tiếp chứng kiến cuộc sống tại một vùng đất chịu ảnh hưởng bởi xung đột mới cảm nhận đầy đủ giá trị của nó", Trung tá Nhật nói.
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Sau gần một năm xa cách, nhiều em nhỏ mong ngóng giây phút những người lính mũ nồi xanh trở về.
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Trong dòng người chờ đón, những em nhỏ háo hức chạy đến ôm chầm lấy cha mẹ sau gần một năm xa cách. Các em nép chặt vào vòng tay người thân khiến khoảnh khắc đoàn tụ tại sân bay càng thêm xúc động.
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Sau khi trở về nước, các cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 sẽ được kiểm tra sức khỏe, giải quyết các chế độ, chính sách trước khi trở về đơn vị cũ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
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Thiếu tá Lê Định Nam, bác sĩ điều trị Khoa Nội truyền nhiễm, BVDC 2.7, được vợ sắp cưới đón tại sân bay. Trong thời gian công tác, anh cùng đồng đội tham gia nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương. Nam Sudan cũng đặt các cán bộ y tế Việt Nam trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt. “Chứng kiến một đất nước bị ảnh hưởng bởi xung đột, dịch bệnh và cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân, tôi càng cảm nhận rõ giá trị của hòa bình. Giá trị ấy thực sự không thể đong đếm được”, bác sĩ Nam nói.
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Theo báo cáo của Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC 2.7, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan, bệnh viện đã thu dung, khám và điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu. Bên cạnh đó, bệnh viện còn triển khai các kế hoạch phòng chống dịch, nghiên cứu khoa học, đổi mới và ứng dụng công nghệ. Đơn vị hoàn thành 17 bài báo khoa học, trong đó có 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế, đồng thời tham gia các hội nghị khoa học quốc tế và đưa phần mềm quản lý bệnh viện vào thực tế.
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Phát biểu tại lễ đón, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của BVDC 2.7 trong nhiệm kỳ tại Nam Sudan. Với tinh thần trách nhiệm, chuyên môn cao và tính chuyên nghiệp, bệnh viện tạo được sự tin tưởng của Liên hợp quốc, chính quyền và người dân địa phương, trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy, trong đó nhiều trường hợp bệnh nặng, phức tạp được giữ lại điều trị tại chỗ. “Các đồng chí đã nhận được nhiều lời khen về tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, thái độ tận tình, chu đáo và tính chuyên nghiệp từ bệnh nhân, đồng nghiệp quốc tế”, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh.

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#Lính mũ nồi xanh #Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình #Nam Sudan #Bệnh viện dã chiến Việt Nam #Hòa bình và hợp tác quốc tế

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