Ngày đoàn tụ của những người lính mũ nồi xanh trở về từ Nam Sudan

TPO - Việc Hải quân Mỹ đưa đầu đạn hạt nhân W93 cùng thân tái nhập Mk7 vào giai đoạn phát triển kỹ thuật và chế tạo (EMD) đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Washington. Đây được xem là chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân và hệ thống tái nhập mới đầu tiên của Mỹ được khởi động trong gần 4 thập kỷ, Military Watch Magazine đưa tin ngày 27/9.