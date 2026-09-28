Ngày đoàn tụ của những người lính mũ nồi xanh trở về từ Nam Sudan

TPO - Sau một năm làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, những người lính mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về Việt Nam trong những cái ôm nghẹn ngào của người thân.
TPO - Việc Hải quân Mỹ đưa đầu đạn hạt nhân W93 cùng thân tái nhập Mk7 vào giai đoạn phát triển kỹ thuật và chế tạo (EMD) đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Washington. Đây được xem là chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân và hệ thống tái nhập mới đầu tiên của Mỹ được khởi động trong gần 4 thập kỷ, Military Watch Magazine đưa tin ngày 27/9.
TPO - Lần thứ 3 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan, Trung tá Trần Thuận Trang trở về nước và được chồng là anh Trịnh Ngọc Thao giữ lời hứa, ôm gấu bông khổng lồ ra sân bay đón vợ.
TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã thu giữ một tàu lặn không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tập kích một loạt mục tiêu hậu cần, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine, trong đó có trung tâm dữ liệu của Vodafone ở Kiev.
TPO - Tối 26/9, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X. Điểm nhấn mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối rước.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa hè thu tại xã Giang Thành, tỉnh An Giang bị ngập sâu, máy gặt đập liên hợp không thể tiếp cận. Trước nguy cơ lúa chín bị thiệt hại, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 đã xuống đồng ngâm mình trong nước để giúp dân thu hoạch lúa bị ngập.
TPO - Năm 19 tuổi, người lính Võ Ngọc Ánh mất cả hai chân trong trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Gần nửa thế kỷ mang thương tật đặc biệt nặng, ông trở về với đất mẹ đúng ngày sinh nhật lần thứ 67.
TPO - Hơn 400 cảnh sát cơ động tại Tây Ninh đồng loạt triển khai đội hình, xử lý tình huống giả định tập trung đông người gây rối, bạo loạn.
TPO - Từ nguồn tin của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tổ chức xác minh, tìm kiếm và phát hiện bốn hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan
Chiều 25/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria.
TPO - Từ giảng đường, những giảng viên áo lính của Khoa Vũ khí ở Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) tham gia nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, đạn và khí tài. Nhiều sản phẩm đã được nghiên cứu, thử nghiệm, hướng tới trang bị cho Quân đội, trong đó có những hệ thống điều khiển hỏa lực, khí tài ảnh nhiệt và quang học quân sự.
TPO - Đội Công binh số 5 chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei (UNISFA), tiếp nối nhiệm vụ của các thê đội Công binh Việt Nam tại địa bàn.
TPO - Cán bộ, nhân viên phụ trách tàu thuyền của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị được tập huấn kỹ năng xác định vị trí phương tiện gặp nạn, bơi cứu người và cấp cứu nạn nhân trên biển.
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về hợp tác đóng tàu chiến, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết ngày 24/9. Trong khi đó, Triều Tiên thông báo vừa thử nghiệm hệ thống pháo phản lực đa nòng nâng cấp.
TPO - Việt Nam và Mỹ ký hai thỏa thuận bổ sung 221 triệu USD cho các dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, trong đó 130 triệu USD dành cho xử lý ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa.
TPO - Iran đã chính thức nêu các điều kiện để chấm dứt xung đột với Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ được nối lại tại New York. Eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa của Washington đang trở thành những vấn đề then chốt trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận.