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Pháp luật

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Nhiều cán bộ liên quan gì trong vụ án tại mỏ Núi Ngàng?

Hoàng An

TPO - Viện Kiểm sát xác định, ông Đỗ Đức Duy (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũ) đã trao đổi với bị cáo Đinh Tiến Hùng một số thông tin trong vụ án xảy ra tại mỏ Núi Ngàng.

Như Tiền Phong đưa tin, TAND TP Hà Nội đang xét xử bị cáo Đinh Tiến Hùng (cựu cán bộ ở Yên Bái, nay là tỉnh Lào Cai) cùng 9 bị cáo khác về các tội: "Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Vụ án khởi tố năm 2021, đến 2023, TAND tỉnh Yên Bái xét sơ thẩm, tuyên ông Đinh Tiến Hùng vô tội. Cùng vụ án này, 9 bị cáo khác phải nhận từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 19 năm tù giam.

Sau bản án, Viện KSND tỉnh Yên Bái cũ đã có kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng ông Đinh Tiến Hùng phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Năm 2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội) xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ án. Đến 2025, ông Đinh Tiến Hùng bị bắt tạm giam.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, phiên xử hôm nay, ông Đinh Tiến Hùng và đồng phạm được lực lượng an ninh dẫn giải đến tòa.

Bên ngoài phòng xử, cảnh sát hỗ trợ tư pháp giám sát chặt những người đến tham gia tố tụng.

Phiên tòa lần này, Viện KSND Tối cao cáo buộc cựu bị cáo Đinh Tiến Hùng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.816 kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ cùng toàn bộ số đá chứa quặng chì - kẽm khai thác trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.073 tấn.

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Bị cáo Đinh Tiến Hùng trong vụ án.

Đáng chú ý, ngoài ông Đinh Tiến Hùng và nhóm đồng phạm bị truy tố, xét xử, Viện Kiểm sát xác định có nhiều cựu cán bộ liên quan vụ án nhưng không bị xử lý. Trong số đó có cả cán bộ cấp cao.

Như ông Đỗ Đức Duy (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũ) được các Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Yên Bái báo cáo nội dung vụ án liên quan đến bị cáo Đinh Tiến Hùng theo quy định.

Tuy nhiên, Viện KSND Tối cao xác định, ông Duy đã có hành vi trao đổi với Đinh Tiến Hùng một số thông tin trong vụ án. Kết quả điều tra xác định ông Đỗ Đức Duy không có tham nhũng, tiêu cực, những thông tin ông Duy trao đổi với Đinh Tiến Hùng thì Hùng cũng đã biết trong quá trình làm việc với cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái.

“Xét tính chất nguy hiểm cho xã hội, hậu quả do hành vi sai phạm của ông Duy không còn đáng kể, ông Duy đã bị xử lý nghiêm về mặt Đảng, chính quyền. Vì vậy, không xem xét xử lý với ông Duy”, Viện Kiểm sát nêu.

Ngoài ra, Viện KSND Tối cao cho hay, một số trường hợp như ông Phạm Sỹ Quý, ông Bùi Đoàn Như, ông Vũ Xuân Sáng, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Chu Đình Ngữ, ông Lê Cảnh Hưng, ông Đỗ Đức Duy, ông Nguyễn Văn Khánh và một số cá nhân khác thuộc sở, ban ngành, UBND tỉnh Yên Bái, đồng ý chủ trương cho Công ty Tuyên Huy đầu tư dự án khai thác mỏ chì - kẽm Núi Ngàng, trong khi biết Công ty có vi phạm về đất đai (chưa nộp tiền thuê đất). Công ty Tuyên Huy đã vi phạm Điều 58, Điều 208 Luật Đất đai năm 2013, dẫn đến việc nhà nước chưa thu hồi được tiền thuê đất là hơn 394 triệu đồng.

Đối với vi phạm này của Công ty Tuyên Huy, ngày 30/1/2026, ông Lê Cảnh Hưng (Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai) đã tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả tiền thuê đất, chậm nộp tiền thuê đất là 394 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

“Kết quả điều tra xác định các cá nhân này đều không có hành vi tham nhũng, tiêu cực, không được hưởng lợi, hậu quả vụ việc đã được khắc phục, nên không xem xét xử lý. Tuy nhiên cần kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm trách nhiệm về mặt Đảng và chính quyền”, Viện Kiểm sát nhấn mạnh.

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#Đỗ Đức Duy #Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái #Bí thư Đỗ Đức Duy #Khai thác quặng #Mìn nổ

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