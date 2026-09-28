Đốt nhà, khóa cửa ép con gái chết chung, người đàn ông lãnh 13 năm tù

TPO - Sau khi đổ dầu hỏa, châm lửa đốt nhà, người cha khóa cửa, gom vật dụng dễ cháy chặn lối ra vào nhằm ép con gái chết chung. May mắn, nạn nhân được hàng xóm phá cửa cứu.

Ngày 28/9, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này vừa phối hợp TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử Hồ Xuân Nhàn về tội “Giết người”.

Kiểm sát viên luận tội đối với bị cáo Hồ Xuân Nhàn. Ảnh: VKSND Đắk Lắk.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, sáng 30/11/2025, đối tượng Nhàn sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác, đồng thời xảy ra mâu thuẫn trong gia đình.

Trong lúc mất kiểm soát, đối tượng này đổ dầu hỏa vào quần áo rồi đe dọa đốt nhà, khiến cha mẹ và các con hoảng sợ bỏ chạy.

Sau đó, đối tượng Nhàn gọi cháu H.X.U. (SN 2010, con gái ruột của Nhàn) vào phòng ngủ rồi chốt khóa các cửa. Đối tượng Nhàn gom nhiều vật dụng dễ cháy chặn lối ra vào, sau đó châm lửa đốt nhà với ý định ép cháu U. chết chung.

Mặc cho con gái gào khóc, van xin, Nhàn vẫn châm lửa rồi bỏ mặc cháu U. trong căn phòng đang cháy.

Phát hiện sự việc, những người hàng xóm nhanh chóng phá cửa, dập lửa và đưa cháu U. ra ngoài an toàn.

Sau khi đốt nhà, đối tượng Nhàn cầm dao, mở van bình gas để cố thủ và chống đối lực lượng Công an xã. Sau quá trình vận động, lực lượng Công an xã đã khống chế đối tượng Nhàn, đưa về trụ sở làm việc.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên làm rõ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan. Căn cứ hồ sơ, chứng cứ và kết quả tranh tụng, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt đối tượng Hồ Xuân Nhàn 13 năm tù về tội “Giết người”.