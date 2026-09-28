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Pháp luật

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Hai người tử vong sau cuộc truy đuổi 4km trong đêm

Thu Hiền

TPO - Một cuộc truy đuổi khoảng 4km trong đêm ở Nghệ An sau mâu thuẫn liên quan đến biển số xe khiến 2 người tử vong.

Ngày 28/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Đăng Khoa (SN 2008), Lê Phạm Vũ (SN 2007) và Đậu Minh Khuê (SN 2008), cùng trú Nghệ An, về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 24/4/2026, Phan Đình Thông (SN 2009, trú xã Hải Châu) đang đi chơi thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy dùng dao chém vào biển số xe nhưng không đứt.

Sau đó, Thông phát hiện trên tài khoản TikTok “141” của một nhóm thanh thiếu niên huyện Yên Thành (cũ) có người giống với đối tượng mà Thông nghi đã chặt biển số xe của mình. Từ đó, Thông nảy sinh ý định tìm nhóm này để đánh nhau.

Trưa hôm sau, khi biết nhóm “141” sẽ đến Cửa Lò xem bắn pháo hoa, Thông rủ nhóm bạn cùng đi đánh nhau. Tối cùng ngày, nhóm khoảng 12 người, trong đó có Khoa, Vũ và Khuê, thống nhất đi “Cửa Lò đánh nhau”.

Trước khi đi, cả nhóm tháo biển số xe máy, đeo khẩu trang nhằm tránh bị nhận diện. Khuê còn mang theo một con dao có lưỡi kim loại sắc, nhọn. Khi gặp nhóm thanh thiếu niên Yên Thành, nhóm của Thông cầm vỏ chai bia ném về phía đối phương. Bị tấn công, nhóm Yên Thành tăng ga bỏ chạy.

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Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong số này có Nguyễn Văn H. (SN 2010) và Luyện Hồng V. (SN 2010), cùng trú xã Đông Thành. Nhóm của Thông tiếp tục truy đuổi trong khoảng 4km, với tốc độ từ 70-90km/h trong điều kiện trời tối.

Khi đến gần khu vực barie chắn đường sắt, các xe do H. và V. điều khiển không kịp xử lý, xảy ra tai nạn. Hai thiếu niên tử vong do đa chấn thương.

Tại phiên tòa, Khoa, Vũ và Khuê thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo khai do tuổi trẻ bốc đồng, nghe theo lời hô hoán của Thông nên tham gia truy đuổi nhóm của các nạn nhân.

Trước bục khai báo, các bị cáo cúi đầu xin lỗi gia đình hai nạn nhân và bày tỏ sự ân hận về hậu quả xảy ra.

Gia đình các bị cáo cũng đã tác động, bồi thường và khắc phục hậu quả cho gia đình các nạn nhân. Tại tòa, gia đình hai bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Đăng Khoa 14 năm 6 tháng tù về tội Giết người. Do trước đó Khoa đã bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành 16 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo Lê Phạm Vũ và Đậu Minh Khuê cùng lĩnh 14 năm tù.

Đối với 10 đối tượng khác liên quan, do chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tách hành vi để giải quyết trong vụ án khác, bảo đảm trình tự, thủ tục tố tụng dành cho người dưới 18 tuổi.

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#truy đuổi #Nghệ An #giết người #tai nạn #xã hội #pháp luật #Cửa Lò

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