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Pháp luật

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Công an làm việc với 2 trường hợp tương tác trên trang Lê Trung Khoa

Minh Đức

TPO - Công an phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, vừa làm việc với 2 công dân có hoạt động theo dõi, tương tác, bình luận trên các trang, kênh thông tin liên quan đến Lê Trung Khoa. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, cả hai đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung liên quan, chấm dứt theo dõi và cam kết không tái phạm.

Ngày 28/9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, qua công tác nắm tình hình, rà soát hoạt động trên không gian mạng, Công an phường Thái Bình phát hiện ông B.V.C. (SN 1978, trú tại phường Thái Bình) có hoạt động truy cập, theo dõi và tương tác trên một số trang Facebook, kênh thông tin được xác định có liên quan đến Lê Trung Khoa, trong đó có “Thoibao.de” và “Thoibao.World”.

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Trường hợp tương tác với các trang của Lê Trung Khoa. Ảnh: CACC.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Lê Trung Khoa đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thông tin này cũng được các cơ quan báo chí và cơ quan công an công bố trước đó.

Tại buổi làm việc, ông B.V.C. thừa nhận đã truy cập, theo dõi, tương tác và bình luận trên các trang, kênh thông tin liên quan đến Lê Trung Khoa.Theo trình bày của ông C., việc tương tác xuất phát từ tâm lý tò mò, thiếu hiểu biết về các quy định pháp luật và chưa nhận thức đầy đủ về tính chất, nội dung của những thông tin được đăng tải trên các trang này.

Trước đó, Công an phường Thái Bình cũng phát hiện, làm việc với ông N.N. (SN 1961, trú tại phường Thái Bình) liên quan đến hoạt động theo dõi, tương tác và bình luận trên trang Facebook của Lê Trung Khoa.

Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về an ninh mạng và những quy định liên quan, cả hai trường hợp đã nhận thức rõ hơn về hành vi của mình. Hai người sau đó tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận mà cơ quan công an xác định có nội dung xấu độc; chấm dứt theo dõi các trang, kênh liên quan và rời khỏi các hội, nhóm của những cá nhân, tổ chức mà cơ quan chức năng xác định có hoạt động chống phá. Cả hai đồng thời cam kết không tái phạm.

Việc công an các địa phương rà soát, xác minh những trường hợp tương tác với nội dung trên các kênh liên quan đến Lê Trung Khoa đã được triển khai tại nhiều địa bàn. Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã phát hiện hơn 200 trường hợp theo dõi, bình luận, chia sẻ nội dung trên hệ thống “thoibao.de” và làm việc với 70 trường hợp.

Công an phường Thái Bình khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi theo dõi, bình luận, chia sẻ hoặc phát tán nội dung. Đặc biệt, người sử dụng mạng xã hội cần tránh chia sẻ những thông tin có nội dung xuyên tạc, sai sự thật hoặc vi phạm pháp luật. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi đăng tải, cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin vi phạm pháp luật có thể bị xử lý theo quy định.

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#Lê Trung Khoa #An ninh mạng #Theo dõi trang Facebook #Chống phá nhà nước #Tuyên truyền pháp luật

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