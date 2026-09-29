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Tiền đạo cao 1,9 m hot nhất đội tuyển Việt Nam hiện tại

Hương Ly

TPO - Sau trận đấu ra mắt đội tuyển gặp Philippines, Williams Minh Hoàng thành hiện tượng mạng xã hội. Bài đăng mới nhất của tiền đạo Việt kiều trên fanpage thu hút gần 10.000 lượt tương tác.

Williams Minh Hoàng là từ khóa tìm kiếm hot bậc nhất trên "Google trending" trong 3 ngày qua. Tiền đạo 19 tuổi gây sốt sau 90 phút thi đấu ấn tượng trước Philippines.

Mới đây, sau khi Xuân Son thông báo chia tay giải đấu FIFA ASEAN Cup vì chấn thương, Williams Minh Hoàng được cả cõi mạng nhắc tên, là người được kỳ vọng nhiều nhất để khỏa lấp khoảng trống trên hàng công.

Cơn sốt mang tên Williams Minh Hoàng

Một ngày trước, tiền đạo mang hai dòng máu Anh - Việt đăng tải bài viết với dòng trạng thái: "Giấc mơ đã trở thành hiện thực, 3 điểm đầu tiên, khởi đầu tuyệt vời". Bài đăng của Williams Minh Hoàng nhận về gần 10.000 lượt tương tác và hơn 300 lượt bình luận.

Một loạt dòng bình luận khen ngợi được cộng đồng mạng để lại bên dưới bài đăng của anh. "Cố lên Williams, cậu chỉ mới 19 tuổi, còn cả tương lai phía trước. Mong Williams cùng toàn đội chiến thắng ở giải lần này và gặt hái thêm nhiều thành công cùng đội tuyển".

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Bài đăng đầu tiên, sau trận đấu ra mắt gây chú ý trên mạng của Williams Minh Hoàng. Ảnh: Hữu Phạm, FBNV.

"Williams Minh Hoàng chơi chững chạc hơn nhiều so với độ tuổi 19. Chỉ cần Williams cải thiện thêm thể lực, khả năng chuyền bóng và chơi ăn ý với đồng đội, đây sẽ là nhân tố đáng xem của đội tuyển Việt Nam trong tương lai", một CĐV khác gửi lời khen.

Fanpage của tiền đạo Williams Minh Hoàng hiện không có tick xanh. Trước khi Việt Nam đối đầu Philippines, Williams vẫn là cái tên xa lạ, dù tiền đạo này rời Anh, trở về Việt Nam chơi bóng được hơn một năm. Fanpage Lee Williams (tên gốc của Williams Minh Hoàng) chỉ có gần 2.000 người theo dõi trước khi anh được triệu tập lên tuyển.

5 tháng trước, bài viết của Williams chỉ nhận về 191 lượt tương tác và 12 lượt bình luận. Sang đến mốc 15/6, khi tiền đạo này gặt hái thành quả đầu tiên ở Việt Nam - cùng CLB Công an TPHCM vô địch Siêu cúp Quốc gia - lượt tương tác cho fanpage của tiền đạo cao 1,9 m tăng lên (hơn 1.000 lượt).

Khi Williams Minh Hoàng đăng những tấm ảnh đầu tiên trong đợt tập trung cùng đội tuyển, mức tương tác tăng mạnh, vượt mốc 5.000. Đến hiện tại, sau một trận đấu, tân binh của đội tuyển thật sự "đổi đời", hiện là cái tên được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất trong các tuyển thủ tham dự FIFA ASEAN Cup.

Hy vọng đặt vào đôi chân Williams Minh Hoàng

Sau trận thắng Philippines 1-0, đội tuyển nhận tổn thất nặng nề vì Xuân Son dính chấn thương và chia tay FIFA ASEAN Cup. Đây là cú sốc cho HLV Kim Sang-sik, cho đội tuyển và các CĐV Việt Nam khi chúng ta chuẩn bị đối đầu Thái Lan.

Từ đây, áp lực và sự kỳ vọng đặt lên đôi chân của Williams Minh Hoàng - lựa chọn duy nhất của HLV Kim cho vị trí tiền đạo ở thời điểm này.

Trong gần 300 bình luận, nhiều CĐV gửi gắm niềm tin vào Williams Minh Hoàng. Một CĐV viết: "Không phải cầu thủ 19 tuổi nào cũng có cơ hội lên tuyển, được đá chính ngay trận đầu tiên và chuẩn bị đảm nhận vai trò lĩnh xướng hàng công để đối đầu Thái Lan. So với trận Philippines, 90 phút sắp tới sẽ áp lực và chúng ta cần Williams giữ vững phong độ".

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Williams Minh Hoàng lên tuyển ở tuổi 19 và đang có sự khởi đầu như mơ. Ảnh: Hữu Phạm.

"Việt Nam đối đầu Thái Lan chính là trận El Clasico của bóng đá Đông Nam Á ở hiện tại. Williams Minh Hoàng hãy bước vào trận đấu với phong độ cao, tỏa sáng và mang về niềm vui cho CĐV", ý kiến khác từ CĐV bên dưới bài đăng của tiền đạo 19 tuổi.

Cơn sốt Williams Minh Hoàng lan đến các diễn đàn bóng đá Thái Lan. Trên fanpage Changsuek (kênh thông tin chính thức của đội tuyển Thái Lan), người Thái bắt đầu nhắc đến cái tên Williams Minh Hoàng.

Đội bạn đã nắm bắt tình hình khi Xuân Son chấn thương, Williams sẽ thay thế vai trò tiền đạo mũi nhọn. Do đó, CĐV Thái Lan kêu gọi đội nhà cần có giải pháp khắc chế mũi tấn công cao 1,9 m và có sức càn lướt ấn tượng của "các chiến binh sao vàng".

Williams Minh Hoàng từng được đào tạo ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại Anh. Khi không còn cơ hội phát triển đỉnh cao ở xứ sở sương mù, anh trở về Việt Nam từ rất sớm để lập nghiệp và tìm đường khoác áo đội tuyển. Đây là xu thế chung của bóng đá Việt Nam ở hiện tại khi nhiều nhân tố Việt kiều khác chọn cách về Việt Nam và thi đấu cho các CLB ở V.League từ rất sớm.

Williams Minh Hoàng được HLV Kim để mắt tới vì anh là "của hiếm" trong mặt bằng bóng đá Việt. Một tiền đạo cao 1,9 m, có khả năng không chiến tốt, thể lực dồi dào và xử lý tốt trong không gian hẹp là điều mà HLV Kim khao khát tìm thấy trong nhiều năm qua.

Ngay cả khi Williams chưa đá chính thường xuyên tại CLB Công an TPHCM, thầy Kim vẫn gọi tiền đạo 19 tuổi lên tuyển, giúp Williams bắt đầu giấc mơ chinh phục cùng "các chiến binh sao vàng".

Việt kiều gốc Anh của tuyển Việt Nam đã vượt qua thử thách đầu tiên trong trận đối đầu Philippines. Phía trước Williams Minh Hoàng là 90 phút mang tính bước ngoặt cho cả sự nghiệp.

Nếu Williams tỏa sáng và giúp đội tuyển thu về kết quả có lợi, anh sẽ thành hiện tượng thật sự trên mạng xã hội và ngay lập tức góp mặt trong dàn ngôi sao thế hệ mới của đội tuyển.

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