Thái Lan: Cá sấu khổng lồ nặng 400 kg được 'sơ tán' khỏi ngôi chùa ngập nước

TPO - Một con cá sấu 27 năm tuổi, nặng hơn 400 kg, đã được di dời khỏi một ngôi chùa đang bị ngập nước ở Prachinburi (Thái Lan) do lo ngại nguy cơ sổng chuồng.

Tờ Nation ngày 28/9 đưa tin, người dân và các nhà sư tại Prachinburi đã thở phào nhẹ nhõm sau khi một con cá sấu nặng hơn 400 kg được di dời khỏi chùa Wat Pho Thong, nơi nước lũ đang dâng cao “nhấn chìm” khuôn viên chùa.

Trước đó, chiều 27/9, bà Juthamas Buaphuean - lãnh đạo huyện Si Maha Phot - đã nhận được yêu cầu từ phía nhà chùa đề nghị hỗ trợ di dời con cá sấu khỏi khu vực nuôi nhốt đang bị ngập nước.

Ngay sau đó, bà đã phối hợp với Cục Thủy sản, các tình nguyện viên cứu hộ thuộc Quỹ Ruamkatanyu và người dân địa phương để thực hiện việc di dời.

Lực lượng chức năng đã dùng dây buộc chặt hàm và chân con cá sấu trước khi đưa nó lên bờ. Sau đó, một chiếc xe tải gắn cần cẩu đã được sử dụng để nâng con cá sấu lên xe. Con cá sấu được đưa đến một cơ sở nuôi nhốt tại một xã khác cách đó khoảng 20 km, nơi chưa bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Con cá sấu được di dời khỏi khu vực ngập nước. (Ảnh: The Nation)

Được biết, con cá sấu này có tên là Nuea Thong (27 tuổi), dài hơn 4 m và nặng hơn 400 kg.

Sau nhiều ngày mưa lớn, mực nước xung quanh khu vực nuôi nhốt Nuea Thong tại chùa Wat Pho Thong đã dâng cao khoảng 1,3 m.

Việc di dời này đã mang lại sự an tâm cho trụ trì nhà chùa, người dân và các cơ quan chức năng, những người trước đó đã lo ngại rằng con cá sấu có thể sổng chuồng và bơi ra sông Prachin Buri khi nước lũ tiếp tục dâng cao.