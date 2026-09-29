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Hải Phòng rà soát các gói thầu liên quan Công ty Việt Mỹ

Nguyễn Hoàn

TPO - Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan các gói thầu của Công ty Việt Mỹ cho cơ quan chức năng.

Ông Phạm Hữu Thanh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng xác nhận Sở đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố Hải Phòng kiểm tra, rà soát toàn bộ các gói thầu liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ)- doanh nghiệp đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra trong vụ án “Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ", xảy ra tại đây và đơn vị, địa phương liên quan.

Theo ông Thanh , Công ty Việt Mỹ trúng thầu cung cấp thiết bị, dịch vụ y tế cho các đơn vị, bệnh viện trên phạm vi cả nước, TP Hải Phòng cũng không tránh khỏi việc công ty trúng các gói thầu. Tuy nhiên, các gói thầu này được triển khai từ thời gian dài trước đó.

Kết quả số liệu kiểm tra, rà soát liên quan đến Công ty Việt Mỹ đã được Sở và các đơn vị báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu. Tuy nhiên, ông Thanh từ chối thông tin chi tiết.

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Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng.

Nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, Công ty Việt Mỹ trúng nhiều gói thầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng và Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng, trong thời gian 5 năm từ tháng 2/2020-4/2025, Công ty Việt Mỹ trúng 6 gói thầu.

Trong đó, gói cung cấp linh kiện thay thế và dịch vụ bảo trì hệ thống xạ trị gia tốc thuộc Dự toán mua sắm linh kiện thay thế và dịch vụ bảo trì hệ thống xạ trị gia tốc tháng 2/2020 có giá trị 1,98 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2022, Công ty Việt Mỹ trúng 2 gói thầu cung cấp dịch vụ bảo trì trọn gói hệ thống xạ trị gia tốc Synergy Platfrom, thời hạn mỗi gói 12 tháng với tổng trị giá gần 6,6 tỷ đồng.

Tháng 5/2024, công ty này tiếp tục trúng gói thầu mua sắm vật tư thay thế sử dụng cho hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Synergy Platfrom hãng Elekta có giá trị 2,3 tỷ đồng.

Tháng 4/2025, Công ty Việt Mỹ trúng gói dịch vụ bảo trì 36 tháng hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính, hệ thống chụp mạch số hóa nền, hệ thống CT-scanner và hệ thống chụp cộng hưởng từ (gồm 4 phần). Trong đó, phần 1 dịch vụ bảo trì trọn gói hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Synergy Platfrom có giá trị hơn 9,9 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan các gói thầu của Công ty Việt Mỹ cho cơ quan chức năng.

Tương tự, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cũng cho biết, đơn vị đã phối hợp rà soát và báo cáo chi tiết về Sở Y tế và lực lượng liên ngành liên quan các gói thầu bảo dưỡng, sửa chữa cài đặt máy tính thuộc hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính mà Công ty Việt Mỹ trúng.

Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án "Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan. Ba người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: ông Bùi Chân Phương - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam - Giám đốc công ty và Trần Thị Hồng Hạnh - người phụ trách công tác kế toán.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Tiếp đó ngày 3/9 và 10/9, Cơ quan điều tra thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, để điều tra cùng về tội “Nhận hối lộ”.

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#Hải Phòng #Sở Y tế Hải Phòng #Công ty Việt Mỹ #gói thầu #thiết bị y tế #dịch vụ y tế #Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

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