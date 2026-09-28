Cùng Ajinomoto lên thực đơn dinh dưỡng phù hợp cho từng thành viên trong gia đình

Mỗi thành viên trong gia đình đều có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Mẹ bầu cần chế độ ăn phù hợp theo từng giai đoạn thai kỳ, trẻ nhỏ cần đủ dưỡng chất để phát triển, trong khi người có bệnh lý lại cần lưu ý đến những thực phẩm nên ăn hoặc hạn chế. Vậy làm thế nào để mỗi bữa ăn vừa ngon miệng, đa dạng mà vẫn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng?

Với các công cụ xây dựng thực đơn được phát triển dựa trên kiến thức dinh dưỡng, Ajinomoto Việt Nam đang giúp việc lên thực đơn trở nên đơn giản và chủ động hơn – từ bữa ăn tại nhà đến bữa ăn học đường và chế độ ăn cho người có tình trạng sức khỏe đặc thù.

Đồng hành cùng mẹ và bé trong từng giai đoạn phát triển

Với gia đình có mẹ bầu và trẻ nhỏ, nhu cầu dinh dưỡng thay đổi theo từng giai đoạn. Trong thai kỳ, chế độ ăn của mẹ cần được điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của thai nhi; khi trẻ lớn lên, nhu cầu về năng lượng và các chất dinh dưỡng cũng tiếp tục thay đổi.

Từ năm 2020, Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Cục Bà mẹ & Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế triển khai Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, hướng đến chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ từ 7-60 tháng tuổi.

Phần mềm Dinh dưỡng Mẹ và Bé tại địa chỉ website www.dinhduongmevabe.com.vn

Chương trình cung cấp phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng với hơn 2.000 món ăn, được thiết kế tương ứng với từng giai đoạn thai kỳ của mẹ và quá trình phát triển của trẻ. Người dùng có thể tham khảo thực đơn có sẵn, tự xây dựng thực đơn theo nhu cầu và dễ dàng nấu các món ăn theo hướng dẫn chi tiết.

Một thực đơn dành cho mẹ mang thai 3 tháng đầu được phần mềm đề xuất

Từ bữa ăn ở nhà đến bữa trưa tại trường học

Khi trẻ bước vào độ tuổi tiểu học, bữa ăn tại trường trở thành một phần quan trọng trong chế độ ăn hàng ngày. Một bữa cơm trưa không chỉ cần ngon miệng để trẻ ăn đủ, mà còn cần được xây dựng đa dạng và cân đối để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi.

Đây là một trong những mục tiêu của Dự án Bữa ăn học đường do Ajinomoto Việt Nam triển khai, phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế.

Dự án Bữa ăn học đường không chỉ tập trung vào thực đơn, mà còn hướng đến việc hình thành thói quen ăn uống khoa học cho trẻ.

Dự án mang đến Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng với hơn 120 thực đơn gồm hơn 360 món ăn, được nghiên cứu và phát triển theo khẩu vị ba miền Bắc, Trung, Nam và cân đối dinh dưỡng theo từng độ tuổi của học sinh tiểu học. Các trường có thể sử dụng phần mềm để lựa chọn và xây dựng thực đơn phù hợp với nguồn nguyên liệu địa phương và ngân sách bữa ăn cho học sinh.

Bữa cơm trưa tại trường của học sinh tiểu học được xây dựng đa dạng, đủ chất và cân bằng dinh dưỡng theo Dự án Bữa ăn học đường.

Không dừng lại ở việc “lên thực đơn”, Dự án Bữa ăn học đường còn hướng đến việc hình thành thói quen ăn uống khoa học cho trẻ. Thông qua chương trình giáo dục dinh dưỡng “Ba phút thay đổi nhận thức” và sáng kiến “Quầy buffet rau”, kiến thức về dinh dưỡng được truyền tải trực quan, đồng thời khuyến khích trẻ chủ động lựa chọn và bổ sung rau củ trong bữa ăn.

Đến nay, dự án đã được triển khai đến hàng nghìn trường tiểu học trên cả nước, góp phần đưa kiến thức dinh dưỡng và bữa trưa lành mạnh đến với hàng triệu học sinh.

Khi thực đơn cần được “cá nhân hóa” theo tình trạng sức khỏe

Với mục tiêu đưa kiến thức dinh dưỡng đến gần hơn với thực tiễn đời sống, đặc biệt để hỗ trợ những người có tình trạng sức khỏe đặc thù, Ajinomoto Việt Nam phát triển phần mềm Ajinomoto – Sức khỏe Gia đình Việt, với sự tư vấn chuyên môn của Trường Đại học Y tế công cộng và Đại học Y dược TP.HCM.

Đăng kí tài khoản miễn phí tại website suckhoegiadinhviet.ajinomoto.com.vn để chủ động chăm sóc sức khỏe cho cả nhà.

Nền tảng cung cấp các tính năng như Theo dõi sức khỏe, Tư vấn sức khỏe, Kiểm tra và lên bữa ăn... Đáng chú ý, chức năng Tư vấn ăn uống sẽ giúp tư vấn các thực đơn dựa trên các điều kiện sức khỏe cụ thể bao gồm giới tính, cân nặng, BMI, hoạt động thể lực, tình trạng bệnh lý (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid, gút).

Ngoài ra chức năng này cũng sẽ cung cấp thêm thông tin về tiêu chuẩn dinh dưỡng, các loại thực phẩm nên ăn hoặc hạn chế ăn và các khuyến nghị về việc sử dụng muối, đường dựa theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Những sáng kiến dinh dưỡng trên chứng minh cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Ajinomoto Việt Nam trong việc hiện thực hóa Mục đích tồn tại của mình là: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")”.