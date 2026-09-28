Long Châu tiếp tục chăm sóc sức khỏe người dân Côn Đảo, triển khai chương trình tầm soát ung thư miễn phí

Ngày 26/09, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đã hợp lực cùng Sở Y tế TP.HCM, UBND Đặc khu Côn Đảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Gene Solutions và trạm y tế triển khai chương trình “Hành trình sức khỏe - Tầm soát ung thư cổ tử cung và nội mạc tử cung cho phụ nữ Côn Đảo”.

Chương trình “Hành trình sức khỏe” mang cơ hội tầm soát ung thư miễn phí đến gần hơn với phụ nữ Côn Đảo.

Đây tiếp tục là nỗ lực của các đơn vị trong mở rộng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế hiện đại, bình đẳng cho người dân vùng biển đảo trên tinh thần “gần dân, sát dân”, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của Bộ Chính trị.

Mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Phát biểu tại sự kiện, TS.BSCKII. Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiêm Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam cho biết, “Hành trình sức khỏe” tại Côn Đảo là một hoạt động đặc biệt ý nghĩa khi mang cơ hội tầm soát ung thư cổ tử cung và ung thư nội mạc tử cung đến gần hơn với phụ nữ trên địa bàn. Chương trình cũng là một phần trong nỗ lực chung của ngành y tế TP.HCM và cả nước nhằm triển khai khám sức khỏe toàn dân, tăng cường tầm soát, phát hiện sớm các bệnh lý, qua đó nâng cao hiệu quả dự phòng và quản lý sức khỏe cho người dân, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW.

TS.BSCKII. Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiêm Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đồng thời đánh giá cao sự đồng hành của Long Châu với đội ngũ chuyên viên y tế bài bản, cùng sự phối hợp với các đơn vị có chuyên môn, trang thiết bị hiện đại. Ông khẳng định đây là những nguồn lực quan trọng góp phần đưa các chương trình chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, giúp ngày càng nhiều người dân có cơ hội được tầm soát, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.

Trong khuôn khổ chương trình, hàng trăm phụ nữ trên địa bàn xã đặc khu Côn Đảo đã được khám sàng lọc, tầm soát ung thư cổ tử cung và ung thư nội mạc tử cung miễn phí cùng đội ngũ chuyên viên y tế từ trạm y tế, Long Châu và Gene Solutions.

Bên cạnh đó, người dân còn có cơ hội tư vấn sức khỏe chuyên sâu cùng các chuyên gia. Với những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, các bác sĩ tư vấn cụ thể về tình trạng sức khỏe, đồng thời hướng dẫn người dân tiếp tục theo dõi, chăm sóc phù hợp.

Lan tỏa tinh thần chủ động phòng bệnh, tầm soát và quản lý sức khỏe trong cộng đồng.

Là một trong những người đến chương trình từ sớm, chị Vân (tiểu thương, đặc khu Côn Đảo) chia sẻ, chị là trụ cột kinh tế trong gia đình, chồng chị bị suy giảm sức khỏe do tai nạn nhiều năm trước và hiện không thể làm việc. Công việc của chị cũng không ổn định, ai thuê gì thì làm nấy. Trước nỗi lo cơm áo gạo tiền, việc khám sức khỏe đôi khi bị “bỏ quên”.

“Mình là người lo kinh tế chính trong nhà nên nhiều khi cũng ngại đi khám, vì nếu có bệnh thì không biết ai sẽ lo cho chồng con. Có chương trình tầm soát ung thư miễn phí ngay tại địa phương như thế này, tôi thấy rất quý, nên tranh thủ đến kiểm tra sức khỏe.”, chị Vân bày tỏ.

Với những phụ nữ gánh vác gia đình như chị Vân, một chương trình chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương có thể giúp giảm bớt những rào cản về thời gian, chi phí và khoảng cách. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để họ dành sự quan tâm cho sức khỏe của chính mình, để tiếp tục an tâm là điểm tựa cho những người thân yêu.

Long Châu - Tiếp tục đi thật xa để đến thật gần người dân

Chung tay triển khai “Hành trình sức khỏe” tiếp nối những nỗ lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Long Châu trong suốt gần một thập kỷ qua.

Sự hiện diện của Long Châu tại Côn Đảo ghi thêm một cột mốc trên hành trình “gần dân, sát dân”, phụng sự sức khỏe cộng đồng.

Bà Nguyễn Lê Hoàng Thiên - Phó Giám đốc Kinh doanh khu vực TP.HCM, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu bày tỏ: “Trên hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng luôn là một trong những hoạt động mà chúng tôi đặc biệt quan tâm. Với hệ thống nhà thuốc ngày càng được mở rộng trên toàn quốc, và giờ đây là đặc khu Côn Đảo, chúng tôi mong muốn đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn, sát hơn với người dân ở mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng: Đi thật xa để bệnh nhân được gần hơn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe; đưa những kiến thức, sản phẩm và giải pháp y tế thiết thực đến gần hơn với mỗi người dân.”

Hiện Long Châu có mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng khắp 34 tỉnh thành cùng đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế.

Vừa qua, Long Châu đã chính thức khai trương nhà thuốc đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo, đồng thời tổ chức chương trình triển lãm, trình diễn thuyền thúng tôn vinh nét đẹp văn hoá, lao động của con người nơi đây. Sự hiện diện này không chỉ ghi thêm một cột mốc mới trên hành trình mở rộng mạng lưới, mà còn là bước tiến để đến gần hơn, sát hơn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng toàn diện hơn.