CLIP: Lời khai của Dũng trọc Hà Đông và đồng phạm

TPO - Do nghi ngờ Danh Hưởng có quan hệ tình cảm với người vợ đang ly thân, ông D.C rủ em trai mang dao đến nhà tìm đánh ghen. Trong lúc xô xát, Hưởng cướp được dao tấn công ngược lại khiến 2 anh em một người tử vong, một người bị thương.