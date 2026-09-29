CLIP: Lời khai của Dũng trọc Hà Đông và đồng phạm

TPO - Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Dũng (hay Dũng trọc Hà Đông) cùng các đối tượng khai nhận lý do tham gia sản xuất phim bạo lực, sau đó phát tán lên mạng xã hội.
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố 3 đối tượng là thành viên tổ chức khủng bố "Việt Tân". Các đối tượng bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia.
TPO - Trong vụ án xảy ra tại mỏ Núi Ngàng, bị cáo Đinh Tiến Hùng (SN 1984, cựu cán bộ tại tỉnh Yên Bái cũ) bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 16 – 17 năm 6 tháng tù cho hai tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Trước đó, người này được TAND tỉnh Yên Bái cũ tuyên vô tội.
TPO - Chỉ với 550 triệu đồng tiền "bôi trơn", nữ Trưởng phòng thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn đã nhắm mắt làm ngơ, tiếp tay cho doanh nghiệp lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hoàn thuế lên tới gần 200 tỷ đồng.
TPO - Sau khi đổ dầu hỏa, châm lửa đốt nhà, người cha khóa cửa, gom vật dụng dễ cháy chặn lối ra vào nhằm ép con gái chết chung. May mắn, nạn nhân được hàng xóm phá cửa cứu.
TPO - Công an phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, vừa làm việc với 2 công dân có hoạt động theo dõi, tương tác, bình luận trên các trang, kênh thông tin liên quan đến Lê Trung Khoa. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, cả hai đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung liên quan, chấm dứt theo dõi và cam kết không tái phạm.
TPO - Một cuộc truy đuổi khoảng 4km trong đêm ở Nghệ An sau mâu thuẫn liên quan đến biển số xe khiến 2 người tử vong.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách.
TPO - Đường dây mua bán hơn 36kg ma túy với nhiều loại khác nhau vừa bị TAND TPHCM đưa ra xét xử. Kết thúc phiên tòa, hai bị cáo nhận mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
TPO - Vừa chấp hành xong án phạt tù cũng với thủ đoạn làm giả giao dịch chuyển khoản, đôi tình nhân tiếp tục dùng thủ đoạn cũ lấy 6 cuộn dây điện tại nhiều cửa hàng ở Đắk Lắk.
TPO - Do nghi ngờ Danh Hưởng có quan hệ tình cảm với người vợ đang ly thân, ông D.C rủ em trai mang dao đến nhà tìm đánh ghen. Trong lúc xô xát, Hưởng cướp được dao tấn công ngược lại khiến 2 anh em một người tử vong, một người bị thương.
TPO - Với cáo buộc chiếm đoạt 140.000 USD 'chạy tội' cho công ty sản xuất sữa giả, bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó phòng hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị Tòa án tuyên phạt 12 năm tù.
TPO - Sau khi xét xử, Tòa tuyên bà Mai Thị Bích Vân (thủ phạm cào xước xe) mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; còn chị N. được bồi thường 671.000 đồng.
TPO - Viện Kiểm sát xác định, ông Đỗ Đức Duy (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũ) đã trao đổi với bị cáo Đinh Tiến Hùng một số thông tin trong vụ án xảy ra tại mỏ Núi Ngàng.
TPO - Dựng chuyện cần tiền làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách, Nguyễn Giang Vũ Vi khiến nhiều đồng nghiệp tin tưởng chuyển tiền, rồi chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.
TPO - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra trên địa bàn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 4 công dân Trung Quốc bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã. Trong đó, ba đối tượng vừa được bàn giao cho Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có hai cán bộ thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Vân Hồ liên quan đến đường dây làm giả và sử dụng phiếu thí nghiệm vật liệu xây dựng giả.