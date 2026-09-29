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Giải trí

6 viên đạn trong vụ ám sát Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Yuk Young Soo

Tú Oanh

TPO - Phim tái hiện vụ ám sát hụt cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee, khiến Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo thiệt mạng đang thống trị phòng vé xứ kim chi.

Variety đưa tin bộ phim The Assassin(s) (tựa Việt: Kẻ sát nhân) của đạo diễn Hur Jin Ho vươn lên dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc trong cuối tuần 25-27/9, mở màn cho đợt tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Chuseok (Tết Trung thu).

Theo dữ liệu từ KOBIS - hệ thống theo dõi phòng vé do Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc vận hành - phim được chiếu tại 1.532 rạp, chiếm 40,9% thị phần phòng vé cuối tuần, thu về 8 triệu USD từ 1.119.156 lượt khán giả trong ba ngày. Tính từ thời điểm ra mắt ngày 23/9, The Assassin(s) kiếm được tổng cộng 11,2 triệu USD từ 1.566.222 lượt khán giả.

Vụ ám sát gây chấn động

The Assassin(s) có thời lượng khoảng 131 phút. Hội đồng Phân loại phim và video Hàn Quốc cho biết tác phẩm có các cảnh đấu súng, xô xát, hút thuốc, uống rượu và lời thoại thô tục nhưng mức độ thể hiện được đánh giá là nhẹ và ngắn, phù hợp với nhóm khán giả từ 12 tuổi trở lên.

Phim lấy bối cảnh lịch sử, tái hiện vụ ám sát hụt cố Tổng thống Park Chung Hee - Tổng thống thứ ba của Hàn Quốc, tại nhiệm kỳ thứ 3 trong 5 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 1963 đến năm 1979) trong lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc, vào ngày 15/8/1974. Ông Park may mắn thoát nạn, nhưng viên đạn lạc đã cướp đi sinh mạng vợ ông, Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo.

Điểm mấu chốt của câu chuyện nằm ở sự chênh lệch giữa số tiếng súng vang lên và số đạn được tìm thấy tại hiện trường. Phim sử dụng chi tiết sáu tiếng súng và bốn vỏ đạn để mở ra câu hỏi: Hai viên đạn còn lại đã đi đâu? Từ đây, câu chuyện được triển khai qua ba nhân vật ở những vị trí khác nhau.

Yoo Hae Jin vào vai Park Cheol Gu, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Park ban đầu đặt niềm tin vào hệ thống mà mình phục vụ, nhưng dần nhận ra những chi tiết không khớp trong vụ án.

Park Hae Il đảm nhận Kim Jae Hwan, trưởng ban xã hội kỳ cựu của một tờ báo. Trong bối cảnh báo chí bị kiểm soát gắt gao, nhân vật này phải tìm cách đưa những thông tin quan trọng đến với độc giả mà không vượt qua ranh giới có thể khiến cả tòa soạn gặp nguy hiểm.

Lee Min Ho đóng Han Young Il, phóng viên tập sự xuất thân từ gia đình giàu có và quyền thế. Vào nghề chưa lâu, Young Il đã bị đẩy vào cuộc điều tra nguy hiểm và phải chứng kiến cách quyền lực can thiệp vào hoạt động báo chí.

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Yoo Hae Jin, Park Hae Il và Lee Min Ho đảm nhận vai chính trong phim.

Phim còn có sự tham gia của loạt diễn viên khách mời nổi tiếng như Jung Woo Sung, Shim Eun Kyung, Shin Hyun Bin, Park Jung Min... Theo Yonhap, đây là một trong những tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc có dàn khách mời đông đảo nhất.

Gây chú ý nhất là Park Jung Min. Anh đảm nhận vai Moon Se Kwang, kẻ nổ súng. Dù lời thoại ít ỏi, sự xuất hiện của nam diễn viên tạo ấn tượng mạnh nhờ cách xây dựng nhân vật lạnh lùng và khó đoán.

Giới phê bình phản hồi tích cực

Mặc dù chưa hiển thị điểm %, Rotten Tomatoes ghi nhận The Assassin(s) có 9 đánh giá từ giới phê bình, nhìn chung tích cực.

Cây viết Ferdosa của Muses of Media chấm phim đạt 5/5 điểm, kèm lời bình: "The Assassin(s) hội tụ đủ mọi yếu tố: dàn diễn viên đầy sức hút, kịch bản linh hoạt, những bất ngờ khó đoán, các pha hành động nghẹt thở và đặc biệt là những khoảnh khắc rất đỗi đời thường, chân thật đến lay động lòng người".

Tim Grierson của Screen International, khen The Assassin(s) là bộ phim điều tra giàu tính giải trí, càng đi sâu càng gay cấn.

Mức điểm thấp nhất do Rotten Tomatoes ghi nhận đến từ Giovanni Lago của Next Best Picture, với 6/10. Nhà phê bình nhận xét: "The Assassin(s) còn cách xa tiêu chuẩn bộ phim hoàn hảo về sức mạnh báo chí. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Hur Jin Ho, tác phẩm vẫn mang đến trải nghiệm điện ảnh hấp dẫn".

Trong khi đó, Variety nhận xét Hur Jin Ho cùng dàn diễn viên đã biến câu chuyện chính trị bí ẩn thành tác phẩm giải trí đại chúng hấp dẫn. Diễn xuất của Yoo Hae Jin, Park Hae Il và Lee Min Ho được đánh giá cao.

Tuy nhiên, phim không phải không có điểm thiếu sót. But Why Tho chấm The Assassin(s) 7,5/10, kèm nhận xét phần ba chưa đạt được sức nặng tương xứng với những gì phim đã xây dựng trước đó.

Tại Hàn Quốc, Yonhap đánh giá cách kể chuyện song song giữa nhóm phóng viên và cảnh sát trong phim mang đến cảm giác như trò ghép hình, trong đó khán giả tự nối các mảnh bằng chứng để tìm lời giải.

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Giới chuyên môn dành nhiều lời khen cho The Assassin(s).

Cine21 ghi nhận điểm trung bình của 4 nhà phê bình là 6,25/10. Ông Park Pyung Sik cho rằng mạch phim hấp dẫn, thuyết phục nhưng một số nhân vật phụ thừa thãi, khiến người xem "mất hứng". Lee Yong Cheol không đánh giá phim cao vì câu chuyện xảy ra trong quá khứ, không mang tính thời đại.

Sports Hankook dành nhiều lời khen cho sự kết hợp của ba nhân vật chính. Việc họ xuất phát từ những vị trí và đạo đức nghề nghiệp khác nhau nhưng cùng hướng tới một nghi vấn đã tạo nên cấu trúc hấp dẫn cho phim.

Lee Min Ho được đánh giá mang lại sức sống cho tác phẩm với hình ảnh phóng viên trẻ đầy nhiệt huyết. Trong khi đó, Yoo Hae Jin và Park Hae Il giữ vai trò trụ cột, giúp ba tuyến nhân vật cuối cùng hội tụ thành câu chuyện điều tra thống nhất.

Về phía khán giả, phản ứng trên các nền tảng trực tuyến có sự chênh lệch lớn. Theo Korea JoongAng Daily, điểm đánh giá của người dùng chưa xem phim trên Naver từng giảm xuống 2,3/10, liên quan đến những tranh luận lịch sử và hiện tượng đánh giá phim theo quan điểm chính trị. Ngược lại, điểm của khán giả đã xem phim cao hơn nhiều, với khoảng 8,5/10 trên Naver, còn CGV Golden Egg ở mức 92% vào ngày 28/9.

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#The Assassin(s) #ám sát hụt Tổng thống Hàn Quốc #Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo #Lee Min Ho #phòng vé Hàn Quốc #điện ảnh Hàn Quốc

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