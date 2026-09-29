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Xã hội

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Xuất hiện hội nhóm 'con ghét bố mẹ' trên Facebook với gần 90 nghìn thành viên

Thanh Hà

TPO - Sau khi được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, hội nhóm "con ghét bố mẹ" trên Facebook có tới gần 90 nghìn thành viên tham gia.

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Nhóm "con ghét bố mẹ" với gần 90 nghìn thành viên. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 28/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về hội nhóm "mở" có tên "con ghét bố mẹ" với hơn 40 nghìn thành viên.

Ngay sau đó, đến đêm cùng ngày, con số thành viên tham gia đã đạt gần 90 nghìn. Việc số lượng người dùng gia tăng đột biến có các bậc phụ huynh. Hiện số lượng người tham gia vẫn tiếp tục tăng.

Một số phụ huynh tham gia với mục đích để xem có con mình trong nhóm hay không, người thì khuyên nhủ, tuy nhiên cũng có người dùng những ngôn từ không phù hợp, thậm chí xúc phạm.

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Một bài viết được chia sẻ trong nhóm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây các thành viên trong hội nhóm trên thường để chế độ ẩn danh (giấu tên thật).

Trong nhóm, mọi người đăng tải các bài viết chia sẻ về cuộc sống gia đình ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Có người kể về xích mích trong gia đình, những lần bị bố mẹ la mắng, thậm chí đánh đập, có người thì mong muốn được người lớn thấu hiểu hơn mà không thể nói trực tiếp.

Bên cạnh đó, còn có cả những câu chuyện về hoàn cảnh gia đình, chuyện tình cảm cá nhân được chia sẻ.

Khi những câu chuyện được đăng tải, nhiều thành viên vào bình luận chia sẻ những câu chuyện tương tự, hay an ủi, trò chuyện.

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#Hội nhóm Facebook #Con ghét bố mẹ #Gia đình #Mạng xã hội #Xung đột gia đình

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