Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón mưa dông

TPO - Hôm nay (29/9), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục oi nóng, nhiệt độ cao nhất có thể lên ngưỡng 36-37 độ. Tình hình oi nóng ở khu vực này còn kéo dài đến ngày mai, trước khi gió mùa đông bắc tràn gây mưa dông rải rác. Tây Nguyên, Nam Bộ trong chiều tối và đêm nay tiếp tục có mưa rào.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 34-36 độ.

Dự báo ngày mai (30/9), miền Bắc vẫn duy trì nền nhiệt cao nhất 35-36 độ. Từ đêm mai, gió mùa đông bắc yếu tràn về gây mưa dông rải rác ở miền Bắc, nền nhiệt giảm 2-4 độ. Sau đó khoảng đêm 4/10, không khí lạnh tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt sâu, đồng thời xuất hiện mưa to.

Miền Bắc tiếp tục oi nóng trong hôm nay (29/9).

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo khoảng đêm 30/9 và ngày 1/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cũng có mưa rào và dông rải rác, tình trạng oi nóng chấm dứt.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết đẹp còn duy trì ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trong nhiều ngày tới.

Tây Nguyên ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo trong chiều và tối 30/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Những ngày đầu tháng 10, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết đẹp, trời ít mưa, nắng nhẹ.