Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón mưa dông

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (29/9), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục oi nóng, nhiệt độ cao nhất có thể lên ngưỡng 36-37 độ. Tình hình oi nóng ở khu vực này còn kéo dài đến ngày mai, trước khi gió mùa đông bắc tràn gây mưa dông rải rác. Tây Nguyên, Nam Bộ trong chiều tối và đêm nay tiếp tục có mưa rào.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 34-36 độ.

Dự báo ngày mai (30/9), miền Bắc vẫn duy trì nền nhiệt cao nhất 35-36 độ. Từ đêm mai, gió mùa đông bắc yếu tràn về gây mưa dông rải rác ở miền Bắc, nền nhiệt giảm 2-4 độ. Sau đó khoảng đêm 4/10, không khí lạnh tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt sâu, đồng thời xuất hiện mưa to.

nang-nong-anh-28.jpg
Miền Bắc tiếp tục oi nóng trong hôm nay (29/9).

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo khoảng đêm 30/9 và ngày 1/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cũng có mưa rào và dông rải rác, tình trạng oi nóng chấm dứt.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết đẹp còn duy trì ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trong nhiều ngày tới.

Tây Nguyên ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo trong chiều và tối 30/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Những ngày đầu tháng 10, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết đẹp, trời ít mưa, nắng nhẹ.

Xem thêm

#không khí lạnh #gió mùa đông bắc #thời tiết mùa thu Hà Nội #thời tiết #mưa miền Trung #mưa miền bắc #mưa lớn Hà Nội #mưa Nam Bộ #mưa TPHCM #thời tiết miền Bắc #miền Bắc mưa dông #miền Bắc oi nóng

Cùng chuyên mục

Chọn sống dễ dàng giữa cuộc đời đầy gian nan

Chọn sống dễ dàng giữa cuộc đời đầy gian nan

Sáng nay, bản thân tình cờ gặp lại người bạn thân chung lớp đại học khi xưa. Sau vài câu chào hỏi, người bạn tôi vui vẻ hỏi: “Nhìn bạn tươi tắn và tự tin như thế này, hẳn cuộc đời đã rất dễ dàng với bạn suốt những năm tháng vừa qua”. Tôi khẽ mỉm cười thay câu trả lời. Trên đường về, bản thân vẫn luôn miên man với ý nghĩ: “Cuộc sống này có thật sự dễ dàng?” Câu trả lời chắc chắn sẽ là không.

Lốc xoáy làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở Cà Mau

TPO - Chiều tối 28/9, cơn mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại xã Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau) đã làm nhiều nhà dân bị sập, tốc mái, trong đó có cả nhà làm tường gạch cũng bị sập, đồ đạc bị cuốn bay khắp nơi.

Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh liên tiếp

Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh liên tiếp

TPO - Dự báo khoảng đêm 30/9, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông rải rác, nhiệt độ giảm 2-4 độ, chấm dứt thời tiết oi nóng. Sau đó từ đêm 4/10, không khí lạnh tăng cường, mưa to hơn, nền nhiệt giảm sâu hơn.

NÓNG 28/9: Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2026

NÓNG 28/9: Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2026

TPO - Hàng loạt quy định mới về an sinh xã hội, tư pháp và giáo dục bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10, nổi bật với việc tăng chuẩn trợ cấp người có công lên hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, thí điểm luật sư công tại 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố, vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia.

Nhà thầu khắc phục xói lở trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nhà thầu khắc phục xói lở trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

TPO - Sau những trận mưa lớn liên tiếp khiến nhiều vị trí mái taluy, mương thoát nước tại dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai bị xói lở, sạt trượt, các nhà thầu đang khẩn trương khắc phục. Cùng thời điểm, chính quyền địa phương chuẩn bị tháo dỡ cầu tạm qua sông Buông nhằm hạn chế ảnh hưởng đến dòng chảy, nguy cơ gây ngập khu dân cư.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe