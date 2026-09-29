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Giải trí

Mệt mỏi phim dùng cảnh nóng làm 'mồi câu'

Tú Oanh

TPO - Loạt phim thần tượng Trung Quốc gây chú ý khi liên tục dùng cảnh hôn, thân mật để quảng bá, nhưng khán giả ngày càng khó bị chinh phục chỉ bằng “mồi câu” này.

Tại sự kiện iQIYI Enjoyment 2026 ngày 23/9, nhiều bộ phim thần tượng hiện đại như Vụ lý thanh, Minh xuyên hữu tri hạ, Bất nhị chi thần đồng loạt công bố trailer. Nhiều bộ phim không hẹn mà cùng lấy những cảnh hôn mãnh liệt, đẩy ngã, thậm chí "giường chiếu" làm điểm nhấn, với hình ảnh đầy tính khiêu khích.

Những trailer này ngay sau đó khiến mạng xã hội bùng nổ. Cách quảng bá cố tình lấy “tính dục và sức hút thể xác” thay thế cho nội dung cốt truyện lại vấp phải sự phản đối của đông đảo cư dân mạng.

Nhiều người đặt câu hỏi về năng lực chuyên môn khi ê-kíp chỉ dựa vào cảnh có mức độ thân mật cao để tạo hiệu ứng. Họ đánh giá điều này chẳng khác nào “uống thuốc độc giải khát”, đồng thời phản ánh sự thụt lùi về chất lượng sản xuất.

Không ít khán giả chỉ ra những cảnh hôn mãnh liệt trong các tác phẩm chạy theo trào lưu không có thẩm mỹ, diễn viên thiếu sự ăn ý khiến cảnh quay trở nên gượng gạo. Các tác phẩm này không mang đến cảm giác rung động, trái lại còn khiến khán giả rơi vào tình trạng “mệt mỏi thị giác” nghiêm trọng.

Theo HK01, làn sóng "không hôn không vui" bắt nguồn từ bộ phim Đầu xuân tươi sáng, phát hành đồng thời trên Youku và Netflix vào ngày 26/8-9/9.

Hai diễn viên chính Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tạo nên cơn sốt nhờ bầu không khí giằng co đầy cảm xúc giữa những người trưởng thành, cùng những cảnh tương tác thân mật trong phim.

Tác phẩm được đánh giá là một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất của dòng phim thần tượng hiện đại năm nay. Theo truyền thông Trung Quốc, ngày kết thúc, phim đạt 40,3% thị phần phát sóng hiệu quả trên Yunhe (ứng dụng đo lường lượt xem trực tuyến), lập kỷ lục của Youku. Lượng xem cao nhất theo ngày trên Lighthouse (nền tảng phân tích và đo lường dữ liệu về phim, truyền hình) đạt hơn 88 triệu. Phim cũng lọt nhóm đầu bảng Netflix toàn cầu dành cho phim không nói tiếng Anh.

Những cảnh thân mật giữa hai nhân vật chính rõ ràng góp phần tạo hiệu ứng. Nhiều đoạn được cắt thành video ngắn và lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhưng sẽ thiếu chính xác nếu kết luận phim thành công nhờ cảnh nóng.

Khán giả khó tính hơn

Đầu xuân tươi sáng không xây dựng các cảnh thân mật đơn thuần để gây sốc. Theo Sohu, đoàn phim lần đầu áp dụng có hệ thống vị trí chuyên gia hướng dẫn cảnh thân mật, đồng thời lấy sự thay đổi quyền lực và quan hệ giữa hai nhân vật làm cơ sở thiết kế ngôn ngữ cơ thể.

Nói cách khác, cảnh thân mật trong trường hợp này là một phần của cách kể chuyện. Khi phim khác chỉ sao chép phần “hình thức” mà bỏ qua nhân vật và mạch truyện, hiệu ứng rất dễ phản tác dụng.

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Đầu xuân tươi sáng hấp dẫn hơn nhờ cảnh thân mật, nhưng không phải chỉ dựa vào cảnh nóng mới có người xem.

Cuộc tranh cãi trên mạng xã hội cho thấy khán giả vẫn xem phim ngôn tình, nhưng tiêu chuẩn đã cao hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường phim dài tập Trung Quốc đang chịu áp lực lớn.

Theo dữ liệu được The Paper dẫn lại từ Yunhe, trong nửa đầu năm 2026, chỉ có 8 bộ phim đạt hơn 20 triệu lượt xem trung bình mỗi tập, giảm so với 14 bộ cùng kỳ năm 2025. Số phim vượt 30 triệu lượt/tập cũng giảm từ 7 xuống còn 4.

Tổng lượng phát sóng hiệu quả của 20 phim dài tập đứng đầu trong nửa đầu năm 2026 giảm khoảng 8% so với cùng kỳ. Mặc dù mức sụt giảm này đã thu hẹp đáng kể so với nửa đầu năm 2025, khi lượng xem của nhóm phim này giảm tới 28% so với cùng kỳ năm 2024, tình hình thị trường vẫn đáng phải lưu tâm.

Theo Báo cáo Nghiên cứu phát triển nghe nhìn trực tuyến Trung Quốc 2026, tính đến tháng 12/2025, Trung Quốc có gần 1,1 tỷ người dùng dịch vụ nghe nhìn trực tuyến, tăng ròng 7,76 triệu người so với năm trước. Quy mô toàn ngành đạt hơn 1.287 tỷ NDT (190 tỷ USD) năm 2025, tăng 5,3%.

Tuy nhiên, bên trong thị trường có sự dịch chuyển rất rõ: năm 2025, người dùng dịch vụ nghe nhìn trực tuyến dành trung bình 201 phút/ngày, tăng 4,2%, riêng phim ngắn đạt 129 phút/ngày, vượt phim dài tập về thời gian sử dụng và trở thành một trong những hình thức giải trí nghe nhìn được sử dụng nhiều nhất.

Thực trạng đó gia tăng sức ép lên phim thần tượng. Họ phải cạnh tranh với đối thủ có tốc độ kể chuyện nhanh, liên tục tạo kích thích và lập tức đem lại “điểm rơi cảm xúc”.

Trong môi trường ấy, cảnh hôn có thể được cắt thành video 15-30 giây, nhanh chóng tạo chủ đề trên mạng xã hội. Thế nhưng, khả năng tạo video viral không đồng nghĩa với khả năng giữ khán giả xem hết phim.

Không thể chỉ dựa dẫm cảnh nóng

Bức tranh năm 2026 cho thấy phim dài tập Trung Quốc không hoàn toàn sụt giảm, mà đang bước vào quá trình giảm số lượng, tăng yêu cầu về chất lượng và thay đổi cấu trúc thời lượng.

Ngay tại iQIYI Enjoyment 2026, nền tảng này công bố hơn 350 dự án mới cho giai đoạn 2026-2027. Hãng đồng thời nhấn mạnh chiến lược phát triển “trung kịch” - phim có thời lượng khoảng 3-8 tiếng, ngắn hơn phim dài truyền thống nhưng vẫn có không gian để phát triển câu chuyện.

Trong quý II/2026, doanh thu iQIYI đạt 6,29 tỷ nhân dân tệ (937 triệu USD), riêng mảng phát hành nội dung tăng 56% so với cùng kỳ. Theo công ty, tháng 6 cũng là lần đầu iQIYI đứng đầu thị phần “trung kịch” trên Yunhe.

Trong khi đó, bốn nền tảng video lớn đều chịu áp lực về lượng người dùng. Dữ liệu QuestMobile cho thấy tháng 6/2026, lượng người dùng hoạt động hàng tháng của Tencent Video, iQIYI, Mango TV và Youku đều giảm ở các mức khác nhau so với cùng kỳ.

Vì vậy, thị trường phim thần tượng không còn ở thời kỳ chỉ cần diễn viên đẹp, kịch bản tổng tài và vài cảnh hôn là có thể tạo thành công thức chắc thắng.

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Vụ lý thanh (trái) và Minh xuyên hữu tri hạ cần nhiều hơn cảnh nóng để giữ chân khán giả.

Khán giả bắt đầu chấp nhận những diễn viên nam lớn tuổi hơn trong phim thần tượng. Sohu nhận định thành công liên tiếp của Trần Vỹ Đình và Tỉnh Bách Nhiên cho thấy thị hiếu có thể đang dịch chuyển từ “gương mặt trẻ” sang sức hút trưởng thành, khả năng diễn xuất và cảm giác nhân vật.

Từ Đầu xuân tươi sáng đến loạt trailer tại iQIYI Enjoyment có thể thấy cảnh thân mật đang trở thành công cụ quảng bá hữu hiệu. Tuy nhiên, nó không phải điều kiện bắt buộc để phim thần tượng thành công.

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#phim thần tượng #Trung Quốc #phim thần tượng Trung Quốc #cảnh nóng #cảnh hôn #lạm dụng cảnh thân mật #Đầu xuân tươi sáng #phim ngắn #AI

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